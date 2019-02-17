Кому из кировчан положены льготы по оплате за мусор

Продолжение. Начало читайте в публикации «20 наивных вопросов о плате за мусор в Кировской области»

В средине февраля все жители Кировской области получат квитанции, где будет включена строка по оплате за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. В предыдущем номере мы опубликовали ответы на самые распространенные вопросы от жителей региона. Но некоторые категории граждан эту оплату могут сократить. Для этого надо знать свои права и перечень документов, которые надо предоставить.

Правила, действующие для всех населенных пунктов, кроме Кирова и Кирово-ЧепецкаФото: Алексей Гмызин

Правила, действующие для всех населенных пунктов, кроме Кирова и Кирово-ЧепецкаФото: Алексей Гмызин

Правила, действующие для всех населенных пунктов, кроме Кирова и Кирово-ЧепецкаФото: Алексей Гмызин

Правила для тех, у кого есть вторая квартира, в которой никто не живетФото: Алексей Гмызин

ВАЖНО

Документы, за исключением проездных билетов, должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации (индивидуальным предпринимателем), заверены печатью такой организации (при наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи. Документы должны быть составлены на русском языке. Если документы составлены на иностранном языке, они должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.

Предоставляемые потребителем копии документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя, должны быть заверены лицами, выдавшими такие документы, или лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий по заверению копий таких документов.

Потребитель вправе предоставить исполнителю одновременно оригинал и копию документа, подтверждающего продолжительность периода временного отсутствия потребителя. В этом случае в момент принятия документа от потребителя исполнитель обязан произвести сверку идентичности копии и оригинала предоставленного документа, сделать на копии документа отметку о соответствии подлинности копии документа оригиналу и вернуть оригинал такого документа потребителю

Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, не предусматривают механизма перерасчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами при применении норматива с квадратного метра общей площади жилого помещения. В Кирове и Кирово-Чепецке такой перерасчет невозможен.