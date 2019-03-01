Жильцы дома на Ленина: «Нам выставили счет за бассейн в подвале»

Больше всего в этой ситуации ужасает то, что жители никак не могут повлиять на нее. Холодная вода льется из прорванной трубы уже больше двух недель. За это время место прорыва только один раз осмотрел мастер.

НАЛЕВО ПОЙДЕШЬ - В ХОЛОДНЫЙ ДУШ ПОПАДЕШЬ

Утечка в подвале дома на Ленина, 51, обнаружилась случайно. 10 февраля местный житель Дмитрий Стрыгин обходил здание не по привычному маршруту и услышал журчание в бойлерной.

- Смотрю - вода бежит, - рассказывает мужчина. - Сунулся внутрь, а там подтопило уже сантиметров на 15. Звонили в управляющую компанию «УЖХ», там обещали все исправить. Приходила мастер, все сфотографировала. Сказала, что составит акт.

На этом все подвижки в деле закончились. Жильцы после проверки мастера еще не раз обращались в УК, но там «спрятались» за стандартное: «Ваш звонок очень важен для нас. Мы примем к сведению».

А вода тем временем продолжает литься. Согласно январской квитанции, которая пришла Дмитрию Викторовичу, его семья израсходовала 0,75 кубометра холодной воды для ГСВ (то есть той воды, которая идет на отопление в бойлерной). А в февральском квитке выставлен счет уже за 2,26 «куба». Весь этот перерасход повесили на жильцов.

Кстати, поскольку вода, предназначенная на отопительные нужды, проходит мимо потребителей, в некоторых квартирах температура воздуха не поднимается выше десяти градусов. Одна пенсионерка, живущая в доме, вынуждена постоянно греться, включив газовую плиту.

НАПРАВО - В ОТХОДАХ УТОНЕШЬ

И это не первый случай «войны» с управляющей компанией жильцов этого дома. Если в одном подъезде прорвало (всего лишь!) трубу с холодной водой, то в другом авария случилась в системе канализации. Подвал дома стало топить с одной стороны относительно чистой водой, а с другой - отходами.

- Прорыв случился задолго до аварии в бойлерной, - сообщает жилец дома на Ленина. - Он произошел 31 октября 2018 года. Мы десять дней «воевали» и пытались дозвониться, а в это время подвал топило, сами понимаете, чем.

Ситуация усугубляется тем, что в этой части подвала у жильцов - кладовки. Некоторые хранят там консервацию на зиму. Точнее - хранили, потому что теперь это есть нельзя.

Дмитрий Викторович рассказывает, что прорывы канализации случались и раньше. Так, например, года два назад забило трубы.

- Приезжали аварийщики, чего только оттуда не достали: и простыни, и... - много всего, в общем. Беда подъезда в том, что старики все поумирали, а молодежь стала сдавать квартиры. И ведь никто из арендаторов не следит за порядком.

Мужчина сокрушается, что даже в аварийную службу позвонить не может: мол, они приедут и перекроют все трубы. А потом придется вызывать мастеров из управляющей компании, которая пытается второй раз признать себя банкротом.

- А они ведь не придут - мы это выяснили уже.

ЗВОНОК В УК

В управляющей компании знают о проблеме жильцов, но сделать ничего не могут, потому что исправлять аварию должна компания-подрядчик. Туда уже отправили заявку. Даже мастер, который осматривал утечку, написал предписание в обслуживающую организацию, но, как говорится, воз и ныне там.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Жильцы дома сообщили, что 27 февраля снова обратились в «управляйку», там в очередной раз пообещали отремонтировать прорыв.

- Мы решили, что если помощи не будет, то будем справляться своими силами и наймем сантехника, - рассказал «Комсомолке» Владимир Стрыгин. - Сегодня приходил другой мастер, мой знакомый. Он просто забил палку в трубу, чтобы она не текла. Но она долго не продержится: есть еще три протечки, которые может прорвать в любой момент.

Сейчас жильцов дома на Ленина волнует главный вопрос: в следующей платежке будет привычная сумма за потребление воды или снова за целый бассейн?