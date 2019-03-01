Народные приметы на первый день весны: в Кирове холода еще долго не отступят

1 марта - день особенный. Он обозначает приближение весны (хоть фактически она и наступила) и многими любимых праздников: Масленицы и 8 Марта. Особенным этот день считали и в народе. По нему предсказывали погоду, как на ближайший месяц, так на всю весну и даже на лето.

ПРИМЕТЫ К НЕНАСТЬЯМ

В первый день весны в народе пристально следили за погодой и отмечали, что приведет к холодам, а что к теплу:

1. Если в первый день весны потеплело, то скоро придут и заморозки

2. Бросали веточки на снег: провалилась - жди тепла, осталась на поверхности - холода долго не будут отступать

3. Теплый ветер дует с юга - лето будет дождливым, с севера — холодным, а если и вовсе заволокло туманом - лето будет ненастным

4. Паводок в самый первый день весны предсказывал нашествие насекомых и грызунов на будущие посевы

5. Снег начал таять с южной стороны муравейников - лето будет холодным и коротким, а если с северной стороны, то лето будет теплым и продолжительным.

6. Кукушка куковала с сухого дерева - к морозам, которые вскоре придут

7. Если ночью вокруг луны видны кольца (гало), то погода станет ветреной

8. Если вокруг домов летает много синиц или в лесу стали заметны дятлы, то весна будет поздней и холодной

9. Длинные сосульки на крышах считали признаком длинной весны

ПРИМЕТЫ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ

Народ подмечал и то, что предвещает потепление и обильный урожай:

1. Ранний прилет жаворонков говорит и о ранней весне

2. Воробьи купаются - тоже к ранней весне

3. Облака плывут высоко в небе - к хорошей погоде

4. Прилет дроздов говорит о том, что морозов уже не будет

5. Журавли - предвестники ледохода, если они прилетели, значит, скоро лед на реках тронется

6. Если весь март стоит холодная погода, то весь год будет урожайным

7. Если первого марта пойдет снег, то летом родится много хлеба

Верить или нет народным приметам - личное дело каждого, а вот синоптики предсказывают, что в первую весеннюю неделю погода будет хоть и холодной, но солнечной.