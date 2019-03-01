В Кирове живет кот Васька шестой год ждет умершую хозяйку у дома

1 марта в России отмечается День кошек. «Комсомолка» узнала историю самого преданного питомца.

Эти пушистые создания всегда были в огромном почете: в Египте их признавали священными, они главные герои литературных произведений, многочисленных пабликов в социальных сетях, им ставят памятники, их даже назначают на почетные должности, как например, дворцовых котов в Эрмитаже. Наукой доказано, что кошки могут способствовать лечению болезней, помимо этого, спасают от одиночества и многих психологических проблем.

Кошачья душа способна на подвиги. Так, кот Васька, приблудившийся к одному из магазинов, может по праву считаться кировским Хатико. Несколько лет назад котейка потерял свою хозяйку - пожилая женщина умерла, оставив домашнего питомца, а родственникам он не нужен. Ваську пытались пристроить в добрые руки, но печальный кот постоянно возвращался к тому дому, где жила его владелица. Вскоре Ваську узнала вся округа: сердобольные жильцы близлежащих домов начали его подкармливать. Умный кот смекнул, где можно пристроиться на ПМЖ, и практически поселился в продуктовом магазине - здесь его кормят, поят и гладят.

- На ночь он уходит спать в подвал, там достаточно тепло, - рассказывают продавцы. - А днем ошивается в магазине.

Близ кассы для Васьки заботливо обустроили специальное место для отдыха - почивать он любит в картонной коробке, застеленной мягким полотенцем.

Как и любому приличному коту, ему не чужды и любовные приключения. Бывали случаи, когда Васька приводил своих дам.

- Как-то летом смотрим - Васька идет со своей подружкой, - поделилась продавец. - Они робко вошли в магазин, кот повел свою даму на обед - сам ни к чему не притронулся, вся еда досталась кошке, а после повел ее по магазину на экскурсию - смотрели на кошачью пару и диву давались: все как у людей! Правда, потом кошка начала рыться по полкам - наученный Васька не позволял себе подобных вещей, пришлось ее выгнать.

Через некоторое время живот подружки стал расти, а Васька, как джентльмен, уступал все угощения своей пассии.

Жители соседних домов приносят Ваське его любимые лакомства: мясо, курицу, кто-то специально затаривается кормом. У многих было желание забрать «магазинского» кота домой, но Васька предан своему месту проживания и, немного погостив «на стороне», бессменно возвращается на прежнее место - каким-то невероятным чутьем находит дорогу к ставшему родным магазину.