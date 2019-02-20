В Кировской области увеличилось число преступлений против несовершеннолетних

В середине февраля в суд попало громкое дело. Директора школы-интерната села Бурмакино Кирово-Чепецкого района признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Как выяснили следователи, в стенах школы двое воспитанников развратили 16-летнюю девушку. Директор знал об этом факте, но решил не выносить сор из избы и даже активно заметал следы, потому что не хотел лишиться премии.

Девушка не стала терпеть это попустительство и рассказала обо всем правозащитникам. В результате директора школы не только лишили премии, но и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

250 ДЕЛ О РАЗВРАЩЕНИИ

В кировском следкоме подвели итоги работы за прошлый год. Руководство ведомства считает, что за это время удалось сделать работу структуры более стабильной, а также добиться повышения результатов и качества служебной деятельности. Но не все так радужно: силовиков беспокоят участившиеся преступления против детей и случаи подростковых правонарушений.

В 2018 году в кировском следкоме завершили 124 уголовных дела, которые были заведены на несовершеннолетних. Основным преступлением у молодых людей стали преступления против собственности (например, кражи). Самый распространенный возраст среди малолетних преступников - 16-17 лет.

- С другой стороны количество преступлений, совершенных против несовершеннолетних, не уменьшается, а, наоборот, растет, - уточнили в СУ СКР России по Кировской области. - В сравнении с 2017 годом их стало больше на 46%. Число подобных правонарушений выросло до 400.

Среди них преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних находятся в «лидерах». В Кировской области зарегистрировано 250 таких случаев.

43 ДЕЛА НА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Подводя итоги года, руководитель кировского следкома отметил, что преступлений стало меньше на 3,7% в сравнении с 2017 годом. Если говорить языком цифр, то в прошлом году их было зарегистрировано порядка 20 тысяч. Каждое пятое преступление - тяжкое или особо тяжкое. Среди них 67 убийств и 22 изнасилования. Кстати, по этим двум видам наблюдается снижение преступности почти в два раза. В 2017 году было зарегистрировано 106 убийств и 39 изнасилований.

Следователи отмечают не только снижение преступности, но и рост раскрываемости. Во всех случаях изнасилований преступники найдены и наказаны. Или ждут наказания. У убийств процент раскрываемости чуть ниже - 93.

- За истекший период почти 3,5 тысячи уголовных дел находились на следствии наших отделов, - сообщил руководитель СУ СКР России по Кировской области Айрат Ахметшин. - В ведомстве работают 86 следователей, четверо из них находились в командировке. Нагрузка на наших сотрудников - одна из самых высоких по России. Аналогичная ситуация наблюдается в Самаре, республиках Коми и Татарстан.

Несмотря на перегруженность, силовики смогли окончить 2,5 тысячи дел, из которых 1,7 тысячи направлено прокурорам с обвинительным заключением. Оперативность следователей кировского СКР составила 80%. Это значит, что только 20% дел расследовались дольше двух месяцев.

Кстати, следователи продолжают выяснять обстоятельства старых ЧП, которые относят к категории прошлых лет. Эти преступления совершались еще в 90-е годы. В 2018 году сотрудники следкома смогли раскрыть 65 подобных дел: из них пять убийств, три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью и пять изнасилований.

Не обошлось и без нововведений. В ушедшем году стали применять новый вид наказания - уголовный штраф. Его избирают в качестве наказания, когда преступник совершил правонарушение, не проходящее по классам тяжких или особо тяжких.

ЗАБЫЛА ПРО НАЛОГИ

Следователи распутали порядка 200 дел коррупционной направленности. Больше всего таких преступлений совершено в органах местного самоуправления - 42. На втором месте находятся коммерческие организации. На их счету 35 из 200 раскрытых дел. «Бронза» досталась системе МВД - 32 дела. Транспортная сфера завершила четверку «лидеров» - 14.

Отличились и неплательщики налогов. Следователи подсчитали, что все оконченные в 2018 году дела в совокупности нанесли ущерб в размере полумиллиарда рублей. Из них 400 миллионов - преступления в налоговой сфере.

Одна кировская предпринимательница занималась продажей шуб и дубленок. Ее предприятие за три года продало товара на 7,5 миллиона рублей. А вот налоги женщина платить не хотела. Их, кстати, «накапало» за три года больше миллиона рублей. На предпринимательницу завели дело по статье «Уклонение от уплаты налогов», и ей грозит до одного года лишения свободы.

Главной задачей следователей, как считает Айрат Ахметшин, является защита конституционных прав граждан страны. Поэтому любое преступление, попавшее в юрисдикцию СУ СКР по Кировской области, изучается от и до. Следователи выясняют не только виновных, но и мотивы, чтобы в дальнейшем стараться предотвращать подобные инциденты.