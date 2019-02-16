Экс-директор кировского интерната отремонтировал свой кабинет и «забыл» про воспитанников

На днях детский омбудсмен Владимир Шабардин совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, УМВД и администрацией Кирово-Чепецкого района проверил работу нового руководства в Бурмакинской специальной школе-интернате для детей сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей.

В сентябре прошлого года здесь произошел вопиющий случай - директор, испугавшись, что его лишат премии, умолчал о развращении 16-летней воспитанницы. После чего руководителя сняли с должности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. За ним последовали кадровые решения в отношении нескольких воспитателей. Разумеется, громкий инцидент не мог остаться без внимания и в учреждении прошли многочисленные проверки.

- Когда мы приехали туда в прошлом году, первое, что бросилось в глаза во время посещения интерната - хорошо отремонтированные кабинеты директора, кабинет заведующих и воспитателей - они значительно отличались от обшарпанных помещений, где живут воспитанники, - отметил Владимир Шабардин.

Помимо этого, за здоровьем ребят особо никто не следил - какое-то время они жили без медицинского кабинета. А предписания, которые рекомендовали врачи, выполнялись через пень-колоду.

- Например, онколог рекомендовал одному из воспитанников сделать операцию, однако рекомендацию выполнили спустя год (!).

По словам Владимира Валерьевича, при прежнем руководстве подобные случаи были довольно часто.

Но и это еще не все: из интерната постоянно убегают дети.

- В прошлом году было семеро беглецов, в этом - уже двое, - рассказал Владимир Валерьевич. - Важно понимать специфику этого учреждения. Интернат - это закрытый мир и дети после учебных занятий предоставлены сами себе, если их не занять каким-то делом, то у них может возникнуть желание сбежать.

Поэтому новое руководство активно принялось заниматься внеурочной деятельностью. Для ребят стали организовывать кружки и секции.

- В рамках проверки были нами разработаны рекомендации по дальнейшей работе интерната и, так называемая "дорожная карта". Со стороны нового руководства есть желание и стремление исправить все выявленные недостатки. Будем надеяться, что ситуация скоро изменится к лучшему. Тем не менее, учреждение находится у нас на контроле.