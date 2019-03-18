В феврале в Кирове подорожали овощи, и подешевела курица

Мартовские праздники и зима внесли свои коррективы в цены на прилавках магазинов. Специалисты отмечают рост стоимости продовольственных и непродовольственных товаров, а также тарифов на различные виды услуг.

ОВОЩИ ЗАМЕТНО ПОДОРОЖАЛИ

В феврале в нашем регионе общий прирост потребительских цен вырос на 0,4%, а с начала года эта цифра составила 0,6%. Заметнее всего подорожали продукты питания. Прирост цен на них составил 0,6%.

Несмотря на подорожание других продуктов питания, лимоны и апельсины стали дешевлеФото: Иван ВИСЛОВ

Больше всех прибавили в стоимости овощи. В частности на 20,2% подорожали помидоры, капуста стала стоить на 12,9%, а свекла на 10,7%. Выросли цены на огурцы, морковь, бананы, лук, картофель на 3,3-9,5%. А вот цитрусовые, наоборот, стали дешевле. Цены на апельсины стали ниже на 12,2%, а на лимоны - на 7,3%.

КУРИЦА ПОДЕШЕВЕЛА

Для любителей мясного приятные новости - замороженные и охлажденные тушки кур «скинули» в цене 4,5%. Подешевели и яйца. В их стоимости убавилось 4,3%.

Стоимость яиц в Кировской области снизилась на 4,3%Фото: Артем КИЛЬКИН

Эта медаль имеет и обратную сторону: готовить гарнир к курочке стало дороже - цена на вермишель выросла на 3,9%. Существенно прибавили в стоимости и другие крупы. Цены на пшено, овсянку, манку, и фасоль выросли на 11,2%, 8,8%, 7,1%, 4,7% соответственно.

ЦВЕТЫ К 8 МАРТА

Близость Международного женского дня «развязала руки» продавцам цветов. Стоимость свежесрезанных растений выросла на 7,6%. В целом непродовольственные товары прибавили в стоимости 0,3%. Сильнее всего подорожала мебель для самых маленьких. Так, поднялись цены на кроватки для новорожденных и детские матрасы на 3,8% и 4,1% соответственно.

Свежесрезанные цветы подорожали из-за 8 МартаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Снижение цен было отмечено на газомоторное топливо на 7,7%, - отмечают специалисты Кировстата. - Дешевле стали и еженедельные газеты в розницу - на 3,2%.

ЭКОНОМ-КЛАСС

Тарифы на услуги населению, как и непродовольственные товары, за месяц выросли на 0,3%.

Заметнее всех подорожало изготовление съемных протезов, пребывание пациентов в стационаре и консультации у врачей. Стоимость этих услуг выросла на 1,5-4,8%.

Билеты на места эконом-класса самолетов незначительно подешевелиФото: Алексей БУЛАТОВ

Поднялись цены и на проезд в пригородных поездах на 4,2%. Зато летать эконом-классом стало дешевле. За месяц билеты «скинули» в цене 1,6%.

Неприятной новостью для кировчан стало подорожание услуг по организации и выполнению услуг по эксплуатации домов на 8,5%.