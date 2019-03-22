Афиша на 23 и 24 марта в Кирове: акустический концерт, спектакли для взрослых и детей и водное цирковое шоу

ВЕЧЕР АКУСТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ С ЛЮБИМЫМИ ГРУППАМИ

В Кирове вновь пройдет атмосферный вечер с акустическими песнями, исполненными молодыми музыкантами города. «Акустика» - это гармоничный синтез самых любимых, трогательных, цепляющих и зажигающих песен, гармония атмосферы и звука, исполнителей и слушателей. «Акустика» - это квартирник, куда принято приходить с друзьями или где заводить новых.

На вечере прозвучат песни известных и любимых публикой исполнителей: «Арии», «Сплина», «Зверей», Виктора Цоя и группы «Кино», «Би-2» и многих-многих других! Некоторые артисты смогут выйти из зоны известности и узнаваемости и исполнить свои авторские песни. Ведь «Акустика» - это великолепный способ завоевать свою публику и узнать о новых талантах.

Где: Галерея прогресса, улица Горького, 5

Когда: 23 марта, 17.00.

Цена билетов: 200-300 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

КОНЦЕРТ АЛЕКСЕЯ ВДОВИНА ИЗ ПОДМОСКОВНОЙ «НЕДРЫ»

В клубе «Тир» пройдет концерт поэта, музыканта, лидера группы «НедРа» из подмосковья - Алексея Вдовина. Творчество фронтмена и автора песен пришлось по вкусу многим людям от Одессы до Владивостока, от Архангельска и Севастополя. Группа исколесила едва ли не всю страну и завоевала сердца тысячи фанатов.

Сам солист группы и автор текстов обладает мощным и проникновенным голосом, неповторимой и узнаваемой (даже в обработке) манерой пения. Он один может зарядить весь огромный зал энергетикой.

Концерт Вдовина - отличный способ зарядиться энергией на грядущую рабочую неделю.

Где: клуб «Тир», ул. Мопра, 111а

Когда: 23 марта, 19.00

Цена билетов: 450 рублей

Возрастной рейтинг: 18+

ВЕЧЕР ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА РОЗЕНБАУМА

Если вы никак не можете дождаться живого концерта заслуженного артиста России, автора-исполнителя Александра Розенбаума, то ликуйте! В субботу в отеле «Классик» пройдет музыкальный вечер, посвященный его творчеству.

Где: отель «Классик», ул. Мопра, 67

Когда: 23 марта, 18.00

Цена билетов: 300 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕПОРТАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ

В музее имени Александра Грина открылся выставочный проект «Классик советского фоторепортажа». Чтобы получить от этой выставки не только эстетическую, но и познавательно-практическую пользу, в музее пройдет мастер-класс по репортажной фотографии.

Во главе МК - театральный художник, фотограф и автор книги, создатель выставки «Истории про Юрия Никифоровича» Светлана Ботева.

На мастер-классе девушка расскажет о том, как запечатлеть событие так, чтобы все его увидели, поняли и прочувствовали: как правильно сделать «щелчок», скомпоновать разношерстные фотографии в красивую фотоисторию.

Записаться на мастер-класс можно по телефону: 35-07-87.

Где: Музей А. С. Грина, ул. Володарского, 44

Когда: 24 марта, 13.00

Цена билетов: 100 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЮРИЯ

В любимом кошатниками кафе пройдет настоящий праздник. День рождения кота Юрия Губернатора. Серый и царственный толстяк, основатель котокафе отмечает свой праздник!

А вместе с праздником в кафе придут мастер-классы, игры, мультфильмы, спектакли и даже музыкальный концерт от группы «Се Ля Ви»! Губернатор приглашает всех на свой праздник - приходить ласковыми и мурчащими!

Где: котокафе Zoki

Когда: 24 марта, 11.00-19.00

Возрастной рейтинг: 0+

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВОДНЫЙ МИР - ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА

Цирк - это смех, восхищение, удивление и страх, сопереживание. Из раза в раз фантастические миры, разворачивающиеся под куполом цирка, завораживают и цепляют до глубины души, вызывая и улыбку до ушей от клоунов, и внутренний озноб с мурашками от трюков гимнастов.

В Киров приехали новые творцы фантастических миров. Обитатели водной цирковой вселенной откроют кировчанам двери, чтобы представить магический сплав музыки, искрометного цирка, хореографии в воде, сказочного света и ликования фонтанов. Вместе с жителями этого мира на арену выйдут из реального мира морские львы, крокодилы, питоны - и воссоединится действительность с фантазией, и закружится в танце, окутав всех зрителей своей настоящей магией и волшебством.

А название у этой магической феерии простое - новый аттракцион на «Шевченко-Шоу»! Но надо помнить, что кировским зрителям завеса тайн волшебного фантастического водного мира откроется лишь на два дня.

Когда: 23 и 24 марта, 12.00 и 16.00;

Где: Кировский государственный цирк

Стоимость билетов: 600-1500 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ТАРТЮФ»

Пьесы Мольера не теряют своей значимости и в современных реалиях. «Тартюф» - одно из комедийных произведений мастера юмора и сатиры. История о святоше-лицемере Тартюфе, который неожиданно появляется в семье богатого господина Оргона. Скрывая себя настоящего, Тартюф притворяется благородным и скромным молодым человеком. Он завоевывает доверие хозяина дома, а потом обманывает и предает Оргона, который уже практически отдал свою дочь против ее воли в жены лицемеру. Также «святоша» желает разорить благосклонного Оргона. Однако об обмане Тартюфа узнает горничная Дорина. Она старается раскрыть настоящую сущность коварного гостя.

Главные роли исполнят: заслуженный артист РСФСР Анатолий Свинцов, заслуженная артистка России Татьяна Махнева, Тартюфа играет Владимир Жданов.

Где: Театр на Спасской, ул. Спасская, 17

Когда: 23 марта, 18.00

Стоимость билетов: 250-300 рублей

Возрастное ограничение: 16+

СПЕКТАКЛЬ О КЕНТЕРВИЛЬСКОМ ПРИВИДЕНИИ

Это истории о любви и смерти. О том, что первое сильнее второго.

Самоуверенная и самовлюбленная семья Отис приехала из Америки в Англию и поселилась в красивейшем и старинном замке Кентервиль. Они должны были стать игрушкой, развлечением для трехсотлетнего духа, но ни одно привидение не могло бы подумать, что это семейство станет для них настоящим проклятием!

Эта семья современна, прогрессивна. Любой проблеме родители находят простое решение и объяснение, извлекают из всего выгоду. Шумные непоседы-братья-близнецы способны вывести из себя любого миролюбивого духа! Одна отрада в этом семействе - старшая дочь Вирджиния. У нее доброе, чистое и храброе сердце.

Вирджиния спасет от многолетнего проклятья привидение сэра Симона, ведь «Ей легко отворить врата Смерти, ибо с ней Любовь, а Любовь сильнее Жизни Смерти».

Продолжительность спектакля - 1 час.

Где: Театр кукол, Спасская, 22

Когда: 23 марта, 11.00

Стоимость билетов: 130-220 рублей

Возрастное ограничение: 7+