Коллапс в городе: подрядчики ждут, что снег растает сам?

На заседании региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог обсудили результаты уборки улиц. О мерах контроля рассказал заместитель прокурора города Дмитрий Новоселов

НЕОЖИДАННЫЙ СНЕГ

Наряду с мусорными проблемами, неубранный снег становится темой обсуждения для горожан номер один. В социальных сетях ежедневно обрушиваются гневные комментарии кировчан по поводу заснеженных улиц. Жалуются все: автомобилисты, молодые мамы, рабочие, бизнесмены, пожилые люди. Суть обращений одна - уберите снег. Однако подрядчики отчитываются на планерках у главы администрации о проделанной работе, но на деле снег и ныне там.

Прокуратура активно мониторит обращения жителей города и проводит проверку по содержанию улично-дорожной сети. В поле внимания оказались не только подрядные организации, но и муниципальный контроль.

НАРУШЕНИЯ НА НАРУШЕНИЯХ

Прокурорская проверка выявила более 800 нарушений. Речь идет о ненадлежащем обслуживании 184 придомовых территорий, 579 крыш жилых домов, 31 крыши других зданий и сооружений. Не прибранными должным образом остаются около 200 улиц.

- По этому вопросу администрация города проверила подрядчика - компанию «Гордормостстрой», - отметил зампрокурора города Кирова Дмитрий Новоселов. - Выявлено, что осмотры качества уборки территорий улиц со стороны заказчика и подрядчика выполнялись не во всех случаях, периодичность выездов и осмотров была нарушена.

Недосмотр за состоянием содержания улиц в администрации объясняют нехваткой человеческого ресурса. В результате не все виновники заснеженных дорог получили предписания. Помимо этого, не вся снегоуборочная техника оборудована GPS-навигацией - эта «мелочь» значительно усложняет контроль за работой техники. Более того, в перечень по уборке включили далеко не все улицы города.

- Рассмотрение нашего представления состоялось, - отметил Дмитрий Игоревич. - Заказчик признал факт нарушения закона, но пока официального ответа нам не поступило. Со стороны администрации ожидается дорожная карта по устранению выявленных нарушений.

Участники рабочей группы поинтересовались, проверяет ли прокуратура действия ГИБДД в плане ликвидации неправильно припаркованных машин и так называемых «подснежников». Зампрокурора города сообщил приблизительные цифры: с начала года эвакуировано более 50 машин.

Депутат гордумы Юрий Шлемензон обратил внимание, что этого недостаточно. За один день на улице Ленина можно насчитать около 30 таких машин! По его данным, в городе работают шесть сертифицированных компаний, которые занимаются эвакуацией - почему ГИБДД не пользуется их услугами, неизвестно.

МАЛЫЕ ШТРАФЫ

Также общественники возмутились тем, что общая сумма штрафов, выписанная по поводу ненадлежащего состояния улично-дорожной сети, слишком мала - всего 400 тысяч рублей, в то время как контракт с «Гордормостстроем» подписан на два года и его ориентировочная стоимость - порядка 400 миллионов. Получается, что 400 тысяч - это капля в море и, по сути, никак не отразится на подрядчике.

Помимо этого, общаясь с представителями подрядной организации, участникам рабочей группы удалось узнать, что им «невыгодно» вывозить снег за ту сумму, которая обозначена в контракте.

- Такая позиция очень сомнительна - зачем подписывать договор, если заведомо знаешь, что не будешь по нему работать? - возмутился общественник Шамиль Бузиков.

В итоге общественники пришли к выводу, что ни администрация, ни подрядчики не особо стремятся оперативно выполнять предписания прокуратуры в надежде, что снег скоро растает.