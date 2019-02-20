Вятские богатыри, 12 месяцев и ангелы: кировские мастера представили коллекцию кукол

Трио из Кирова создает поразительные фигурки людей из полимерной глины и тканей. Надежда Подсухина, Валерий Костюнин и Наталья Костюнина создали творческую мастерскую в 2008 году. Но началось все еще в Кировском художественном училище, из которого все трое выпустились в 1982 году. В те времена они декорировали стеклянные бутылки различными материалами в подарок своим однокурсникам. Недавно они организовали выставку «Уходящая деревня» в Музее истории Хлынова и даже проводят там мастер-классы.

ПЕРСОНАЖИ С ХАРАКТЕРОМ

Первая большая работа умельцев появилась спустя семь лет после образования мастерской «Аринкины». В 2015 году они создали композицию «Все люди - ангелы, или Разбор полетов». Несмотря на то что это одна из ранних работ коллектива, она ярко отражает творческие возможности мастеров.

Люди узнают себя в персонажах композицийФото: Евгений ДЕМИХОВ

- Каждый человечек со своим характером, - рассказывает рукодельница Наталья Костюнина о композиции. - По нашей задумке, любой, кто присмотрится к ним, сможет найти себя. Я вот похожа на этого (показывает на задумчивого ангела, опершегося на пенек), а вот здесь мой муж Валерий (указывает на другого - седовласого ангела, сидящего на лавочке).

Посетители выставки и мастер-класса единодушно восторгаются мастерством, а Наталья с удовольствием отвечает на все вопросы по работам.

О ЧЕМ СТРАДАЮТ ЖЕНЩИНЫ?

По соседству с ангелами, на подоконнике, устроились три вятские дамы. Они застыли в выразительных позах. Да и название композиции говорит сразу о многом - «Страдание, или О своем, о женском».

На вопрос, о чем же страдают вятские женщины, никто из мастеров ответить не успевает. Перебивая друг друга, с горьким смешком выкрикивают посетительницы выставки-мастер-класса: «О ценах на продукты», «О тарифах на ЖКХ», «О погоде»...

Работы мастеров настолько проникновенные, что находят отклик в душе у каждого.

Фигурки вызывают самые различные эмоцииФото: Евгений ДЕМИХОВ

КАК ПОЯВИЛАСЬ ОСЕНЬ

С каждой работой у мастеров связана какая-нибудь история. Например, один ангел был изначально бескрылым человечком. Друзья и родственники отмечали, что работы мастеров «серые», в них не хватало ярких красок.

В один из вечеров Наталье захотелось сделать «бескрылому» разноцветные крылья. Она собрала множество лоскутков и распределила их по оттенкам в коробочки. «За один присест» мастерица сделала разноцветные крылья с переходом от желто-красного к более холодным тонам. Сама удивившись своей работе, она уж было хотела обзвонить «критиков» и рассказать про свою работу, но вовремя спохватилась - на дворе была глубокая ночь.

Каждая фигурка проходит несколько стадий. Первая - это идея. Она приходит сама по себе, из жизни, как признаются мастера. Далее Наталья приступает к лепке лица, рук и ног. Сейчас большая часть фигур стоит при помощи бутылки, которая помещается внутрь драпового чехла. Пока что мастера не обучились технологии, которая позволит «поставить человечков на ноги» без опоры на другие предметы (пенек, лопата, метла). Когда основа для фигурки готова, ее начинают «одевать». Большую часть нарядов придумывает Надежда. А Валерий занимается всеми деревянными элементами композиций.

Так случилось и с «Осенью». Творцы решили создать фигуру, которая бы объединяла их чувства и эмоции, связанные с этим временем года. Позднее они захотели создать и три других сезона, но отказались от этой идеи. Зато сделали кое-что более масштабное.

Каждая из героинь «12 месяцев» занята сезонной работойФото: Евгений ДЕМИХОВ

Композиция «12 месяцев» состоит из дюжины женских персонажей. Все они одеты по сезону и держат в руках характерные для своей поры атрибуты. Февраль, например, стоит с лопатой в руках, а октябрь «нагрузили» картошкой. Мастера признались, что хотели бы сделать мужей для женщин.

«УХОДЯЩАЯ ДЕРЕВНЯ»

Выставка, как ясно из названия, посвящена тому, что постепенно и безвозвратно исчезает из нашей жизни, - вятской глубинке. Может быть, это плач по старому быту, а может, и желание закрепить в памяти уходящее время.

Одно ясно точно - она не оставляет равнодушных. Музейные работники рассказали один случай, связанный с выставкой.

Пришла одна пожилая женщина, долго стояла у «страдающих» фигур, а потом разрыдалась, приговаривая что-то. Только и было слышно: «Как у нас... Так все и было...»