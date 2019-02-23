«Мне было четыре года, когда всю семью забрали в концлагерь»

Герой нашей публикации родился на Западной Украине в 1939 году. Его родное село Белин (Владимир-Волынский район) сейчас разрослось, а до войны было очень небольшим. До границы с Польшей - рукой подать - десять километров. Потому-то село, как и райцентр, можно назвать многокультурным. Иван Дмитриевич вспоминает, что в предвоенные годы в Белине жили только четыре украинских семьи, остальные - поляки.

КОГО ТОЛЬКО НЕ БЫЛО

Когда началась война, Западная Украина стала одним из тех районов, где шли самые ожесточенные бои.

- Через наше село кто только ни проходил, - вспоминает Иван Дмитриевич. - Были бойцы Армии Крайова (польская подпольная организация, боровшаяся с фашистами. - Ред.), бандеровцы (украинская повстанческая армия. - Ред.), «бульбаши» (партизанский отряд Тараса Бульбы-Боровца. - Ред.), «ковпаки», множество партизан: украинских, польских, советских. У них между собой и с фашистами велись военные действия постоянно.

Между такими жерновами и приходилось существовать местным жителям. Труднее всего было тем, кто уйти не успел. Да и куда пойдут люди, которых никто нигде не ждет?

«НА ДРУГОЙ ДЕНЬ БИТЬ НАЧАЛИ»

Детская память очень цепкая. Она, как губка, впитывает все события. Вот и Иван Дмитриевич о тех годах помнит многое.

В один из предвоенных июньских дней Иван со своей мамой Варварой стояли на дороге, которая пролегала через лес и выходила на Владимир-Волынский тракт. Мальчик стоял в длинной рубашке до колен, сцепленной булавкой так, чтобы было «как штаны». Он держал мать за руку. Мимо них двигалась колонна. Телеги под мелким моросящим дождем тянулись за телегами, за ними - пушки, а за ними снова телеги. Рядом с ними шли люди с оружием. Один из них (видимо, главный) выкрикивал одно и то же слово на непонятном языке. Мальчик спросил у матери: «Мама, что дядька говорит?», а она ответила: «Быстрее».

А на другой день фашисты стали бить - 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Уже позднее мальчик узнал, что мимо них в тот день проходил один из партизанских отрядов.

ПОД СВИСТ ПУЛЬ

О тех событиях Иван Дмитриевич говорит со скорбью в голосе: хоть и был совсем маленький, а в памяти засело на всю жизнь.

Жители села старались лишний раз никуда не выходить, держались настороженно. Вот и Дмитрий, отец героя нашей публикации, предупредил троих сыновей: если будут стрелять - бегите в рожь, мать вас потом соберет. В один из дней 42-го года началась стрельба. Даже непонятно было, кто и на кого напал. Впрочем, жителям это было безразлично. Главное - спасти жизнь. Варвара схватила двоих ребят за руки, Дмитрий взял третьего - самого младшего - на руки, и побежали подальше от деревни, в овраг. Там под свинцовым дождем наткнулись на какого-то мужика. Пока пережидали заварушку, он сказал: «Не бойтесь пуль, которые свистят. Это значит, что они пролетели мимо. Если пуля попадет, то вы уже не услышите ее свиста».

Так и жили - старались не слушать этих звуков перестрелки и не думать о том, что может настать такой момент, когда не услышат этот характерный свист после выстрела.

ПЕРЕРЕЗАЛИ ЖИВОТНЫХ

- Банды эти - не доведи Бог такое пережить кому-то, - говорит Иван Дмитриевич. - Ходили в атаку и на фашистов, и друг на друга. Помню, как-то раз видел, что немцы возвращались после атаки на партизан. Остановились в нашем селе.

Что тогда началось! Голодные солдаты перерезали чуть ли не всех мелких животных. Один зашел в дом к семье Антощак.

- У нас груша такая росла, маленькие такие грушки, дички, они очень вкусные, когда чуть-чуть перезреют. Я пошел их собирать. А рядом со мной курица скребется. Пришел «немак». Увидел куру, и как - бум! - от курицы половина перьев отпала. Нашел еще петушка потом. Он запрятался в дровах. Фашист раскидал их. Отрубил голову птице, кинул ее на соломенную крышу.

Солдат зашел в дом как хозяин. Винтовку в угол поставил. Бросил две тушки на стол и сказал что-то на своем языке. Мать Ивана Дмитриевича сразу все поняла. Вскипятила воду, ошпарила кур, разделала, пюре картофельное приготовила. Подала на стол. И все это в гробовой тишине.

Трое парней сидели в углу дома и не высовывались. Только запах еды их выманил. Солдат кивнул на них и произнес фразу, из которой Иван Дмитриевич только и запомнил: «киндер».

«НАУШНИКИ»

Семья Антощак была большой: мать, отец, трое парней, а потом еще и дочь родилась. Дмитрию, главе семейства, приходилось браться за любую работу, потому что не было даже кусочка земли, чтоб посадить на нем картошку.

- Отец был ткачом, - рассказал Иван Дмитриевич. - В деревне это очень почетная профессия. Подрабатывал и скотобойцем. За эту работу брал немного мяса.

Как-то раз пришли в дом партизаны и позвали отца с собой: мол, бычка надо забить.

Дмитрий сходил, вернулся с едой.

- «Наушники» везде есть. Рядом с нами жила одна, - ветеран замолк на несколько секунд, а потом продолжил. - Ехидна. Она пошла немцам «накапала», что в семье живности нет, а едят мясо. Отца забрали. Держали несколько дней. Он уже потом рассказывал: били так, что плевал кровью.

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ?

В один из дней, когда семья с тревогой ждала своего кормильца, зашел к ним по делу один знакомый. Он был из тех, кто переметнулся на сторону захватчиков.

- Где Митька? - спросил он прямо на пороге. - Полотно мне соткать надо.

Варвара рассказала про беду: мол, соседка «накапала». На что гость ответил: «Больше не будет». И вышел.

В те дни фашисты гнали колонны евреев. А местные перебежчики помогали отлавливать их. Этот знакомый повязал «стукачку» и повел прямо к колонне пленных. Та давай упираться, в ноги бросилась, молила. А он ни в какую. С тех пор известий о соседке не было.

На этот инцидент мать только и сказала: «Чужую жизнь легко отнимать, а со своей трудно расстаться».

ЗАБРАЛИ В КОНЦЛАГЕРЬ

Так и жили до 44-го года. Тогда немецкая армия начала отступать. Они, по словам ветерана, забирали в плен всех. Некоторые жители села успевали сбежать: погрузили на лошадь семью и какие-то вещи - и в лес.

Семья Антощак жила бедно. Не было у них лошади. Вот и их забрали. Посадили в машину, потом на «товарняк».

А затем без разговоров - в концлагерь. Из того времени ветеран помнит только название ближайшего города - Райхенбах.

- Очень педантичный и строгий народ, - вспоминает Иван Дмитриевич. - Семейных селили в отдельные бараки. Они их блоками называли. Кровати ровно стоят - по линеечке. А земляной пол желтеньким песочком присыпан. Мы там недолго пробыли - полгода. Но баланды успели нахлебаться. Кусочек хлеба размером с ладошку ребенка давали на день. Это, конечно, не тот хлеб, что сейчас в магазинах. Даже непонятно, из чего он сделан был. Отломишь кусочек, положишь в воду, а он тонет. О такой хлеб можно было ножи точить.

Рядом с бараками крематорий стоял. Смолистый дым валил из трубы круглосуточно. Маленький Иван спрашивал, почему он такой черный, а мама отвечала ему: «Людей палят, мое дитко». Туда отправляли всех, кто ослабел и не мог вставать с кровати.

Ребенком Иван ничего не боялся. Какой страх, если отец с одной стороны за руку держит, мать - с другой. Это сейчас воспоминания заставляют ветерана ужаснуться.

Спустя шесть месяцев семью перевели в поселение под надзор полиции. Стало легче.

- Мы делили двухкомнатную квартиру в бараке с польской семьей. Нас шестеро и их пятеро. Отец на работу ходил. О ней он рассказывал только: «Не знаю, что делаем: проволочку сунешь, ее машинка наматывает, потом обрежешь, и снова. Вот это моя работа была».

За такой труд платили деньги. Но все равно все продукты выдавали по карточкам: полбуханки хлеба на взрослого, буханка на ребенка, яичко-два в неделю на семью и другую скудную еду.

Мать ходила на продовольственный склад раз в неделю. «За прилавком» стоял мужчина в немецкой форме. Он брал карточки и выдавал все по норме. Варвара расплачивалась марками. После чего немец всегда говорил: «Вег» (мол, уходи).

Потом пришла Красная армия. Все заключенные, кто мог, перебрались в замок с толстенными каменными стенами. Стоял он поблизости.

После войны могли остаться на этом месте, но Варвара убедила Дмитрия ехать на родину.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Домой вернулись, а от села живого места почти не осталось. Начали потихоньку отстраиваться. Трудно было. Просыпались голодными и спать ложились, не поевши. Так и жили. Тяжело было. Всем приходилось работать. Да и жили в постоянном страхе, что какие-нибудь местные банды нападут.

Иван до 17 лет присматривал за лошадьми в колхозе. Как-то мать попросила его привезти немного дров из леса. Он попросил в колхозе лошадь. Запряг ее в телегу. В лесу срубил восемь тоненьких бревнышек, а на обратном пути его остановил местный «бригадир» - командир одного из отрядов бандеровцев. И начал вопросы задавать: «Куда дерево везешь? Где порубочный билет?» В итоге сбросил на землю эти бревнышки и отправил парня ни с чем домой. Стыдно Ивану стало ехать с пустой телегой. Вот он и второй раз, но уже в другой лесок заехал. А там деревья - все с тростинку толщиной. Он их нарубил, только это уже были не березки, от которых тепла больше.

- Мне отец еще в войну говорил: «Немец пожалеть может, бандеровец - никогда». Вот так и вышло. Чего они только не творили. Когда приходили в деревню, всех сгоняли в одну кучу. Выдергивали одного из толпы, протягивали топор и говорили: «Руби!» Кровью «повязать» хотели, чтоб народ не болтал лишнего. Кто отказывался, тех на месте тем же топором… Потом другого выдергивали.

Один согласился. За «чистоту веры» зарубил свою жену-польку и двоих детей. Потом работал в местной полиции.

Так и после войны мирному населению мало того, что голодно было, так и покоя вояки не давали.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Резкие перемены в жизни Ивана Антощак наступили в 1958 году. К нему однажды пришел товарищ, показал повестку в армию.

- Я тогда подумал: а чего он идет, а я нет? - размышляет Иван Дмитриевич. - Вот и пошел к секретарю. Он у нас второй человек после председателя был. Говорю: «Семен, почему меня не забирают?» А он мне: «В армию хочешь? У нас тут как раз одно место осталось».

А потом отправили в райцентр в военкомат. Там отметили и сразу побрили. Когда Иван вернулся домой, мать сразу все поняла - и в слезы.

В армии Ивана распределили в 515 конвойный полк. Он дислоцировался в Кирове. За три года срочной службы армия ему так полюбилась, что остался в ней аж до 1988 года на сверхсрочную.

В рядах военнослужащих Иван Антощак добился уважения. Нередко и в нынешнее время сотрудники УФСИН приглашают его для бесед с молодым поколением. Иван Дмитриевич в ответ всегда делится своим богатым житейским и служебным опытом.

СПРАВКА «КП»

Иван Дмитриевич Антощак, старший прапорщик внутренней службы в отставке, командир взвода.

30 лет прослужил конвойным. В СССР эта служба осуществляла конвоирование осужденных и относилась к ведению МВД.

Имеет многочисленные ведомственные награды.

В феврале этого года Иван Дмитриевич отпраздновал 80-летний юбилей.