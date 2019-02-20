2019-02-20T17:00:18+03:00
Общество

Выбираем «Красу Росгвардии»

Кировчанам предлагают проголосовать за самых прекрасных сотрудниц и военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 21 января по 27 марта в России проходит фотоконкурс «Краса Росвардии». Завоевать титул самой прекрасной сотрудницы Федеральной службы войск национальной гвардии мечтают жительницы со всей страны. В том числе в конкурсе решили принять участие и талантливые, и обаятельные кировчанки.

Наша редакция решила не оставаться в стороне от праздника красоты и запустила голосование за участниц из Кирова. Предлагаем читателям выбрать победительницу «Красы Росгвардии» по версии «Комсомолки». Сотрудница, набравшая большинство голосов, получит от нашей редакции специальный приз. Итоги голосования подведем 6 марта в 17.00. Желаем всем участницам удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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