«Инвесторов пугает неопределенность»: Минстрой и прокуратура - о проблемах долевого строительства в регионе

Ситуация в сфере долевого строительства по-прежнему остается неоднозначной. Несмотря на все усилия властей и правоохранительных органов, обманутые дольщики как класс не могут разом исчезнуть. Выход тем не менее есть: помочь застройщикам в завершении работ на проблемных объектах, а обманутым кировчанам - в защите их прав.

Проблемы и перспективы развития долевого строительства в Кирове и Кировской области в пресс-центре «Комсомольской правды» обсудили представители прокуратуры и Минстроя.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА И ПРОБЛЕМНЫЕ ДОМА

Работа по восстановлению прав дольщиков ведется непрерывно. За 2018 год в сфере долевого строительства прокуроры выявили 500 различных нарушений. 106 должностных лиц были привлечены к ответственности. В ряде случаев были даже возбуждены уголовные дела.

- Прокуроры ведут паспорта каждого объекта долевого строительства, - рассказал начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Кировской области Александр Шишкин. - Проверки объектов проходят ежеквартально, в отдельных случаях - ежемесячно. Цель прокурорского надзора - сделать все для устранения нарушений прав граждан.

Александр Сергеевич Шишкин сообщил об итогах прокурорской деятельности в 2018 годуФото: Елизавета Захарова

Проверки идут совместно со специалистами Минстроя. В каждом случае нужно понять, по каким причинам нарушены сроки работ: это какие-то производственные, технические моменты или же деньги дольщиков были выведены и использованы на другие цели?

- В 2018 году в сфере долевого строительства было возбуждено четыре новых уголовных дела, - пояснил Александр Сергеевич. - С учетом дел прошлых лет, в производстве было сразу 11 таких дел. Как правило, подобные истории всегда доходят до суда. Есть и жесткие приговоры.

Механизмы помощи дольщиков ищут на законодательном уровне. В конце 2016 года был принят областной закон, позволяющий восстанавливать и защищать права кировчан, а также достраивать проблемные объекты.

- С 2016 года было завершено строительство 17-этажного дома на втором Хлыновском переулке, - рассказал заместитель министра строительства Кировской области, начальник управления государственного строительного надзора Игорь Трегубов. - На улице Архитектора Зянкина был достроен 19-этажный жилой дом и еще один крупный объект. Если на начало 2017 года в реестре пострадавших дольщиков было 214 человек по 9 объектам, то в настоящее время в нем 131 гражданин и всего 6 таких объектов.

Игорь Александрович Трегубов рассказал о работе Минстроя по восстановлению прав дольщиковФото: Елизавета Захарова

Появился и новый механизм: по постановлениям № 176 и 177 правительства Кировской области, новый застройщик может восстанавливать права граждан. Расчет в таких случаях происходит благодаря применению земельного участка.

- В 2018 году новый механизм уже был полностью отработан, - пояснил Игорь Александрович. - Тогда был достроен 10-этажный дом на ул. Ленина, 145. Сейчас в списке проблемных объектов остались дома на ул. Сурикова, 31/4, ул. Горбуновой, 31, ул. Орджоникидзе, 2б, в Кирове, а также на ул. Первомайской, 28, в Вятских Полянах. Правительством Кировской области разработан план-график, в который включаются проблемные дома. Вскоре должны достроить дом в Вятских Полянах, завершение работ еще по трем объектам запланировано на следующий год.

Вопросы долевого строительства уже много лет обсуждаются на разных уровнях. С 2006 года в федеральный закон № 214 внесено 25 поправок. Ключевыми стали последние из них: теперь отношения дольщиков и застройщиков изменятся в корне.

На данный момент в реестре обманутых дольщиков состоит 131 житель регионаФото: Евгения ГУСЕВА

ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩАЕМ ДОЛЬЩИКОВ

- Теперь для того, чтобы привлекать средства долевого строительства, организация будет обязана открыть специальный эскроу-счет в уполномоченном банке, - сообщил Игорь Александрович Трегубов. - Граждане-заказчики понесут свои деньги не в офис застройщика, а в банк. И уже сам банк даст целевой кредит застройщику, исключительно на строительство определенного дома. Мы полностью защищаем дольщиков. Уход денег на неясные цели теперь заблокирован, ведь и банк будет нести определенную ответственность.

По сути, теперь застройщик сможет получить деньги дольщиков только после того, как дом будет достроен и введен в эксплуатацию. При этом работать по эскроу-счетам легче более крупным фирмам. В Минстрое это понимают и не считают проблемой.

- А может быть, в этом и есть весь смысл? - рассказал заместитель министра строительства. - Фирме, у которой, скажем, ничего нет за душой, здесь будет сложнее. Но ведь основную часть обманутых дольщиков мы получили именно от тех организаций, которые были финансово неустойчивы!

- Бывало так, что граждане заплатили, а объект так и не был достроен, ведь денег уже нет, - пояснил Александр Шишкин. - А эскроу-счет не позволит сделать это. Даже при банкротстве застройщика, если дом не был введен в эксплуатацию, банк обязан вернуть деньги дольщикам. Пользоваться деньгами граждан на неясные цели застройщики больше не смогут.

Быть может, застройщикам, которые испытывают проблемы с завершением строительства, можно помочь. Однако государственного механизма пока нет.

- На стадии, когда у застройщика возникают трудности, в министерстве проходит совещание, - пояснил Игорь Трегубов. - В нем участвуют прокуратура, налоговая служба. При малейшей возможности пробуем помочь застройщику. Но механизмов действительно не так много.

- Механизмов поддержки недобросовестных компаний нет, - поделился Александр Шишкин. - И, я считаю, быть не может.

Оставлять дольщиков без помощи со стороны властей нельзяФото: Олег РУКАВИЦЫН

ДЕРЖИМ КУЛАЧКИ

Один из выходов - новый закон, по которому решить все вопросы с проблемным домом может другая компания.

- Однако процесс поиска инвесторов непростой, - рассказал Игорь Александрович. - Сейчас ведем переговоры по компаниям «Тектон» и «Виктория», в последнем случае выявляется все больше нарушений, вплоть до двойных продаж. Инвесторов пугает эта неопределенность. Им нужно знать, что они вложат и что в итоге получат. А здесь инвесторы не понимают, что именно и в каких объемах они должны будут построить.

Переговоры с инвесторами в Министерстве строительства Кировской области проходят практически еженедельно.

- Найти землю для достройки тоже нелегко, - сообщил Игорь Трегубов. - Поэтому Министерство строительства Кировской области ведет работу по переводу федеральной земли в областную собственность. Эта работа еще не закончена. Пока ни о чем не сообщаем и, как говорится, держим кулачки!

Все больше объектов вводят в эксплуатацию - кировские обманутые дольщики получают свои квартирыФото: Анастасия ОСИПОВА

ВОПРОС - ОТВЕТ

Почему дольщики слободы Новое Сергеево не признаны обманутыми?

- Тот же самый застройщик ведет работы по дому на ул. Маклина, 60, - пояснил Игорь Александрович Трегубов. - Если компания будет признана банкротом, то еще 130 дольщиков с объекта на Маклина войдут в реестр обманутых граждан. Поэтому летом мы ожидаем завершения строительства этого дома. Уже после этого возможна процедура банкротства и внесение домов в Новом Сергееве в реестр.

Почему не все проблемные дома можно достроить?

- Это всегда нелегкое решение, - пояснил Игорь Трегубов. - Нужно четко понимать, насколько качественно построены эти объекты. Есть примеры, когда в недостроенных домах в летнее время стоит вода - о каком качестве может идти речь? Достроить объект, истратив деньги из бюджета, и получить аварийный дом - слишком большая ответственность.

Возможно ли вернуть деньги дольщиков, если их вывели со счета застройщика?

- Да, такие примеры есть, - подчеркнул Александр Шишкин. - По уголовным делам, расследуемым сейчас, суммарный ущерб дольщиков составил 370 миллионов рублей. В итоге на личное имущество руководителей и средства компаний наложены аресты, их общая сумма - 200 миллионов.