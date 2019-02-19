В Кирове застройщик собрал с дольщиков 750 миллионов рублей и потратил треть денег на свои нужды

Нечистые на руку застройщики работают по «классической» схеме. Сначала они собирают деньги с инвесторов и создают видимость активной работы, а потом разводят руками: мол, обанкротились, простите.

После этого начинаются проверки прокуратуры, выяснения обстоятельств и ожидание справедливости. Нередко к делу подключается и следком. Его сотрудники обязаны опросить все пострадавших, а также участников строительства. Рано или поздно такие дела доходят до суда. Так, например, в ближайшее время будут завершены два процесса по долевому строительству.

ВЗЯЛ 250 МИЛЛИОНОВ ИЗ КАССЫ

Во вторник, 19 февраля, на пресс-конференции следователи рассказали некоторые подробности дела по ЖК «Виктория» и ЖК «Виктория-4». На директора этих предприятий завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

- Выяснилось, что с дольщиков собрали порядка 750 миллионов рублей, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Когда проходило следствие, то эксперты оценили недостроенные дома по улицам Гороховской, 81, Мичуринской, 3, и Преображенской, 95, в 250 миллионов рублей. Остальные деньги были фактически похищены. Установлено, что 250 миллионов директор организации забрал из кассы предприятия наличными. Он отказывается говорить, на что их потратил.

Сейчас, по информации следователей, это громкое дело находится на завершающей стадии.

СОБИРАЛ ДЕНЬГИ И ТРАТИЛ

Аналогичная ситуация сложилась и с немалоизвестной компанией «ТехКомсервис». На «совести» предприятия - «недостройка» на улице Маклина.

- По нашей версии, в этом деле 160 потерпевших, - поделились в следкоме. - Все они зарегистрированы в Реестре обманутых дольщиков. Организация собирала с них деньги, но тратила их совсем не на строительство.

Та же компания отвечала и за строительство домов в слободе Новое Сергеево, в которое вложились 148 кировчан. Сейчас часть зданий или не построены, или уже признаны аварийными.

- Во время следствия выяснилось, что в некоторые дома уже заселились люди, однако, по всем признакам, там жить нельзя, - пояснили в ведомстве. - Экспертиза признала две постройки аварийными: их регулярно подтапливает, да и сами здания ненадежные.

В связи с этим следком направил письма губернатору области и в администрацию города. Они попросили предоставить обманутым гражданам другое жилье, которое будет безопасным.

Отметим, что пока эту компанию не могут признать банкротом: она должна достроить дом на Маклина. А это означает и то, что обманутые кировчане до сих пор не могут попасть в Реестр обманутых дольщиков.