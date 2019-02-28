2019-02-28T12:51:02+03:00
Общество

В Кировской области программу по переселению из аварийного жилья выполнили на 57%

Депутаты ОЗС потребовали проверить компетенцию министра строительства
Мария ПЕТРОВА
Поделиться:
Из аварийных домов жителей снова переселяют в аварийные домаИз аварийных домов жителей снова переселяют в аварийные домаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Вчера на заседании комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи региональные депутаты ознакомились с результатами программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

ПЛАНЫ НЕ СОВПАЛИ С РЕАЛЬНОСТЬЮ

В прошлом году из федерального бюджета на эти цели выделили 814 млн 410 тыс. руб., 277,9 млн руб. - поступили из областного. Планировалось расселить 1947 человек, проживающих в 217 домах.

Людей расселяли тремя способами: заключая соглашения, выкупая вторичные квартиры, путем приобретения квартир в новых или строящихся домах.

Однако планы реальностью не совпали. В итоге удалось переселить далеко не всех - до сих пор стройки для переселенцев ведутся в Верхошижемском, Вятскополянском, Лузском, Уржумском, Мурашинском, Шабалинском районах.

По словам замминистра строительства Владимира Ворожцова, федеральный минстрой разрешил продлить программу до октября 2019 года.

- Вы очень робко говорите об успехах Министерства строительства! - отметил зампредседателя ОЗС Роман Титов. - На первое января мероприятия по программе полностью завершены в Белохолуницком, Кирсинском городских поселениях, городах Кирово-Чепецке и Слободском, Кикнурском, Подосиновском, Юрьянском районах. Не расселено ни одного помещения в Верхошижемском, Лальском, Лузском городских поселениях. В целом по заявке 2018 года мероприятия завершены на 57%.

У народных избранников закрались сомнения: смогут ли завершить запланированные работы в срок, так как практика прошлого года показала, что зачастую людей переселяли в разваливающиеся новые или старые дома. Нерадивые строители не успевали в сроки.

Так, дом на Строителей, 77, в Сосновке Вятскополянского района стал эталоном по количеству нареканий: его построили на бывшей мусорной свалке. На несущей стене трещина, в комнатах холодно - перечислять проблемы дома можно бесконечно.

Замминистра строительства заверил, что возведение домов закончится в срок. По мнению заместителя председателя ОЗС Владимира Костина, министерство в плане реализации программы в районах самоустранилось.

- У нас все от себя отгребают! - возмутился Владимир Александрович. - Потом черти, куда заселяем людей, тратим деньги. При таком отношении Бондарчука надо тоже смелее действовать! Может быть, поставить в резолюции вопрос о рекомендации правительству пересмотреть кадровую политику, в частности, рассмотреть вопрос соответствия министра строительства занимаемой должности.

Роман Титов отметил, что есть смысл пересмотреть схему по переселению людей, так как были случаи, когда жилье приобреталось с наценкой в 30% от средней рыночной стоимости.

Заместитель министра строительства отметил, что все вопросы, связанные с реализацией программы, находятся на контроле. Более того, у людей появится возможность выбрать, куда они хотят переселиться: в новостройку, вторичное жилье - или где выкупать квартиру. Также кировчане смогут выбрать варианты переезда в другие муниципальные районы. Например, жители Мурашей могут переселиться в Киров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Проверять будут и роль правоохранителей в ритуальном бизнесе»: Александр Хинштейн – о гробе у правительства Самарской области
В эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы рассказал, как на самом деле развивались события, когда к зданию белого дома привезли гроб с покойником.
Новости 24
Игорь Маковский: «Мы не только обеспечиваем надежное электроснабжение в 20 регионах нашей ответственности, но и помогаем справиться с последствиями снегопадов коллегам из соседних областей»
Двое кировчан пытались сбыть килограмм наркотиков через «закладки»
«Безумные шляпники» не могут вернуться в Россию из-за опасной обстановки в Индии
В Кировской области завершился сезон охоты
Спуск по-вятски: кировчанка слетела с неочищенной лестницы на набережной Грина
Директор кировской фирмы обманула КТК на миллион рублей
Двое кировчан «избили» банкомат за то, что тот не вернул карту
Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G
Кировчанин сыграет за сборную России по хоккею с мячом на Всемирной универсиаде
В Кирове пройдет «Оскар Фест»
В Кировской области построят 606 тысяч «квадратов» жилплощади в 2019 году
Прокуратура через суд заставит кировскую УК очистить крыши 74 домов
В Кирово-Чепецке пропал четырнадцатилетний подросток
В очередной школе Кировской области введен карантин по ОРВИ
Суд вынес приговор жене «краснодарского каннибала», убившего кировчанку