«Законный обман»: кировчане получают рекламные листовки в виде квитанций и втридорога меняют исправные счетчики

Центральная служба учета ресурсов «прославилась» уже на всю страну. В октябре прошлого года компания начала массово рассылать гражданам листовки, стилизованные под квитанции. Рассылка гласит: в такой-то период вам необходимо поверить счетчики водоснабжения. Это процедура, дабы не нарушать федеральный закон, обязательна всем. Чтобы узнать, нормально ли работают счетчики, необходимо позвонить по справочному номеру. Стимулом для звонков служит таблица расчета по нормативу, где в итоговой графе указана баснословная сумма в расчете за воду на трех человек - 3914 рублей 75 копеек.

Компания уже несколько раз меняла свое название: в прошлом году она была Единой центральной службой учета ресурсов города Кирова, в этом - стала центральной, а на сайте и вовсе именует себя городской сервисной службой, которая орудует в 61 городе России. Из крупных городов в их списке: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Уфа, Красноярск, Пермь и Воронеж. Охватили почти всю страну, а точного адреса офиса нет ни в одном городе.

Фирма работает по одной и той же схеме: подкидывает в почтовые ящики жильцов «квитанции», ждет звонков от доверчивых граждан и «обрабатывает» их умными словами.

- По этому номеру, и правда, «развод», - написала одна из кировчанок в социальных сетях. - Бабушка у нас звонила и ей сказали, что якобы сейчас по закону поверку счетчика на дому запрещено делать, его нужно снимать и везти на экспертизу. И стоит это стоит две тысячи рублей. Но если счетчик признают неисправным, то нужно покупать новый... за 2600 рублей. В понедельник позвонили в управляющую компанию и дали номер телефона, кто занимается поверкой: сказали, что это 300 рублей и проводится все на дому, ничего снимать не надо! К сожалению, эти все «бумажульки» рассчитаны на пожилых людей.

ПИСЬМО ИЗ БУДУЩЕГО С НЕИЗВЕСТНЫМ ШТРИХКОДОМ

Чтобы проверить, имеет ли страна дело с мошенниками или это всего лишь неправильная система оповещения и неинформативные «квитанции», «Комсомолка» решила пообщаться с ЦСУР. И повод подвернулся: редактору принесли такую листовку, датированную 11 февраля. Правда, из ящика «письмо из будущего» достали 6 февраля.

Прежде чем звонить в компанию, решили проверить шрих- и QR-коды, напечатанные на листовке. Один из интернет-ресурсов выдал, что 14-значный код не принадлежит ни одной услуге или товару.

А вот воспользоваться специальным приложением для считывания кодов удалось только раза с десятого. Чтобы просчитать все палочки (а особенно в случае с QR-кодом, на котором, кстати, есть нехарактерные линии, квадраты) потребовалась максимальная концентрация, неподвижность рук и три минуты фокусировки. Результат был неожиданным: два разных приложения выдавали результаты, разнящиеся с набором цифр под кодом.

Компания при печати бланков для большей правдоподобности взяла картинки несуществующих кодов и вставила их (целых три штуки!) в текст своего извещения.

А МОЖЕТ, НЕ МОШЕННИКИ?

Первый звонок в службу учета ресурсов внушал уверенность в невиновности компании и клевете на нее. После набора номера на том конце заиграла традиционная для таких компаний лаунж-музыка, затем робот произнес: «Вас приветствует городская сервисная служба». После чего трубку взяла девушка-оператор, работающая, по всей видимости, в офисе не одна (на заднем фоне то и дело звонили телефоны и раздавались голоса).

На мои многочисленные вопросы, что это за извещение, что такое поверка и что мне теперь делать, она спокойно узнала мое имя и рассказала ход дальнейших действий.

- У вас подошли межповерочные интервалы? - задавала резонные вопросы оператор. - У горячей воды - это четыре года, у холодной - шесть лет с даты изготовления. Вам необходимо уточнить информацию по водосчетчикам: если сроки подошли, то перезвоните нам, мы согласуем с вами дату и время, когда специалист может к вам прийти. Если у вас все в порядке, то рассылку можно проигнорировать.

Через полчаса я снова перезвонила на указанный в листовке номер. По легенде, родители установили в квартире счетчики в 2014 году. Поэтому, к счастью, поверить мне надо только один счетчик - на горячую воду.

- Сейчас я вам все поясню, - начала свой рассказ «по бумажке» новый оператор Ольга. - Так как участились случаи проведения поверки на дому неаккредитованными организациями, во избежание рисков поверку проводят в лабораторных условиях. Но поверка в лаборатории несет большие затраты денежных средств и времени. Поэтому сейчас более эффективный вариант для собственников - это замена счетчика на новый со сроком службы двенадцать лет.

- Мастер выполнит работу в любое удобное для вас время и место, - чеканила оператор. - Для вас стоимость замены одного счетчика составит 2600 рублей. В эту стоимость войдет счетчик нового поколения, российского производства, встроенное оборудование, а именно фильтр, сетка грубой очистки, обратный клапан, работа по замене, гарантийное обслуживание в течение одного года, опломбировка работы. Также вы получите полный пакет документов: акт о пломбировке, паспорта на счетчики, бланк строгой отчетности.

- А нельзя ли их поверить, но не менять? Это как-то слишком дорого.

- Да, но я же говорю, что поверка на дому неэффективна, - заново начала отчитываться Ольга. - И процедура поверки проходит в лаборатории. И ваши расходы при этом варианте будут составлять более двух тысяч рублей на поверку одного счетчика, плюс еще расходы на монтаж, демонтаж, на сопутствующие материалы. Кроме того, когда счетчик будет находиться на поверке, вы будете проводить оплату по общему нормативу.

- А та табличка, которая напечатана внизу, - это тот самый тариф? Я должна заплатить эти деньги: три тысячи девятьсот четырнадцать?!

- Нет, пока вы не платите. Это примерный расчет. Вот когда счетчик подойдет... выйдет из... подойдут поверочные сроки, вы будете оплачивать по общему нормативу вот такую стоимость. А сейчас вам главное - записаться на замену. Сейчас посмотрю, когда мастер свободен.

- А можно после 28 февраля все это сделать? А то я студентка - денег вообще не осталось, а стипендия только в марте.

- Минуту. У нас будет повышение цен, поэтому предварительно я запишу вас на 28 февраля, а вы потом перезвоните и перезапишитесь. На март пока запись не открыта - могу только на 28 февраля вам предложить.

- Давайте я переговорю с соседкой и перезвоню вам.

- Видите, у нас как обстоит дело: я не знаю, когда будет повышение тарифов, - пытается удержать меня оператор. - Давайте мы все-таки с вами сейчас запишемся предварительно, чтобы все-таки не получилось так, что вы позвонили через десять минут, а стоимость у вас уже увеличилась. А вы потом скорректируете заявку.

- А на сколько она может повыситься?

- Не могу сказать - цен пока нет. Знаю только, что повышение будет. Давайте все-таки запишу: если будете переносить заявку, то просто назовите ваш адрес и дату.

После этого разговора я почти минуту отбивалась от предложений девушки: 28 февраля, девять утра, пять вечера, шесть. Заявку я все-таки не оставила.

Однако если ЦСУР уже около полугода здравствует и обманывает жильцов по всей стране, то почему же ее деятельность никак не прикроют, не возбудят уголовное дело?

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ЗАКОННЫЕ СХЕМЫ

В Кировских коммунальных системах «Комсомолке» пояснили, что компания обманывает граждан, но все-таки делает это законно.

- Данная служба не аккредитована на поверку счетчиков, но она этим и не занимается, - пояснили в пресс-службе компании. - Для них поверка - это лишь предлог выйти на доверчивых людей. И, к сожалению, чаще всего это пенсионеры. Они вводят их в заблуждение, говоря о том, что проверка оборудования на дому неэффективна. И предлагают сделать все в специальной лаборатории. Но потом выясняется, что счетчик сломан и его надо менять. И в итоге их работники приходят и ставят новый со всеми пломбами счетчик, поверенный на заводе-производителе. То есть они просто заменили его, на что имеют полное право. Поэтому официально называть их мошенниками мы не можем.

Кроме того, в компании рассказали, что даже по внешнему виду извещения можно понять, что это обман в чистом виде. На бланке не указаны личные данные жильца: ни адрес проживания, ни инициалы, ни лицевой счет, ни и конечная сумма.