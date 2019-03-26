«Боря хочет жить!»: ветеринары спасают от смерти тридцатиграммовую летучую мышь

Боря - маленькая летучая мышь, за жизнь которой уже девять месяцев борются его хозяева и врачи ветеринарной клиники. В августе 2018 года Оксана Куклина и Сергей Курнаков нашли под балконом своего будущего любимца: он висел вниз головой со сломанным крылом. Малыша прозвали Боренькой и стали лечить.

- Мы нашли его с открытым переломом крыла, - рассказала Оксана. - Думали сначала просто поухаживать за ним. Но потом решили отвезти его в ветеринарную клинику к специалисту по экзотическим животным, которого нам порекомендовали. Там ему сделали три операции. Последняя проходила под общим наркозом: ему полностью удалили крыло.

Боря уже привык к жизни с одним крылом. Фото: Оксана КУКЛИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/699436" frameborder="0"></iframe> В Кирове спасают 30-граммовую летучую мышь.Видео: Сергей КУРНАКОВ! другой источник

После хирургического вмешательства Боря восстанавливался месяц. Хозяева думали, что любимец - на пути к выздоровлению, но малыш отравился: то ли сверчки были не свежие, то ли еще что.

- Летучая мышь отказывалась от еды и быстро теряла вес, - пояснили врачи в официальной группе ветклиники. - Когда его привезли к нам, он весил всего десять граммов. Для столь маленьких пациентов такое состояние очень опасно: быстро наступает обезвоживание и смерть. Поэтому было принято решение оставить его на стационаре под наблюдением нашего специалиста.

Сейчас Боря весит 26 граммов, но этого все равно недостаточно для здоровой жизни летучей мыши

В больнице Боре сделали рентгенографию, провели две терапии и перевели на специальную диету, во время которой малыш питался исключительно из шприца. Через несколько дней у Бори проснулся интерес к еде, он начал самостоятельно есть, его вес увеличился почти втрое: сейчас летучая мышь весит 26 граммов.

- Почему это произошло, не знаем: кормили одним и тем же, - продолжает Оксана. - Недавно врачи в клинике нашли в печени опухоль... Но подтвердить или опровергнуть диагноз не могут: Боря слишком маленький, чтобы делать ему УЗИ: врачи просто не видят его органы. Сейчас мы даем ему препараты для печени - без них он не проживет. Он хоть и маленький, но нам приходится делать ему уколы. Колем гормоны, чтобы хоть как-то поддерживать его нормальное состояние.

Боря живет в коробке с вентиляцией, но иногда любит понежиться в руках у хозяйки

- Это настолько доброе и ласковое существо, мы привыкли к Боре и полюбили его, - написала Оксана. - Сколько сил уходит на его лечение, но это абсолютно неважно: мы лишь хотим, чтобы он выздоровел, если это возможно!