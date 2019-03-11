«А больше ни с чем поздравить не хотите?!»: кировчанки рассказали, каково это - родиться 8 марта

Наталья родилась ночью, в 00.05 часов. И, возможно, эти пять минут определили всю ее будущую жизнь. Но она верит, что, раз уж появилась на свет 8 марта, так и было суждено.

«НЕТ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ВСЕ ДЛЯ МЕНЯ»

Когда Наталья Гнусова была маленькой, родственники частенько забывали про ее день рождения.

- Они звонили 8 марта и поздравляли только с этим праздником, - вспоминает девушка. - И я всегда у них спрашивала: «А больше ни с чем поздравить не хотите?» Очень обидно было. Не до слез, конечно, но осадок оставался. Сейчас уже все запомнили.

Наталья призналась, что не очень любит свой день рождения, потому что не чувствует, что это ее день и ее праздник. Она думает, что если бы акушеры согласились с ее мамой и поставили бы в свидетельство о рождении не восьмое число, а седьмое, то и жизнь пошла бы по-другому. Но медики (да и сама Наталья) верят: так было суждено.

В детстве Наталья не стесняясь спрашивала, почему родственники забывают поздравить ее с днем рождения. Фото: vk.com/id191135580

А сейчас ощущение «своего праздника» побеждает. Один подарок на оба случая закрепляют это чувство в душе девушки. Возможно, из-за этого и празднование бывает, как выразилась героиня истории, банальным: собираются с друзьями за столом, а потом идут в кафе или караоке.

ТИХИЙ ДУШЕВНЫЙ ДЕВИЧНИК

А вот в детстве Елены Глазыриной с днем рождения и 8 Марта дела обстояли иначе. Родственники и друзья помнили про двойной праздник и всегда поздравляли. Но со временем большинство обзавелось семьями, и только самые близкие теперь звонят, пишут и дарят подарки в честь дня рождения.

На свой праздник Елена устраивает каждый год тихие уютные посиделки. Фото: vk.com/happyglazurik

- Ко мне приезжают подруги, мы устраиваем тихий душевный девичник, - рассказывает Елена. - И подарок всегда один - конкретно на день рождения. Хотелось бы, конечно, появиться на свет не 8 марта. Тогда бы у меня было два обычных праздника.

ЖЕНСТВЕННАЯ-ЖЕНСТВЕННАЯ

Многим девушкам, родившимся в Международный женский день, хотелось бы отмечать праздник в кругу друзей и родных, но не у всех это получается.

- Очень редко удается отметить свой день рождения с друзьями, - делится Валерия Костина. - Поэтому зачастую они 8 марта встречаются со своими семьями, девушками. Ну и, конечно, дарят мне только один подарок. Хотя как посмотреть: цветы - на 8 Марта, какой-нибудь сюрприз - на день рождения. Я уже к этому привыкла.

Валерию часто подбадривают тем, что она особенная, раз родилась в такой день. Фото: vk.com/id19935026

Девушке порой говорят: «Раз уж родилась в такой день, то значит, совсем женственная-женственная». Это слабо подбадривает, но дает почувствовать себя хоть чуточку особенной.

Какими бы ни были чувства по отношению к двойному празднику, в одном девушки единодушно соглашаются: в их дни рождения всегда выходной.