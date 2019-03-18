2019-03-18T17:27:10+03:00
Общество

Кировский юрист: «Московская полиция проверит Comedy Woman на пропаганду нацизма»

Разбирательства касаются реплик артисток, произнесенных по поводу смерти генерала Карбышева
Анна КРЮКОВА
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Дмитрию Михайловичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Фото: wikipedia.orgДмитрию Михайловичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Фото: wikipedia.org
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Сотрудники полиции в Москве проверят, действительно ли участниц Comedy Woman можно обвинить в «реабилитации нацизма». Напомним, что скандальная шутка по поводу смерти Героя СССР генерала Дмитрия Карбышева вышла в эфир еще в 2003-м году. Однако возмущение шоу вызвало только в 2019 году. Тогда минутный фрагмент выпуска появился в программе Никиты Михалкова.

Кировский юрист Ярослав Михайлов изучил результаты психологической экспертизы выступлений артисток. Оказалось, что развлекательная программа направлена на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей.

- В представленных материалах (выступлении Comedy Woman) присутствует бесчеловечная десакрализация таинства смерти, осмеивается культурологическая, позитивная, социальная норма, - цитирует на своей странице в соцсетях заключение психологов кировчанин.

Исходя из этого исследования, юрист пришел к выводу, что в действиях продюсеров программы можно найти признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Реабилитация нацизма». Вместе с внуком генерала Дмитрия Карбышева Ярослав Михайлов подал заявление в полицию. На днях кировчанин получил ответ на свое требование. С неуместной шуткой будет разбираться Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве.

Ярославу Михайлову пришел ответ от ГУ МВД России по Москве. Фото: vk.com/pravo.zakon

Ярославу Михайлову пришел ответ от ГУ МВД России по Москве. Фото: vk.com/pravo.zakon

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Шоу вышло в эфир за несколько дней до 68-летия Дня Победы в 2003 году. Во время выступления Екатерина Варнава, Надежда Сысоева и Наталия Медведева посмеялись над погибшим генералом, Героем СССР Дмитрием Карбышевым.

«Я думала, Карбышев вымышленный».Наталья Медведева извинилась за шутку про генерала

- Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал... - спросила во время шоу Екатерина Варнава.

- Нет! Это замерзший дух генерала Карбышева! Он подошел к тебе сзади и приобнял... Ухх! - ответила Наталия Медведева.

В этом году внук генерала Карбышева в интервью «Комсомольской правде» отметил, что поступок артисток Comedy Woman - это «системная сознательная провокация и идеологическая диверсия».

Одна из участниц шоу Наталия Медведева принесла извинения за неуместный номер. Актриса пояснила, что считала фамилию генерала вымышленной. Кроме того, девушка отметила, что номер телепередачи был написан авторами и согласован руководством канала. Она же просто произнесла текст.

Наталия Медведева принесла свои извинения за шутку. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Наталия Медведева принесла свои извинения за шутку. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Такое извинение внук Героя СССР не принял. Он отметил, что Наталия Медведева «попыталась просто оправдаться в публичном пространстве, причем не очень умело».

СПРАВКА «КП»

В ночь своей гибели Дмитрий Карбышев находился в плену в концлагере Матхаузен. Генерал отказывался сотрудничать с врагом, поэтому 18 февраля 1945 года в числе некоторых других узников его облили водой на морозе. После пыток советский генерал был убит. Звание героя Советского Союза ему было присвоено посмертно в 1946 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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