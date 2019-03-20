2019-03-20T13:23:31+03:00
Происшествия

В Кирове осужден третий руководитель ипотечной корпорации

В суде было доказано, что экс-исполняющий обязанности гендиректора присвоил 900 тысяч рублей
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Юрий Ташлыков получил штраф в 150 тысяч рублей. Фото: bnkirov.ruЮрий Ташлыков получил штраф в 150 тысяч рублей. Фото: bnkirov.ru
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Приговор очередному руководителю Кировской ипотечной корпорации вынес Первомайский районный суд. По фиктивному договору займа в 2013 году Юрий Ташлыков присвоил себе 900 тысяч рулей. За что и был осужден по статье «Присвоение вверенного виновной имущества с использованием служебного положения, в крупном размере».

- Принимая во внимание тяжесть и общественную опасность содеянного, данные о личности (состоянии здоровья), при наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного возмещения причиненного материального ущерба, суд назначил Ташлыкову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, - комментируют в прокуратуре Кировской области.

Причем во время следствия 36-летний Юрий Ташлыков вину не признавал. Но на суде искренне раскаялся и признал себя виновным.

Самое парадоксальное - это третий руководитель АО «КРИК», оказавшийся на скамье подсудимых. Место руководителя ипотечной корпорации уже называют проклятым.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

2003 год - при участии правительства Кировской области создано ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Целью компании стало обеспечение жителей Кирова квартирами в новых и современных домах, а также развитие ипотечного жилищного кредитования в регионе. ОАО «КРИК» являлось официальным партнером государственной программы ОАО «АИЖК» и других социальных проектов.

2004 год - корпорацию возглавила Екатерина Орешкович. Однако 27 марта 2009 года ее уволили. Основные причины досрочного прекращения полномочий правительство области тогда назвало туманные. Якобы независимым аудитором была проведена проверка, которая выявила многочисленные нарушения в работе корпорации и неэффективное использование государственных активов. На момент увольнения Орешкович было 32 года.

Сергей Рылов стал первым осужденным руководителем КРИКа - 3,5 года Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Сергей Рылов стал первым осужденным руководителем КРИКа - 3,5 годаФото: Алена ЗАЙЦЕВА

2009 год - на должность гендиректора назначен Сергей Рылов. Однако 29 января 2014 года он был задержан по подозрению в «коммерческом подкупе» на улице. В кабинете и дома у него прошли обыски. В служебном сейфе были найдены патроны. К подкупу добавилась статья «Незаконное хранение боеприпасов». 12 ноября 2014 года суд Первомайского района города Кирова признал 39-летнего Сергея Рылова виновным в совершении обоих преступлений. Приговор - 3 года 1 месяц лишения свободы и штраф почти два миллиона рублей. На суде было доказано, что за увеличение на 15 квадратных метров при переселении один из жителей области передал Сергею Рылову 380 тысяч рублей. В июле 2016 года Рылов вышел по УДО.

31 января 2014 года кресло гендиректора Кировской ипотечной корпорации занял заместитель Рылова - Юрий Ташлыков. В этом же году в компанию были сделаны существенные вливания - 110 миллионов рублей из бюджета области. Причина увольнения не афишировалась. Смена руководства прошла тихо, однако для сотрудников оказалась сюрпризом.

В марте 2015 года на пост руководителя назначен Вадим Перминов, до этого возглавлявший областной департамент строительства и архитектуры. Это единственный «возрастной» гендиректор - на момент увольнения ему было 57 лет.

Виталий Шмаков получил самый большой срок за махинации с деньгами ипотечной корпорации - 8,5 года. Фото: bnkirov.ru

Виталий Шмаков получил самый большой срок за махинации с деньгами ипотечной корпорации - 8,5 года. Фото: bnkirov.ru

6 апреля 2017 года на должность назначен Виталий Шмаков. Как он уверял, теперь уже бывший зампред правительства Ольга Куземская поставила перед ним задачу вывести компанию из кризиса. 30 мая его арестовали, опять же на улице. И уже 10 ноября вынесли приговор - 8,5 года колонии строгого режима и 15 миллионов штрафа. По версии следствия, за взятку в пять миллионов рублей он хотел урегулировать вопрос с одним из кредиторов - фирмой «Гражданремстрой». В этот момент за КРИКом числились долги на 700 миллионов. Фирма «Гражданремстрой» обратилась в Арбитражный суд с иском к КРИКу на сумму 62 миллиона рублей. Шмаков обвинялся в уступке жилья компании-кредитору по заниженной стоимости.

Осужденному на момент приговора также исполнилось 36 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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