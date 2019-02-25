2019-02-25T13:51:26+03:00
Общество

Масленица 2019 в Кирове: как приготовить блины и выбрать качественные продукты

В преддверии праздника специалисты Роспотребнадзора советуют внимательнее изучать этикетки товаров
Евгений ДЕМИХОВ
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Нужно внимательно выбирать не только продукты, но и продавцовНужно внимательно выбирать не только продукты, но и продавцовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Масленичная неделя начнется 4 марта и окончится 10 марта. В это время для кировчан будут устраивать праздничные мероприятия: гуляния, ярмарки, сжигание чучела и многое другое.

Для многих Масленица ассоциируется именно с блинами. В это время продукты для их приготовления улетают с прилавков магазинов вмиг. Специалисты Роспотребнадзора Кировской области подготовили памятку для кировчан о том, как правильно выбирать уже готовые блины и продукты, из которых их можно приготовить.

УПАКОВКА И НАЧИНКА

Магазины уже давно заботятся о людях, которым не нравится проводить праздники за плитой. Супермаркеты предлагают огромный выбор уже готовых блинов с самыми разнообразными начинками: просто глаза разбегаются.

Именно в момент выбора надо вернуть глаза на место и сосредоточить внимание на конкретные детали. Это поможет купить качественные блины. В Роспотребнадзоре советуют смотреть в первую очередь на:

1) упаковку. Она должна быть целой и чистой. Если упаковка повреждена, то на продукты могли попасть грязь и бактерии. А сами блины не должны быть слишком слипшимися - это признак повторной заморозки;

2) срок годности. На этикетке должна быть дата расфасовки блинов и дата, после которой употребление уже нежелательно. Кроме того, производитель обязан указать условия хранения товара;

3) знаки качества и состав. Желательно выбирать блины, приготовленные без использования транс- и гидрогенизированных растительных жиров. Их обычно «маскируют» под такими «именами»: маргарин, кондитерский жир, заменитель масла какао, растительный жир и растительное масло, заменитель молочного жира, молочный (творожный, сырный) продукт с растительными жирами.

Идеальные блины должны быть приготовлены из молока, муки и яиц, однако специалисты отмечают, что допустимы и такие ингредиенты, как сухое молоко и яичный порошок. К начинке тоже надо подходить с вниманием. Некоторые продукты (например, рыба) быстро портятся.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ

Похожие правила будут и для тех людей, кто захочет приготовить блины собственноручно. Нужно изучать внешний вид продуктов, этикетку, состав и срок годности.

В Роспотребнадзоре советуют готовые блины хранить в холодильнике. Лакомства с начинкой не стоит «морозить» дольше 12 часов. А перед употреблением провести повторную тепловую обработку.

МОЙТЕ РУКИ...

Кировчанам, которые будут посещать массовые мероприятия и есть праздничные блюда на них, нужно помнить о личной гигиене. Не стоит пренебрегать влажными салфетками. Нужно обращать внимание и на места продажи готовки кушаний. Продавцы и повара должны соблюдать некоторые правила: например, надевать одноразовые перчатки при работе с едой и соблюдать чистоту на рабочем месте.

Масленица, как и другой праздник, время для радости, застолий и активности. Чтобы он не омрачился неприятными последствиями, нужно помнить об элементарных правилах в это время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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