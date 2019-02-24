От советского прошлого до московских павильонов: в ближайшие годы Центральный рынок Кирова реконструируют

Центральный рынок - крупнейшая торговая площадка Кирова. На ней обуваются, одеваются и закупаются продуктами многие жители нашего города. А сколько поколений людей выбирали себе джинсы, стоя на картонке, а после заходили в павильон согреться и выбрать мясо, рыбу, овощи прозапас?

Рынок всегда был точкой глобального шоппинга, как современные торговые центры. Вот только формат у него, по сравнению с ТЦ, устаревший.

- На сегодняшний день такой формат, который мы видим, он, конечно, тянется с советских времен, - прокомментировал сити-менеджер Илья Шульгин. - И сегодня он не соответствует тем форматам, к которым привыкли люди. Особенно это касается рынков, возведенных в крупных мегаполисах. Все знают, насколько привлекательно и красиво выглядят рынки в той же самой Москве. Поэтому модель, которую хочется здесь увидеть, в принципе похожа на сегодняшние столичные рынки.

Сити-менеддер Илья Шульгин провел выездное совещание по вопросам реконструкции и развития Центрального рынка

КАКАЯ РАБОТА ИДЕТ СЕЙЧАС

Чтобы перезагрузить формат центрального рынка безболезненно для продавцов и покупателей, работу начали уже сейчас. Правда, незначительную, но и не требующую больших усилий и затрат.

Так, первым делом на территории рынка введен строжайший запрет на курение. А в павильонах сейчас идет тестирование новых светодиодных ламп. Если цветовая гамма будет устраивать продавцов и при этом они будут экономить электроэнергию, то все освещение в павильонах сменят.

Кроме того, сейчас некоторые продавцы тестируют новую единообразную форму. Для женщин это козырек и фартук, а для мужчин - куртка и кепка. Если будет спрос, то в комплект «Для него» будет входить еще комбинезон. Вся одежда выполнена в желто-зеленой цветовой гамме.

ВМЕСТО ПАВИЛЬОНА - ПАРКОВКА

Однако, чтобы Центральный рынок заиграл новыми красками и ушел наконец-таки от советского прошлого, нужны более глобальные изменения: снос старого и постройка нового.

Так, павильон «Московский» построен не так давно. Однако арендаторы его уже, можно сказать, невзлюбили. Кирпичный каркас здания сверху накрыт обычным профнастилом. Во время строительства денег у руководства было немного, поэтому и пришлось обходиться малым.

Теперь в павильоне «Московском» зимой - холод, а летом - невыносимая жара. Арендаторы просто бегут из здания.

- Было принято решение о сносе данного павильона, - рассказал о планах новый гендиректор Центрального рынка Аслан Рзаев (его назначили в августе прошлого года. - Ред.). - Сегодня у нас уже есть проект парковки, которая будет организована на месте павильона. Ее вместимость - 108 мест.

А на месте открытых ларьков-призраков прошлых лет планируется организовать так называемый box-city. Если простыми словами, то это современные павильоны, разделенные на модули и блоки. В каждом модуле есть свои «боксы» - торговые точки, которые любой предприниматель сможет арендовать. «Город ларьков» будет отапливаемым, а торговля будет вестись внутри, как в традиционных магазинах.

- То, что мы сейчас видим, - такая уличная торговля мало привлекательна. Нужно думать и о торговцах, и о покупателях. Потому что мерить джинсы на картонке - это уже ненормально. От железных палаток, которые мы сегодня видим, надо избавляться. Необходимо создать такие условия, чтобы людям было летом не жарко, зимой не холодно, чтобы были организованы санитарные условия, чтобы и руки помыть можно было. Наша цель - обустроить максимально комфортные условия для жителей города.

В планах у властей и руководства города полностью уйти от советского типа рынка: заменить уличные ларьки на павильонные боксыФото: Елизавета Захарова

- Понятно, что уличная территория претерпит значительные изменения. Смысл в том, чтобы создать адекватное количество рабочих мест уже в нормальных условиях, под крышей, в теплом помещении.

Сейчас в главном павильоне стоит лишь пара современных модернизированных ларьков-квадратов. Они удобны, презентабельны. Однако в обновленном Центральном рынке их будет всего несколько штук, так как руководство стремится к тому, чтобы павильон был визуально открыт для покупателей, а не нагружен высокими конструкциями.

- Предполагается, что в главном павильоне появится несколько зон торговли: овощной, мясной, рыбный зал, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Напротив них - небольшие кафетерии и шашлычные. Интерьер украсят фирменные вывески и мобильные прилавки, стилизованные под фермерские тележки.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ АРЕНДА?

Сколько предпринимателям придется платить за обновленные ларьки - неизвестно. Утвержденного проекта реконструкции рынка на руках у руководителя и сити-менеджера нет, сметы расходов тоже.

Однако Аслан Рзаев заверил, что аренда поднимется лишь на стоимость коммунальных услуг: свет, тепло, вода.

- Со всеми арендаторами мы встречались, неоднократно проводили собрания и обсуждали этот вопрос, - поясняет руководитель Центрального рынка. - Тогда они согласились на поднятие арендной платы, так как комфортные условия все-таки им необходимы. Сейчас на рынке работают около 1300 предпринимателей, из них торгуют на улице.

Насколько поднимется плата за съем торговой точки, пока неизвестно. Однако в одном из павильонов продавец фруктов и овощей сказал, что в месяц они платят 11 400 рублей аренды. Его точка по приблизительным расчетам (а именно по длине шага) площадью не больше 15-16 квадратных метров.

НА КАКИЕ ДЕНЬГИ?

Реконструкцию Центрального рынка планируется проводить на его собственные средства. Аслан Рзаев подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом прибыль ЦР выросла на 70%, а за последний квартал 2018 года она увеличилась на 6,7 миллиона рублей.

Именно поэтому руководство думает о том, что полное обновление рынка можно совершить за собственные деньги. Да, возможно, тогда процесс апгрейда затянется, однако это позволит избежать кредитных займов.

- Если говорить о затратах на модернизацию нашего Центрального рынка, то сейчас мы разрабатываем не то что самый экономный, но самый оптимальный вариант финансирования, - пояснил Илья Шульгин. - Мы понимаем, что Центральный рынок - это огромная территория с огромным количеством рабочих мест. И хотелось бы акцентировать на этом внимание. Нам необходимо провести все работы с минимальным дискомфортом для продавцов, так как у многих ЦР - это единственный источник дохода. Сколько потребуется затрат на реконструкцию рынка, сказать сложно, - подчеркнул сити-менеджер. - Сейчас идет этап проектирования, но могу сказать, что, как показывает практика, создание таких масштабных конструкций относительно недорого. А если говорить о всем комплексе Центрального рынка, то важно, чтобы все было выдержано в едином архитектурном ключе. Потому что то, что мы видим сегодня, - это даже не вчерашний день, а позавчерашний. Поэтому хотелось бы подарить городу новый красивый рынок. Сделать это можно за период 2019-2020 годов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14 миллионов рублей - чистая прибыль Центрального рынка по итогам 2017 года.

16 миллионов рублей - плановая прибыль ЦР.

23,8 миллиона рублей - чистая прибыль ЦР по итогам 2018 года.

70% - прирост с прошлого года.

49% - прирост с плановым значением.