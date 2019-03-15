2019-03-15T20:35:29+03:00
Звезды

Афиша мероприятий на 16 и 17 марта в Кирове: эзотерический фестиваль, драма-тур и удивительный джаз

«Комсомолка» узнала, как весело и интересно провести весенние выходные
Анна КРЮКОВА
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Желаем вам отлично провести выходные. Фото: pixabay.comЖелаем вам отлично провести выходные. Фото: pixabay.com
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ПЕРВЫЙ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ

В субботу в Кирове состоится первый эзотерический фестиваль. Мероприятие организует Дворец молодежи. Кировчанам предложат поучаствовать в различных мастер-классах и ритуалах, заряженных на успех. К примеру, все желающие смогут создать своими руками ловец снов и оберег семейного благополучия. Кроме того, медиум Ксения Ужинцева раскроет для жителей города тайну ритуала с зеркалом, который пригодится многим.

Также все участники фестиваля смогут порадовать себя черным мороженым и сладкой ватой, шоколадными лягушками и сладостями из «мира Поттерианы». Но и это еще не все. В течение дня всем желающим предложат поучаствовать в викторинах и лотерее.

Где: ул. Красноармейская, 19

Когда: 16 марта, 13.00

Подробности по номеру: 8(982)383-29-99

«ДЖАЗ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Предлагаем вам в эти выходные наслаждаться джазом. В субботу вечером в Кирове представит свою новую программу американский пианист и композитор Джон Дэвис. Он обещает погрузить гостей вечера в мир традиционного джаза.

В программе «Джаз. Золотая коллекция» прозвучат авторские композиции и известные хиты этого направления в музыке. На сцену ресторана GAUDI в этот вечер поднимутся музыканты: Джон Дэвис, рояль (Нью-Йорк, США); Григорий Зайцев, контрабас (Москва, Россия); Игорь Игнатов, барабаны (Москва, Россия). Специальным гостем мероприятия станет несравненная вокалистка из Санкт-Петербурга Кристина Ковалева.

Где: ул. Володарского, 103а

Когда: 16 марта, 19.00

Цена билета: 1000-1500 рублей

ДРАМА-ТУР

Кировский драмтеатр приглашает кировчан на экскурсию по закулисью театра. Все желающие смогут побывать в гримерках артистов, на сцене и даже под сценой, примерить костюмы актеров и сфотографироваться в них.

Кроме того, жителям города предложат своими глазами увидеть рисунки, портреты, афиши с середины XIX века и по сегодняшний день. А экскурсовод расскажет гостям тура о развитии театрального дела на Вятке и создании Кировского драмтеатра.

Где: Киров, ул. Московская, 37

Когда: 16 марта, 14.00

Стоимость билета: 100 рублей

«ВЯТКА БЕЗ МУСОРА»

В воскресенье все желающие смогут избавиться от ненужного мусора и отправить вторсырье на переработку. Пластик, металлолом и чистое стекло примут в центре досуга «Практикум» волонтеры сообщества «Вятка без мусора». Напоминаем, что все принесенные вещи должны быть чистыми и сухими.

Кроме того, во время акции у кировчан примут яичную скорлупу без запаха, высушенную кожуру фруктов, овощей и прочих растительных отходов, бумажные яичные лотки, целую и битую керамическую посуду, натуральные пробки от вина и капроновые колготки.

Где: ул. Карла Маркса, 81

Когда: 17 марта, 11.00

Стоимость билетов: бесплатно

ИСТОЧНИК KP.RU

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