Выбираем «Красу Росгвардии»

С 21 января по 27 марта в России проходит фотоконкурс «Краса Росвардии». Завоевать титул самой прекрасной сотрудницы Федеральной службы войск национальной гвардии мечтают жительницы со всей страны. В том числе в конкурсе решили принять участие и талантливые, и обаятельные кировчанки.

Наша редакция решила не оставаться в стороне от праздника красоты и запустила голосование за участниц из Кирова. Предлагаем читателям выбрать победительницу «Красы Росгвардии» по версии «Комсомолки». Сотрудница, набравшая большинство голосов, получит от нашей редакции специальный приз. Итоги голосования подведем 6 марта в 17.00. Желаем всем участницам удачи!