«Нас настраивали, что можем умереть в любой момент»: кировчане вспоминают войну в Афганистане

Ровно тридцать лет назад 15 февраля последнее подразделение Советской Армии покинуло Афганистан. Эта война навсегда осталась в памяти людей. Когда начались военные действия, Кировская область не осталась в стороне. Почти три тысячи наших соотечественников отправились отстаивать интересы Родины.

«СРОЧКА» НАУЧИЛА РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Владимир Гончаров родился и вырос во Владимирской области, однако уже больше тридцати лет живет в Кировской области. Его жена - наша землячка. И дети родились уже на Вятке.

На пути к ветерану думал, что увижу перед собой старичка около развалившейся избушки - уж очень далеко он живет от центра Кирова. Вышел из автобуса где-то в Садаковском. Спросил у местных, где деревня Мараки. Махнули рукой, мол, туда иди. К счастью, пробираться по снежным завалам не пришлось. Видно, что к маленькой деревушке регулярно чистят дорогу: да так, как на некоторых городских улицах этого не делают.

Мараки оказались маленьким садоводческим поселком. Некоторые улицы по пояс завалены снегом, а другие - нет. Видно, все это благодаря местным частным организациям (их здесь две).

Первый дом, что попался на пути - небольшой, но с виду крепкий и ладный - оказался нужным. Хозяин, крепкий и совсем не старый мужчина, попросил «корочки», а потом пригласил пройти.

Владимир Иванович начал свой рассказ с того, что приехал жить в деревню в 1995 году. Сразу после того, как ушел с военной службы. Армии он отдал 20 лет своей жизни. Сначала была срочная служба в погранвойсках на армянской границе с Ираном.

- Летом - жара, зимой ветры дуют, - вспоминает Владимир. - И сопредельная сторона, вот она - рукой подать. Погранвойска многое дали. Еще там научили, как надо Родину любить и защищать. И что нужно как должное воспринимать, что можешь умереть в любой момент.

На тот момент ему был 21 год и он точно знал, что убивать не хочет. Но был приказ: если с той стороны начнут наступление - надо стоять до последнего. Так прошла срочная служба - два года ежедневных изнурительных испытаний.

С ДЕТСТВА ЗНАЛ, ЧТО БУДЕТ ЛЕТАТЬ

В памяти мужчины навсегда остались звуки аэродрома, который располагался в его родном городке. Он взрослел под гул вертолетов и самолетов. Поэтому с детства была твердая цель - стать летчиком. Пусть два года отдано погранвойскам, Владимир решил не сдаваться идти к своей цели и поступил в КВАТУ. Так, в 1978 году он впервые оказался в Кирове. Из училища мужчина вышел в звании лейтенанта. По распределению попал в город Торжок (тогда еще Калининская область).

Судьба военного предполагает, что нужно быть готовым к командировкам.

- В июне 1986 года меня в составе экипажа вертолета Ми-8 отправили в Афганистан, - рассказал Владимир Иванович. - Не было никакого страха. Раз надо, значит, полетим. По жене только скучал очень: я ведь на втором курсе училища женился. А там, в Кандагаре, только полевая почта.

В Афганистане приходилось каждый день летать. Только изредка давали день-другой на отдых. Да и что там отдыхать? Военному хорошо, если дадут в баньку сходить да выспаться вдоволь.

Всю службу Гончаров провел на вертолете Ми-8. Фото: предоставлено героем публикации

В составе экипажа Владимир был бортовым техником. Много разного пришлось повидать. Однажды даже сидели под артобстрелом на собственном аэродроме. Вооружение у моджахедов, конечно, было лучше.

- Итальянские мины, «Стингеры», - перечисляет Владимир, - переносные радиостанции. Да и численность их формирований составляла 250 тысяч человек, против наших 100 тысяч.

С ВЫСОТЫ ПОЛЕТА

Война всегда уносит человеческие жизни как с одной стороны, так и с другой. На заданиях Владимиру пришлось много чего повидать. Были случаи, когда отдавали приказ доставить группу из трех человек в тыл врага.

- В тыл врага летали только диверсанты для проведения глубинной разведки или… ну… - проводит большим пальцем поперек шеи. - Бывало, оставим их, а они с места приземления исчезают бесшумно. А потом в назначенное время прилетаем за группой, а с ними уже сидит какой-то с мешком на голове. Мы вопросов лишних, кто это, не задавали: перебрасывали их в Кандагар, где их уже ждал самолет. Ребята, как сейчас говорят, конкретные были.

После операций захваченное вооружение и пленных фотографировали. Фото: предоставлено героем публикации

Не раз своими глазами смерть видел. Однажды пришлось сопровождать вертолет Ми-6. Его подбили ракетой. Она угодила прямо в носовую часть, туда, где экипаж сидит, пробила первый отсек и разорвалась в следующей кабине. В вертолете тогда было пять тонн боеприпасов. Экипаж просто выкинуло взрывом из машины. Второй экипаж, в составе которого был и Гончаров, принял решение спуститься и принять бой.

- Противник нас подловил в длинном ущелье, - говорит Владимир Иванович. - Хорошо, что с нами были два опытных спецназовца. Спустились, начали отстреливаться - двоих маджахедов уничтожили. Район там нехороший был. Если смотреть на карте, то видно: тут душманские районы, тут банды. Это уж мы потом поняли - не стоило тут лететь. Хотя с другой стороны никогда здесь нашу технику не атаковали. Хотя потом, когда снова пришлось лететь через ущелье, не возникло даже и намека на страх, что ситуация может повториться.

Рассказывая о том, как не один раз пришлось забирать тела с поля боя или прощаться с искалеченными бойцами, Владимир Иванович начинает вздыхать все чаще, его лицо мрачнеет.

- Санитарный вертолет стоит, они там прощаются… Жуткое зрелище… На костылях, перевязанные, без ног, без рук. Очень, эх, тяжело смотреть. Или вот говорят: «Летите, заберите десять трупов». Мол, наша колонна попала под обстрел…

Ветеран на минуту замолкает. Тишина прекращается, когда он, улыбнувшись уголком рта, говорит: «Или вот эта желтуха… чтоб ее. Вижу ситуацию: парень, который недавно с нами летал, прощается с сослуживцем. Вроде как забирают его. Они, значит, обнимаются, руки жмут. И тут подполковник как гаркнет: «Вы еще поцелуйтесь здесь! В госпиталь его везут с желтухой! А ну-ка марш руки мыть!»

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

За участие в боевых действиях Владимир Иванович награду получил: орден «За службу Родине» третьей степени.

- А мог бы еще, - с обидой в голосе вспоминает Гончаров. - После девяти месяцев службы в Кандагаре наш экипаж перевели в Баграм. Там ТУ-122 сбили. Нас послали за летчиком - ему удалось выжить. Хорошо, что неподалеку от места крушения был наш блокпост - ребята прикрыли. Иначе мы бы совсем не взлетели: и без того дырок нахватали. Когда наш командир стал писать наградные, оказалось, что личных дел наших нет. Стали выяснять: их секретной почтой переслали совсем в другое место.

Спасенная жизнь товарища, конечно, лучшая награда, но если бы не невнимательность сотрудников отдела кадров, то на груди Гончарова блестела бы еще одна награда.

Спустя три месяца службы в Баграме Владимир решил написать рапорт: очень хотелось побывать дома, увидеть жену. Подошел к командиру подразделения, а тот уперся: мол, сбежать хочешь, пока твои сослуживцы погибают. Сбить пыл подполковника получилось только после упоминания Кандагара: служба там считалась самой опасной и сложной. Тогда уж Гончарова отпустили домой.

То был июль 1987 года. До вывода войск оставалось еще два года. Но Владимир Иванович больше не попал в Афганистан. Его отправили в командировку в Германию в составе западной группы войск. А потом, в 1994, армию стали реформировать, да и выслуга у героя уже была, поэтому он решил выйти на пенсию. Приехал в Киров, на родину жены, отстроил домик, в котором тихо и мирно живет и по сей день.

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА

История второго героя похожа на судьбу Гончарова. Евгению Ковязину тоже по долгу службы пришлось побывать в Афганистане. Он прошел курс первоначальной подготовки в Казанском авиационном институте, а летом 1986 года его в составе десантно-штурмовой маневренной группы отправили в Таджикистан. Основная задача - охрана границы с разведкой вглубь Афганистана на 80-100 километров. Если боевики слишком близко подступали к границе, то маневренную группу высылали на их обезвреживание.

Евгению Ковязину (на переднем плане) пришлось поучаствовать и в боях на земле. Фото: предоставлено героем публикации

С местным населением сложились хоть и напряженные, но все же довольно мирные отношения. Никто друг друга не трогал. Зато если в мирном поселке обнаруживались душманы, то наши солдаты всегда давали возможность мирным выйти из района зачистки.

Но отличить простое население от боевиков было иногда очень сложно: у одних в руках карабины, а у других - грабли, и больше никаких различий.

За полтора года службы Евгений Ковязин облетел всю границу с Афганистаном, да не раз. Приходилось быть мобильными - боевики могли атаковать в любой точке. Основной тактикой борьбы с ними в пограничных районах было окружение. Нередко приходилось с ними играть в своеобразные «прятки». Наши десантники могли приземлиться прямо на головы боевикам, а в другой раз прилететь на предполагаемое место дислокации врага, а их уже и след простыл. Вот так и гонялись друг за другом. Только проиграть в этой «игре» было ну никак нельзя: приказ есть приказ.

Служба обоих героев так или иначе была связана с полетами. Фото: предоставлено героем публикации

За участие в боевых действиях Евгения Николаевича наградили медалями «За отвагу» и «Благодарного афганского народа».

После службы в Советской Армии он решил поддерживать порядок и среди мирных обычных граждан. Поступил на работу тогда еще в милицию. А сейчас, спустя 32 года после возвращения с войны, служит в должности государственного инспектора МРЭО ГИБДД УМВД России Кировской области в звании майора.