2019-03-13T16:18:35+03:00
Общество

«Город как был всем залеплен, так и остался»: в администрации города обсудили борьбу с несанкционированной рекламой

Видимых изменений за год не произошло
Анна КРЮКОВА
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На улицах Кирова по-прежнему много несанкционированной рекламы. Фото: vk.com/kirov_todayНа улицах Кирова по-прежнему много несанкционированной рекламы. Фото: vk.com/kirov_today
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Ободранные плакаты на остановках, заклеенные объявлениями столбы и деревья, рекламные растяжки, закрывающие окна зданий, - такую картину кировчанам приходится видеть ежедневно. Как исправить ситуацию с размещением несанкционированной рекламы в городе, обсудили в администрации Кирова во вторник, 12 марта.

ДО СИХ ПОР НЕТ РЕГЛАМЕНТА

Совещание началось с вопроса главы администрации: когда будет готов регламент по контролю за размещением наружной рекламы? Однако представители управления административно-технического и муниципального контроля внятно ответить Илье Шульгину не смогли.

- Полномочия были переданы вам еще осенью прошлого года, а сейчас у нас середина марта, - отметил сити-менеджер.

Глава администрации города поручил управлению в ближайшее время разобраться с этой проблемой, так как этот документ необходим областному центру. В нем будут прописаны меры, которые город сможет принимать по отношению к организациям и лицам, что незаконно размещают рекламу.

Некоторые кировчане размещают рекламу без какого-либо согласования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые кировчане размещают рекламу без какого-либо согласованияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас же основной контроль за рекламными конструкциями осуществляет МУП «Городская реклама». Его директор Юлия Двоишникова рассказала, как специалисты следят за внешним обликом города.

- Наши специалисты ежедневно проходят по улицам Кирова и ведут поиск несогласованных рекламных конструкций, - пояснила Юлия Михайловна. - Если мы находим такие конструкции, то направляем сообщение в УМВД. Затем проводится работа по розыску владельцев этих рекламных конструкций. С начала года уже вынесено порядка 13 предписаний по демонтажу 31 конструкции.

Также Юлия Двоишникова отметила, что в 2018 году управление выявило 134 незаконные рекламные конструкции. Из них 113 демонтированы или расторгованы. Остальные 24 пока находятся в незаконном состоянии.

Что касается поступлений в бюджет, то, увы, сумма незначительно отличается от прошлых лет. Если в 2018 году за установку и эксплуатацию конструкций городу поступило 32 млн рублей, то в 2017 году эта сумма составляла 31 млн рублей.

РЕКЛАМА ВМЕСТО ОКОН

Шульгин заострил внимание присутствующих на конкретных нарушениях размещения рекламы, с которыми он ежедневно сталкивается в Кирове. Вот основные из них:

1. Фасады многих зданий в городе закрыты огромными рекламными растяжками. Это недопустимо, в том числе и по соображениям безопасности.

2. На улицах Кирова припарковано большое количество автомобилей с рекламными конструкциями и надписями. Однако сейчас такие автомобили можно лишь переместить, если они мешают расчистке снега.

- Под категорию брошенных они не подходят, поэтому их нельзя отогнать на штрафстоянку, - отметил руководитель департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев. - Так что уже на следующий день машины с рекламой вновь появляются на том же самом месте.

Большая проблема - старые автомобили с рекламными конструкциями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большая проблема - старые автомобили с рекламными конструкциямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Навязчивая реклама на тротуарах, столбах и деревьях.

- В последнее время участились случаи размещения различных листовок, объявлений, табличек на тротуарной сети, опорах освещения, деревьях и газонах, - сообщил сити-менеджер. - Ежедневно сотрудники территориальных управлений ликвидируют десятки таких объявлений, но уже на следующий день они, как грибы, вырастают вновь. Не исключено, что здесь имеет место и некая криминальная деятельность - к примеру, указание на «закладки» наркотических веществ. Поэтому мы просим усилить совместную работу в этом отношении.

ЧТО БУДУТ ПРЕДПРИНИМАТЬ?

Для того чтобы очистить город от незаконной рекламы, для домов и улиц Кирова будут разработаны специальные паспорта. В документах будут обозначены места для размещения вывесок, указателей, номеров домов и подсветки. Сначала паспорта появятся у зданий в исторической части города.

Глава Нововятского района Геннадий Плехов предложил создать в городе специальные зоны, где все желающие кировчане могли разместить свои объявления. Тогда они не стали бы заклеивать ими столбы, дома и остановки. Сити-менеджер сообщил, что изучит в этом вопросе опыт других городов. Кроме того, в ближайшее время должна завершиться работа над регламентом по контролю за размещением наружной рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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