О чем говорит ваш букет на 8 Марта?

В древние времена все восточные женщины знали эту науку, как свои пять пальцев. Влюбленные говорили лишь на языке селама, посылая друг другу не записки, а небольшие веточки цветов: ведь каждый бутон несет в себе определенный смысл.

После Международного женского дня у многих барышень дом преобразился всевозможными букетами цветов. Мы решили сделать подборку самых популярных цветов, которые девушкам дарят молодые люди, и их значения. Ну, что же дамы, после 8 Марта будем расшифровывать тайные послания наших кавалеров (если, конечно, они знают об этой науке)?

Роза — любовь; белая — тайная любовь; розовая — «Пожалуйста, верь мне», несколько розовых роз означает отказ; жёлтая роза — вопрос об искренности любви, ревность или неверность; чайная — «Всегда буду помнить»; красная — признание в любви, букет красных роз — безграничная любовь; роза с миртом — брачное предложение; роза без шипов — любовь с первого взгляда; роза в бутонах — невинность и молодость, белый бутон — девичество, красный — «Чистая и милая».

Тюльпан — это символ чистой любви, большого счастья, славы, гордости и гармонии. Желтый тюльпан, как бы говорит, что «твоя улыбка, как солнечный свет».

Красный — объяснение в любви, поздравления или же «поверь мне», «желаю тебе счастья».

Пестрый — «Твои прекрасные глаза!», «Жизнь прекрасна!», «Я горжусь тобой!».

Хризантема — отдых, веселье, «Ты прекрасный Друг», красная хризантема говорит «Я Люблю!», белая означает правду, а желтая — хрупкую любовь.

Даря пион, вам желают счастливой жизни; на арабском востоке он означал долголетие, а в Китае - любовь.

Белая лилия олицетворяет чистоту, величественность, благородство, девственность или говорит «Это нечто божественное — быть рядом с тобой!»

Желтая лилия — благодарность, экстравагантность, яркость, легкомысленность, капризность или ложь. Этот цветок может сказать: «Хочу, чтобы ты меня заметила», «Я не такой, как остальные».

Оранжевая лилия выражает любопытство, кокетство. «Ты для меня — загадка», «Твое сердце свободно?»

Тигровая лилия говорит о самонадеянности, гордости, изобилии, процветания и благосостояния.

Калла просто кричит, что вы красавица!

Ирис означает мудрость, бесстрашие или говорит вам «Прими мои комплименты», «Твоя дружба значит для меня очень много».

Гербера — «Один твой взгляд утешит меня». Также этот цветок универсальный: человек, дарящий герберы, выражает вам свою симпатию и намекает на то, что вместе вам будет очень весело.

Гвоздика является символом женской любви, очарования, увлечения, чести и свободы, верности. Белая гвоздика - это пожелание удачи и успеха во всем. «Пусть все твои желания сбудутся». Вас считают очень обаятельным, светлым и позитивным человеком, если вам в подарок преподнесли белые гвоздики.

Желтая гвоздика спрашивает «Ты обиделся?» или же говорит «Хочу, чтобы ты был более внимательным».

Красная гвоздика означает победа, успех, лидерство. Большим букетом красных гвоздик принято поздравлять людей авторитетных и уважаемых.

Розовая гвоздика говорит, что вас никогда не забудут, она символ материнской любви. Человек, который дарит гвоздики, хочет выразить вам свою благодарность и заверить в том, что при любых обстоятельствах вы можете рассчитывать на его помощь и поддержку.

Полосатая гвоздика всегда означает отказ.

Гибискус — олицетворяет утонченную красоту.

Камелия белая говорит «Ты великолепна», красная — «Ты огонь в моем сердце»; розовая означает страсть и желание.

Кактус — символ постоянство.

Ромашка — это мир и любовь.

Гортензия всегда благодарит за понимание.

Нарцисс — как ни странно выражает стремление к взаимной любви.

Орхидея означает любовь, красота, утонченность; «Ты одна на миллион»; у китайцев этот цветок означает многодетность.

Мимоза - скромность, застенчивость.

P.S.:Кстати, руководствуясь языком цветом,нерешительные молодые люди могут признаваться в своих чувствах. Ну, это так, - на заметку.