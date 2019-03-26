2019-03-26T19:13:07+03:00
Дом. Семья

«Боря хочет жить!»: ветеринары спасают от смерти тридцатиграммовую летучую мышь

Кировская семья нашла под балконом экзотическое животное со сломанным крылом
Елизавета Захарова
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Врачи пытаются спасти жизнь маленькой летучей мыши, у которой обнаружили опухоль в печени. Фото: Оксана КУКЛИНАВрачи пытаются спасти жизнь маленькой летучей мыши, у которой обнаружили опухоль в печени. Фото: Оксана КУКЛИНА
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Боря - маленькая летучая мышь, за жизнь которой уже девять месяцев борются его хозяева и врачи ветеринарной клиники. В августе 2018 года Оксана Куклина и Сергей Курнаков нашли под балконом своего будущего любимца: он висел вниз головой со сломанным крылом. Малыша прозвали Боренькой и стали лечить.

- Мы нашли его с открытым переломом крыла, - рассказала Оксана. - Думали сначала просто поухаживать за ним. Но потом решили отвезти его в ветеринарную клинику к специалисту по экзотическим животным, которого нам порекомендовали. Там ему сделали три операции. Последняя проходила под общим наркозом: ему полностью удалили крыло.

Боря уже привык к жизни с одним крылом. Фото: Оксана КУКЛИНА

Боря уже привык к жизни с одним крылом. Фото: Оксана КУКЛИНА

В Кирове спасают 30-граммовую летучую мышь.Видео: Сергей КУРНАКОВ! другой источник

После хирургического вмешательства Боря восстанавливался месяц. Хозяева думали, что любимец - на пути к выздоровлению, но малыш отравился: то ли сверчки были не свежие, то ли еще что.

- Летучая мышь отказывалась от еды и быстро теряла вес, - пояснили врачи в официальной группе ветклиники. - Когда его привезли к нам, он весил всего десять граммов. Для столь маленьких пациентов такое состояние очень опасно: быстро наступает обезвоживание и смерть. Поэтому было принято решение оставить его на стационаре под наблюдением нашего специалиста.

Сейчас Боря весит 26 граммов, но этого все равно недостаточно для здоровой жизни летучей мыши

Сейчас Боря весит 26 граммов, но этого все равно недостаточно для здоровой жизни летучей мыши

В больнице Боре сделали рентгенографию, провели две терапии и перевели на специальную диету, во время которой малыш питался исключительно из шприца. Через несколько дней у Бори проснулся интерес к еде, он начал самостоятельно есть, его вес увеличился почти втрое: сейчас летучая мышь весит 26 граммов.

- Почему это произошло, не знаем: кормили одним и тем же, - продолжает Оксана. - Недавно врачи в клинике нашли в печени опухоль... Но подтвердить или опровергнуть диагноз не могут: Боря слишком маленький, чтобы делать ему УЗИ: врачи просто не видят его органы. Сейчас мы даем ему препараты для печени - без них он не проживет. Он хоть и маленький, но нам приходится делать ему уколы. Колем гормоны, чтобы хоть как-то поддерживать его нормальное состояние.

Боря живет в коробке с вентиляцией, но иногда любит понежиться в руках у хозяйки

Боря живет в коробке с вентиляцией, но иногда любит понежиться в руках у хозяйки

- Это настолько доброе и ласковое существо, мы привыкли к Боре и полюбили его, - написала Оксана. - Сколько сил уходит на его лечение, но это абсолютно неважно: мы лишь хотим, чтобы он выздоровел, если это возможно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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