Администрация города: «После чистки крыши управляющая компания обязана вывезти за собой снег»

Снег и мусор - темы, которые в последнее время чаще всего обсуждают жители Кирова в соцсетях. Кировчане недовольны нечищеными крышами, «снежной кашей» на дорогах и новой строкой в платежках за вывоз ТБО. Глава администрации Илья Шульгин на медиа-тайме рассказал, как решаются основные городские проблемы.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ УК ВЫПЛАТЯТ ШТРАФЫ

За выходные в Кирове из-за упавшего с крыш снега пострадали два человека. К счастью, ни пенсионер, ни ребенок не получили серьезных травм. Однако ответить за произошедшее управляющим компаниям все-таки придется.

Это вопиющие случаи, тем более что из-за них мог пострадать и ребенок, - отметил сити-менеджер. - К сожалению, управляющие компании пока не понимают своей ответственности, но мы обязательно доведем дело до конца.

Также Илья Шульгин отметил, что «Муниципальный контроль» ежедневно проверяет, как содержатся крыши и придомовые территории. С начала февраля в Кирове выявили уже 760 нарушений. Часть из них связана с тем, что управляющие компании не вывозят сброшенный с крыш снег.

Мы приучаем управляющие компании вывозить за собой снег, - пояснил глава администрации. - Механизм контроля уже дает определенные результаты. Руководители УК начинают понимать, что свалить ответственность на подрядчиков по содержанию УДС не получится.

За нарушения управляющим компаниям придется выплатить штрафы. По словам сити-менеджера, они в несколько раз превышают сумму, которую УК приходится тратить на вывоз снега.

КОЛЕИ И ЗАУЖЕННЫЕ ПОЛОСЫ

Еще одна проблема, с которой ежедневно сталкиваются кировчане, связана с огромными сугробами и неочищенными дорогами. Илья Шульгин пояснил, что в 2019 году уборка улиц проходит лучше, чем в предыдущие годы. Раньше за сезон из города вывозилось 320-360 «кубов» снежных масс. В этом же году с улиц Кирова вывезли в полтора раза больше снега. Однако осадков выпадает так много, что техника просто не справляется.

Основные проблемы на дорогах - это колейность и заужения, - рассказал сити-менеджер. - Улица Солнечная превратилась в одностороннюю, Преображенская тоже заужена, на Воровского «карманы» забиты. Мы получили предписания от прокуратуры в большом количестве, сейчас работаем над этим.

Также Илья Шульгин отметил, что Дирекция дорожного хозяйства при своей работе допустила определенные ошибки. В том числе из-за этого уволили и директора ДДХ Альберта Гутнова.

НОВЫЙ ПОЛИГОН

На медиа-тайме глава администрации поделился и своим мнением по поводу «мусорной» реформы. Илья Шульгин отметил, что понимает недовольство жителей по поводу новой строки в квитанциях, однако в то же время осознает, что сейчас страна стоит у истоков новой отрасли.

Наша задача - сделать все по закону и максимально позаботиться о том, чтобы не было негативных перемен, - сообщил сити-менеджер. - Мусорных завалов сейчас нет нигде. Если же раньше в Кирове возникали проблемы с некоторыми управляющими компаниями, которые не вывозят мусор, то теперь за все отвечает один региональный оператор. Проблема только в том, что некоторые УК не чистят вовремя подъезды к контейнерам и кировчане ставят рядом с ними машины.

Кроме того, глава мэрии отметил, что оператору предстоит обеспечить не только хранение, но и сортировку и переработку мусора. Сейчас рассматривается вариант строительства нового полигона на земельных участках в Каринторфе. Площади там подходящие, однако сильно удалены от всех населенных пунктов. Строительство станет возможным, только если через реку Чепцу возведут мост. Пока планируется, что мост построят к 2021 году по проекту «Безопасные и качественные дороги».