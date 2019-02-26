Кировские полицейские ни разу не применяли дубинок и щитов

Не перевелись еще на земле русской богатыри, хранящие покой. Они лишь сменили кольчуги и булаву с палицей на современное высококлассное обмундирование. Да и богатырями их уже никто давным давно не зовет. Теперь наши с вами защитники носят гордое имя - стражи правопорядка.

Личный состав вышел на плац показать приемы, которые используются при особых, опасных случаях охраны общественного порядка. К счастью, в Кирове не было еще таких инцидентов, где в ход шли щиты, каски и дубинкиФото: Елизавета Захарова

В рамках всероссийской акции «Неделя мужества» сотрудники кировского УМВД пригласили журналистов на встречу с отдельным батальоном патрульно-постовой службы полиции.

Надев жилет и каску и постояв на месте, я подумала, что не так уж и тяжело блюсти порядок. Однако присесть в них я смогла лишь пару раз... Фото: Александра ДЕМИНА

Кировский батальон считается самым большим в Приволжском федеральном округе: в нем насчитывается порядка 400 инспекторов и 40 патрульных машин. Ежедневно силовики формируют отряды и вступают на службу. Они, может быть, остаются для нас незамеченными, но каждый день в городе больше двадцати патрулей охраняют спокойствие и порядок.

Всего в батальоне есть сорок патрульных автомобилей, в основном трех марок: «Фиат», УАЗ «Патриот» и уазик. Больше всего в автомобильных рядах - уазиков: лишь они могут справиться с кировскими дорогами.Фото: Елизавета Захарова

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

429 преступлений было раскрыто при участии сотрудников патрульно-постовой службы

284 преступления было совершено в общественных местах

145 - на улицах

11,7 тысячи нарушителей правопорядка выявили сотрудники патрульно-постовой службы

Из них 788 лиц, находившихся в розыске

29 из них - в федеральном

39 000 сообщений, поступивших на телефон «02», отработано

Вооружены сотрудники ППС до зубов: электрошокер, дубинки, пистолеты, автоматы различных калибров. Вот и получается, чтобы защитить свою жизнь и нашу, сотрудник полиции таскает с собой оружия и экипировки на чертову дюжину килограммов.Фото: Елизавета Захарова

СЛУЖУ РОССИИ!

Отдельный батальон патрульно-постовой службы УМВД России по городу Кирову приглашает на службу на должности младшего начальствующего состава граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет:

Автомобили патрульно-постовой службы от обывательских отличаются тем, что в них есть камеры видеофиксации: в отделе для преступников, в салоне для отслеживания действий полицейских, а также стандартный видеорегистратор.Фото: Елизавета Захарова

- имеющих среднее (полное) общее образование;

- прошедших службу в Вооруженных силах РФ;

- способных по состоянию здоровья, своим физическим, личностным и нравственным качествам выполнять служебные обязанности.

Защитное обмундирование для современных богатырей от старинного отличается лишь материалом и весом. Для более опасных заданий сотрудники ППС надевают каску с двойным толстым защитным стеклом весом чуть больше двух килограммов и десятикилограммовый бронежилетФото: Елизавета Захарова

Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, проходят:

- военно-врачебную комиссию;

- профессиональный психологический отбор;

- проверку уровня физической подготовленности.