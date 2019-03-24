Каждый месяц десять тысяч кировчан начинают искать работу!

Весна - самое благоприятное время для трудоустройства. Многие сотрудники уходят в отпуска, компании начинают новые проекты: им нужна свежая кровь. К тому же многие вчерашние ученики, сразу выйдя из стен школы, хотят устроиться на работу и выпорхнуть из родительского гнезда в самостоятельную жизнь.

Приводим официальную статистику поиска работы кировчанами на сайте объявлений HeadHunter.

135 000 кировчан ищут работу;

10 000 резюме появляется каждый месяц;

4 кировчанина претендует на одно рабочее место;

53% соискателей - женщины;

2-3 года - средний срок работы на одном месте, и это абсолютно нормально!

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

КТО ИЩЕТ - ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ!

Отследить, кто из кировчан нашел работу по объявлениям компаний или благодаря размещению своей анкеты на сайте, сложно, однако в «ХХ» уверены, что с каждым годом кировчан найти работу все проще и проще.

Несмотря на то что на каждое вакантное место претендует сразу четыре человека, в этом году людям трудоустроиться легко! Ведь база вакансий увеличилась на 58% (и это только один интернет-ресурс!). Сравните только с ростом резюме на сайте - 18%. На трудовом рынке сейчас рост предложений гораздо выше, чем спрос.

Однако, чтобы не просиживать штаны четыре месяца в ожидании приглашения на работу, надо знать и владеть несколькими правилами оформления резюме, чтобы именно на вас обратили внимание.

Как правило, сайты по размещению анкет сами подсказывают, что надо написать, что добавить, что указать. Но даже в XXI столетии, веке технологий, иногда необходимо ручкой черным (или синим) по белому написать, какой вы замечательный и ценный сотрудник.

Чтобы не ударить в грязь лицом и быть образцом для подражания, читай и внимай самым главным правилам оформления резюме!

КАК ГРАМОТНО НАПИСАТЬ РЕЗЮМЕ

Цель резюме

Чтобы как можно скорее надеть галстук и пафосный пиджак на новую работу, в резюме надо быть лаконичным и конкретным. Ведь ваша главная цель - найти работу, а не поделиться своим жизнеописанием.

Забудьте фразу «Я хотел бы найти высокооплачиваемую работу в соответствии с моей квалификацией и образованием». Надо быть четким и ясным.

Образование

Эту графу ни в коем случае нельзя пропускать - она обязательна и не должна заканчиваться словами «высшее специальное».

Указывайте вуз, специальность, год окончания. В противном случае работодатель будет считать, что вы все еще учитесь или взяли перерыв.

Если в студенческие годы вы отличились и у вас на руках диплом с отличием на очень серьезную тему, научная степень, докторская, диссертация, то все это лучше указать. В момент выбора на должность эти факторы могут сыграть вам на руку.

Перечислите курсы, тренинги (разумеется, с датами, местом проведения и полученным сертификатом). Однако, если за вашими плечами слишком много курсов, то выберите парочку самых сильных и значимых - перегружать раздел образования тоже не стоит.

Опыт работы

Если вы уже лет 10-15 зарабатываете себе на пенсию в 20-30 местах, то в этой графе не стоит перечислять всех своих работодателей. Ограничьтесь пятью-семью годами.

Обязательно прописывайте должность и свои обязанности! Если вы работали в «Газпроме» - это хорошо, но, если вы протирали пыль и метите на должность руководителя проекта, вам навряд ли перезвонят.

То же касается и уточнения сферы деятельности вашей бывшей компании, если она малоизвестна. Не заставляйте будущего работодателя «гуглить».

Достижения

В этом разделе вы можете выложить все припасенные в рукаве козыри. Здесь нужно обязательно (читайте это слово громко, с выражением) указать то, чего вы достигли на предыдущих местах работы.

Если благодаря вам отдел вышел в передовики и увеличил продажи в два раза, умалчивать об этом глупо! Ведь вы для работодателя будете на вес золота.

Но стоит помнить, что надо писать в совершенном виде: я сделал, достиг, вывел, а не просто занимался или вел.