8 Марта 2019 в Кирове: как в Кирове будут работать больницы, банки и почта

Мартовские праздники для кировчан принесут один дополнительный выходной. В 2019 году Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому для обеих половин человечества рабочая неделя стала короче. Чему и женщины и мужчины, конечно же, рады.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Многие учреждения 8 Марта уйдут на выходные, однако население Кировской области не останется беззащитным в эти праздничные дни. Все экстренные службы, в том числе «скорая», полиция и спасатели, будут нести боевое дежурство. Однако, прием граждан по повседневным вопросам приостановится.

ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

Кировчанам, которые захотят воспользоваться услугами почты 7 марта придется поторопиться, потому что работа отделений в этот день сократится на час. А вот в сам праздник всех сотрудников учреждения отпустят на выходной.

8 марта в постовых отделения Кировской области объявлен выходным днем. Поэтому обмен почты, доставка отправлений и периодики, а также выемка писем из ящиков осуществляться не будет.

9 и 10 марта учреждения начнут работать по своему обычному графику.

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ В БАНКЕ

Финансовые учреждения также изменят свое расписание в связи с праздниками.

Отделения «Сбербанка» 7 марта будут обслуживать население в обычном режиме, но закроются они на час раньше. А вот 8 марта у всех сотрудников будет выходной. На следующий день - 9 марта - банки продолжат работу как в обычную субботу.

Сотрудники банка «Хлынова» 7 марта будут на службе до семи часов вечера. На следующий день для всех работников объявлен выходным. 9 марта отделения банков будут принимать клиентов с 9.00 часов утра и 13.00 часов дня. 10 марта большая их часть также закроется, обслуживанием населения займутся только три отделения: на улице Воровского, Некрасова и Щорса. Их рабочий день пройдет с девяти утра и до часу дня.

На праздничные выходные «не отпустят» только банковские терминалы и мобильные приложения этих организаций.

ПРИЙТИ НА ПРИЕМ

Медицинские работники получат выходной только на 8 марта. В этот день плановые приемы осуществляться не будут. За кировчанами «присмотрят» только работники неотложной и скорой помощи.

Так, неотложную помощь при зубной боли окажут в стоматологии на Карла Либкнехта, 92. Круглосуточно работать будет и травматология на улице Менделеева, 17.

9 и 10 марта поликлиники вернутся к обычному расписанию.