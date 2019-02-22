Управляющим компаниям в Кирове насчитали штрафов на 34 миллиона

На работу управляющих компаний не жаловался, наверное, только ленивый. Поводов для недовольства - бесконечное множество: начиная от нечищенных от снега дворов до прорывов труб в домах и неработающего лифта.

8000 ЧЕЛОБИТНЫХ

Госжилинспекция Кировской области собирает и обрабатывает все претензии, которые поступают от кировчан, и направляют правоохранителям. Накануне на заседании комиссии гордумы по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности начальник ведомства Алексей Кабашов рассказал депутатам о проделанной работе за прошлый год.

По данным ГЖИ, в Кирове действуют 88 управляющих компаний и еще 7 готовы зарегистрироваться после прохождения необходимых процедур и получения лицензии.

В прошлом году общая сумма штрафов, выставленная управляющим компаниям, составила 34 млн 176 тыс. руб., из них на 26 млн 900 тыс. оштрафовали «управляйки» областного центра.

Кстати, именно от кировчан в ГЖИ поступает больше всего жалоб. В прошлом году они накатали более 8000 челобитных. В неприглядный рейтинг самых наболевших проблем вошли переплаты по коммунальным платежам, некачественные услуги и нарушения в плане управления домом.

Депутаты стали задавать вопросы, каким образом можно исправить ситуацию.

У нас часто складывается ситуация, когда одна управляющая компания уходит и на ее место приходит другая, - привел пример депутат Владимир Журавлев. - Обе продолжают выставлять счета. Пенсионеры - самые добросовестные плательщики, платят по одной квитанции. В результате получается, пока две компании судятся за право управления домом, то в расчетный центр поступает информация о том, что у пенсионера есть задолженность, в этом случае человек лишается льготы. Зачастую этот вопрос невозможно решить.

Алексей Кабашов отметил, что на законодательном уровне приняты меры по урегулированию подобных ситуаций.

Включена норма, которая регулирует возможность выставления квитанций со стороны той компании, которая уполномочена это делать. Поэтому будем надеяться, что подобных историй больше не будет.

СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ «УПРАВЛЯЕК»?

Народные избранники поинтересовались, до каких пор мы будем плодить управляющие компании: не слишком ли их много на один город? Оказалось, что создать «управляйку» достаточно просто:

Требования закона достаточно мягкие, - пояснил Кабашов. - Нужно всего лишь, чтобы юрлицо было зарегистрировано на территории РФ, директор не входил в список дисквалифицированных лиц. И еще руководитель должен сдать квалификационный экзамен. При этом список вопросов стандартный и в открытом доступе.

При этом некоторые УК не сильно обременены работой. Некоторые берут обслуживать исключительно новые дома, где живут в основном платежеспособные жильцы. Другим достаются дома-«развалюшки», в которых зачастую живут люди со скромными доходами. В итоге последние копят долги перед ресурсниками или физически не могут справиться с многочисленными ремонтами. Зачастую это муниципальные УК: МУП «ЦКС» и Управляющая компания Ленинского района.

По словам начальника ГЖИ, проверить «на вшивость» каждую УК невозможно: у ведомства нет человеческих ресурсов.

Практика показывает, что выявленные инспекторами нарушения признаются мировыми судами малозначительными и виновных даже не наказывают.

Лишение лицензии - проблематичная история.

Нам необходимо подготовить документы по целому ряду нарушений - это довольно длинная цепочка. И на сегодняшний день в Кирове нет ни одной компании, у которой отобрали лицензию, - рассказал Алексей Кабашов. - Зачастую бывает так: мы выявляем нарушение, а управляющая компания его устраняет в течение 12 месяцев. В результате до сих пор в Кирове не было ни одного факта аннулирования лицензии.

И. о. начальника департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев отметил, что у администрации нет реальных рычагов воздействия на недобросовестные УК, кроме штрафных санкций. На совместные заседания с руководством города являются только те руководители, которые заинтересованы в дальнейшей совместной работе с властью.

КОГДА В КИРОВЕ СТАНЕТ, КАК В ЯРАНСКЕ?

Депутаты отметили, что рынок ЖКХ переполнен мелкими «управляйками», у которых, по сути, нет ни специалистов, ни техники - они лишь собирают деньги с людей. В результате мы остаемся с заваленными снегом дворами, гигантскими сосульками, падающими на людей, и далее «по списку».

Для полноты контраста депутатам продемонстрировали видео чистых дворов в Яранске, после которого показали заваленные дворы Кирова.

У депутата Дениса Ерохина возник вопрос, когда у нас дворы будут, как в Яранске. Сергей Леонтьев отметил, что для наведения порядка в этой сфере понадобится не менее двух лет. Сейчас работа по регулированию численности УК ведется - разрабатывается механизм, по которому УК будут распределять жилищный фонд, чтобы количество новостроек и аварийных домов было равномерным.

По мнению народных избранников, порядок в данной сфере можно будет навести лишь в том случае, когда УК станут дорожить своей репутацией. Следовательно, необходимо создать и обнародовать рейтинг кировских управляющих компаний, чтобы горожане понимали, с кем они имеют дело.

Депутаты рекомендовали департаменту подготовить к мартовскому заседанию комиссии перечень с понятными критериями отбора. За основу можно взять столичный опыт составления подобных рейтингов.