В январе в Кирове поднялась стоимость завещаний, винограда и билеты на самолет

Постновогодний рост цен стал уже привычным для россиян. Однако, по данным Кировстата, в этом году изменение ценников стало более плавным: в целом стоимость товаров и услуг в регионе выросла всего на 0,2%, в то время как в прошлом году она была чуть ли не в 25 раз больше.

ВИНОГРАД СТАЛ ДОРОЖЕ, А ЯЙЦА - ДЕШЕВЛЕ

Стоимость продовольственных товаров выросла на 0,5%. Больший ценовой удар пришелся на плодоовощные продукты. Так, виноград вырос в цене на 20,1%, огурцы - на 19,1%, свекла - на 13,9%, лук, капуста, чеснок - на 4,2-7% А вот один из главных новогодних цитрусов, апельсин, подешевел на 8,2%. Настолько же в январе стали дешевле и куриные яйца.

Цены на фруктовые соки, минеральную воду, отечественное игристое вино и икру лососевых рыб в среднем выросли на 6,4%. В то же время в кировских магазинах подорожала гречка - на 5,6%, сухие супы в пакетах - на 3%, а также кофе в организациях быстрого обслуживания - на 4,5%.

ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ ЛЕКАРСТВА

Также в первый месяц года выросли цены на лекарства. В среднем на 4-5% стали дороже «Аллохол», «Валидол», «Таурин» и «Корвалол». А стоимость «Панкреатина» и «Лоперамида» снизилась на 2,8% и 1,9% соответственно.

Кроме того, выросла стоимость физиотерапевтического лечения: теперь оно дороже примерно на 4%.

В основном подорожали лекарства для сердечниковФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОРОГИЕ ЗАВЕЩАНИЯ

Тарифы на различные услуги для кировчан выросли на 0,9%. Больший рост замечен у стоимости удостоверения завещания - цена выросла на 33,3%, а на оформление доверенности в нотариальной конторе - 20,2%.

Также, если говорить об услугах, то цена на 3,5-4,8% возросла на взносы за капитальный ремонт, междугородние разговоры.

Рост цен Кировстат отметил и в автомобильном бизнесе. Так, иномарки в Кирове подорожали на 3,5%, а отечественный автопром - всего на 2%. Также дороже на 1,5% стали перелеты на самолетах в эконом-классе.

В январе на 2,6-5,9% увеличилась стоимость ежедневной прессы, наборов мягкой мебели и диванов.

Больше всего цена выросла на завещания: они подорожали на третьФото: Анна КРЮКОВА

ПОДЕШЕВЕЛИ ЭЛЕКТРОУТЮГИ И Ж/Д БИЛЕТЫ

А вот хозяйственные товары подешевели: цена на электроутюги, электропылесосы снизилась на 2,6%, на электросберегающие лампы - на 2,3%.

В отличие от полетов, путешествие на поездах стало дешевле: стоимость билетов на поезда дальнего следования снизилась на 7,5%.