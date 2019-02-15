Чего ждать кировчанам от концессии?

Кажется, что разговоры о концессии (передаче теплосетей частнику) ведутся целую вечность. Общественники собираются с завидной регулярностью, рассматривают предполагаемое подписание соглашения с компанией «Т Плюс» с разных ракурсов и каждый раз приходят к неутешительным выводам.

КУДА «УШЛИ» 10 МИЛЛИАРДОВ?

Так, на прошлом заседании рабочей группы по контролю за тарифами рассмотрели схему теплоснабжения, которую разработали в «Т Плюс». В предложенном варианте ремонтов и реконструкций теплосетей заложена сумма 6,7 млрд руб.

Из них больше двух миллиардов потратят на строительство теплосетей, на реконструкцию пойдут около 3 млрд 644 млн руб., чуть более миллиарда уйдет на строительство и реконструкцию насосных станций.

Заметим, что до этого депутатам городской думы руководитель кировского филиала компании «Т Плюс» сообщал, что на модернизацию сетей потребуется около 17 миллиардов. У общественников возник резонный вопрос: куда дели около 10 миллиардов?

- Предлагаемый нами сценарий концессионной инвестпрограммы с обновлением всей переданной нам в аренду теплосетевой инфраструктуры (трубопроводы, ЦТП, котельные) рассчитана до 2053 года (срока истечения договора аренды), - сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь кировского филиала «Т Плюс» Олег Прохоренко. - Именно до 2053 года в ценах 2019 года компания и предлагает вложить 18 млрд рублей. А до 2034 года, соответственно, 6,7 млрд в ценах 2018 года.

На своих обсуждениях общественники не раз отмечали, что разработкой техзадания для концессии должна заниматься администрация, но она «заказала» этот документ той же «Т Плюс», причем деньги (а это около 20 миллионов) за него были выплачены из «кармана» города.

Более того, их возмутило, что предлагаемая инвестпрограмма не более чем «латание» существующих дыр. И речи о развитии теплосетей, которое приведет к существенной экономии ресурса, не идет.

- Отсутствие амбициозности и инновационного подхода заключается в том, что «Т Плюс» ведет политику бизнесмена, которому необходимо получить прибыль в кратчайший срок. Для них главный бизнес - это тариф, - отметил руководитель рабочей группы по тарифам Евгений Сметанин.

Быстрая прибыль берется не с потолка, а из кошельков потребителей в виде платы за ресурс.

- Сейчас у нас как происходит: мы кучу денег «вваливаем», контроль за исполнением - никакой, соответственно, экономии нет, есть сверхнормативные расходы, - отметил эксперт Общественной палаты по вопросам ЖКХ Валерий Семенищев.

По его мнению, сэкономить на тарифе возможно, если использовать локальный подход.

- Чтобы «вваливание» денег было не везде по площадям с бесконтрольным тарифом, нужно делать программу локальной, - считает Семенищев. - Допустим, мы сделали одну ветку, вложили туда деньги, тариф удержался на уровне. Мы один раз подняли тариф - сделали ремонт, но на следующий год у нас тариф не будет сильно расти.

ОДИН ЗА ВСЕХ

Общественников возмущает, что в качестве концессионера рассматривается одна компания - «Т Плюс». По словам Евгения Сметанина, в законе прописано, что концессионером не может выступать компания, у которой есть счета в иностранных банках. В свою очередь, у «Т Плюс», есть учредитель - компания «Реново», у которой 40% иностранного капитала... Неужели участие «Т Плюс» в ремонтах сетей будет незаконным?

«Комсомолке» в «Т Плюс» прокомментировали этот момент: «Инициатором концессионного соглашения выступает АО «Кировская теплоснабжающая компания» (а не «Т Плюс»), так как, во-первых, именно ей принадлежит 1/3 теплосетей в Кирове, а во-вторых, именно КТК (учредитель «Российских коммунальных систем») переданы в аренду муниципальные теплосети, ЦТП и котельные. У КТК никаких иностранных акционеров нет».

- Давайте найдем второго крупного игрока, который готов заявиться. Пусть у нас конкурс будет более или менее похож на конкурс, - предложил Семенищев.

При этом общественники подчеркнули, что желающих российских компаний очень много.

- Тот же «Газпром» может в этой истории поучаствовать. В России «Т Плюс» не единственная компания, понятно, что у них преимущество есть, - предположил общественник Андрей Березин.

Еще один «скользкий» момент по концессии связан с регистрацией теплосетей. По словам членов рабочей группы, зарегистрированы только хорошие сети, у которых есть документация. А проблемные, где больше всего дыр и протечек, остаются бесхозными.

ЖКХ-эксперт Андрей Воробьев привел в пример Ижевск, где регистрация сетей потребовала 10 лет.

Свои нарекания и предложения общественники планируют направить в гордуму Кирова и главе администрации.