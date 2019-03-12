За год в Кирове вырастут «мусорный» тариф и норматив накопления отходов

С 1 января в Кировской области вступила в силу «мусорная» реформа. Теперь сбором, вывозом и захоронением отходов занимается единая компания - региональный оператор «Куприт». Кировчане и чепчане платят по «мусорному» тарифу с «квадрата», а жители районов - с человека.

Однако размер платы за вывоз мусора, который жители Кировской области видят в своих квитанциях, будет регулярно меняться - судя по всему, только в сторону увеличения. «Комсомолка» рассказывает о формировании платы по «мусорному» тарифу в вопросах и ответах.

Из чего складывается плата за мусор?

Состоит она из двух частей: норматива накопления отходов и тарифа на вывоз мусора. Тариф - сумма затрат «Куприта» на захоронение одного кубического метра мусора. Ежегодно эта цифра будет пересматриваться региональной службой по тарифам. Норматив - объем мусора, который за год образует житель региона.

Сколько платим по тарифу?

Тариф един - 949,62 рубля в год с человека. Однако после всех расчетов цифры в квитанциях кировчан и жителей районов отличаются.

В Кирове за вывоз мусора платят 4,91 рубля с «квадрата», в Чепецке - 4,73 рубля. В районах плату взимают с человека, она составляет 114,75 рубля.

С июля этого года тариф вырастет. Как ранее заявили в региональной службе по тарифам, во втором полугодии она составит 992,81 рубля в год с человека.

Что будет с нормативом?

В Кирове едва ли не самый низкий норматив накопления мусора в стране: 0,621 куб. метра с «квадрата», в Кирово-Чепецке он еще ниже. Сейчас, чтобы не случилось коллапса и реформа не «встала», за основу для расчетов был вновь взят норматив, утвержденный еще в 2005-2006 году. Замеры нового норматива - трудный процесс, для этого необходимы непрерывные подсчеты мусора, накопленного в одних и тех же контейнерах в течение года.

Новый норматив будет выше?

Да. В прошлом году компания «Кировкоммунпроект» по заказу Минэнергетики и ЖКХ Кировской области приступила к созданию нового норматива. Эксперты в течение всего года регулярно замеряли объем мусора в одних и тех же баках в 11 муниципалитетах. Сейчас показания уже сняли - по предварительным данным, объемы оказались выше прежних на 25%.

С июля вырастет тариф, а норматив должен измениться до конца годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем норматив лучше предыдущего?

«Кировкоммунпроект» вел подсчеты мусора в контейнерах у многоквартирных и частных домов, а также частных домов с печным отоплением. Поэтому новый норматив будет разным для нескольких типов домов, чего и хотели многие жители региона. Тем не менее он увеличится - за 10 лет мусора в Кирове и районах точно стало больше.

Когда ждать нововведений?

«Мусорный» тариф вырастет уже в июле. А вот когда вступит в силу новый норматив, неясно. Процесс тормозят три фактора: в областном суде рассматривается заявление о завышенности тарифов, УФАС все еще не подвело результаты своей «тарифной» проверки, да и министр энергетики и ЖКХ региона пока не утвердил норматив и не подписал соответствующие бумаги.

МНЕНИЕ

Нормы накопления отходов на днях обсуждали и в Общественной палате Кировской области. Общественники подчеркивают: заключение «Кировкоммунпроекта» уже подано в министерство, теперь остается ждать официальных шагов со стороны властей.

- Если в Кирове и Кирово-Чепецке оставят плату с «квадрата», то цифры должны вырасти на 25%, - рассказал участник рабочей группы Константин Ситчихин. - Но мы все еще ждем и решения суда по «мусорному» тарифу и нормативу. Один из активистов представил заключение «Кировводпроекта», по которому норматив накопления оказался на 40% ниже фактического. Посмотрим, на чью сторону встанет суд.

СЧИТАЛКА «КП»

0,776 куб. метра мусора с «квадрата» площади составит норматив при росте на 25%

992,81 рубля - тариф с 1 июля

0,776 * 992,81 / 12 месяцев = 6,42 рубля может составить ежемесячная плата с «квадрата» жилья для кировчан.