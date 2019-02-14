Свадьба не за горами: как сотворить лучший день своей жизни и не сойти с ума

14 февраля многих влюбленных ждут предложения руки и сердца. Чтобы не расплыться от счастья и не забыть, что надо делать, мы приготовили несколько романтически-практических советов!

Когда все влюбленные признаются друг другу в любви, а некоторые и клянутся в верности до конца жизни, преподнося помолвочное кольцо в красивой коробочке, с момента произнесения громкого, эмоционального «да!» запускается таймер! Он отсчитывает дни, недели, месяцы и нервные клетки до самого счастливого дня в вашей жизни.

Те, кто вступает в брак впервые, утопают в множествах вопросов, проблемах и многообразии решений. Для того чтобы упростить жизнь в тот самый период, когда молодым надо радоваться и наслаждаться своим статусом невесты и жениха, пары обращаются в агентства по организации торжеств и свадеб, перепоручив все свои заботы тем, у кого железные нервы, стальная выдержка и огромный багаж в виде опыта, проб и ошибок, - организаторам и координатором свадеб!

И, конечно же, всем невестам и женихам хочется, чтобы первый день их совместной жизни прошел не так, как у всех, и не опустошил их кошельки и портмоне родственников, близких, друзей. А для этого надо хоть немного представлять, как сварить эту кашу и сколько денег на нее уйдет.

ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА

Традиции традициями, но при планировании свадьбы - торжества, которое должно быть самым прекрасным воспоминанием для двоих, стоит уделять больше внимания индивидуальности пары: их любимые цвета, увлечения, общие черты и предпочтения. Чтобы день свадьбы приходился по душе спустя и два года, и двадцать лет, организаторы советуют отойти от «древних свадебных традиций».

К числу обычаев, которые уже приелись, относится наличие свидетелей и красных лент через плечо, кричащих о том, что их носитель - лучший друг брачующихся. Лучше наградить их статусом подружки невесты или другом жениха.

Еще одной романтической традицией, которую стоит забыть, стал запуск в небо белоснежных голубей, которые символизируют благополучие и счастье новой семье. По этой легенде, если птицы вознесутся высоко вверх, то совместная жизнь молодых будет легкой и счастливой. Однако после своего «судьбоносного» полета голуби чаще всего возвращаются в клетку, так как они дрессированные и уже много-много лет пророчат сладкую жизнь парам.

Дешевое оформление площадки и свадебной машины. На старых фотографиях молодости наших родителей мы видели красивые арки из шаров, стоявшие за столом молодоженов, ленты и золотые кольца, украшенные тюлем на капоте автомобиля. Но сегодня такие украшения смотрятся дешево и неактуально. Есть много других способов декорирования машин и залов: цветы, ткани, изделия из натуральных материалов, огни.

Но на место этих и других устаревших традиций приходят новые свежие веяния свадебной моды.

У молодых пар становятся очень популярными выездные регистрации. И пусть теперь едва ли не каждая пара клянется в вечной любви и верности не в стенах ЗАГСа - ни одна регистрации брака не похожа на другую. А все потому, что на арендованных площадках вы вольны делать все, что захотите: хоть пригласить слона, чтобы он принес вам обручальные кольца.

Кроме того, молодоженам понравилось проводить свадьбы на природе, в парках, на базах отдыха или просто на свежем воздухе на лесной опушке. И все по той же причине: природа настолько неповторима и необычайна, что каждый день в один и тот же час она выглядит совершенно по-разному, потому и уникальна.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

СЧИТАЛКА «КП»

Но самым важным вопросом для будущей семьи является финансовый: нельзя же входить в новую жизнь с пустыми карманами. Бюджет вашей свадьбы может обойтись и в пятьдесят тысяч рублей на тридцать гостей и скромную, но со вкусом регистрацию, и в сумму больше полумиллиона рублей на восемьдесят человек, с банкетом, транспортом для гостей, фейерверком, шоу-программой и другими изысками.

Чтобы этот день запомнился вам своей душевностью, атмосферой и положительными эмоциями, стоит обратиться к специалистам, они помогут вам избежать лишних волнений, возьмут на себя все обязанности и координацию вашего праздника и позволят вам провести этот день с дорогими и любимыми людьми.