Кировский юрист: «Участницы шоу Comedy Woman оскорбили не только генерала Карбышева»

Кировский юрист в очередной раз направил в Московскую прокуратуру обращение с просьбой проверить шоу Comedy Woman. По мнению Ярослава Михайлова, участницы известного шоу посмеялись не только над героем СССР Дмитрием Карбышевым. Дамы «добрались» и до маршала Ивана Конева и главы НКВД СССР Николая Ежова.

Речь идет о номере, в котором актриса Наталия Медведева рассказывает о своем опыте в организации похорон.

- Я еще в школе, когда крысу Анфису хоронила, такое чествование устроила, аж люди позавидовали! - заявила девушка во время шоу. - Выбила ей хлебное местечко в Кремлевской стене, между Ежовым и Коневым.

Как отмечает кировский юрист, такой шуткой артистки пытались дискредитировать участников Великой Отечественной войны.

- Участницы программы оскорбили память тех, кто воевал, так как могила Николая Ежова находится на Донском кладбище, где он был расстрелян, а не в Кремлевской стене.

Уже в понедельник, 25 марта, обращение с требованием проверить шоу будет направлено также в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве.

Напомним, что там же на рассмотрении сейчас находится заявление Ярослава Михайлова с требованием проверить выпуск Comedy Woman, в котором актрисы посмеялись над трагической смертью генерала Карбышева.

- Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал... - спросила во время шоу Екатерина Варнава.

- Нет! Это замерзший дух генерала Карбышева! Он подошел к тебе сзади и приобнял... Ухх! - ответила Наталия Медведева.

Учесть, что герой СССР Дмитрий Карбышев погиб после того, как его облили водой на морозе в концлагере Матхаузен, общественность посчитала эту шутку оскорбительной и неуместной.

Кировский юрист, в свою очередь, пришел к выводу, что в действиях продюсеров программы можно найти признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Реабилитация нацизма».