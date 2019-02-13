«Чтобы поверить, мы смотрели в паспорта друг друга»: история супругов, родившихся в один день

Хоть и говорят, что День святого Валентина — праздник католический. Но он уже настолько прижился в нашей стране, что стало нормой отправить друг другу валентинку и суказать слова о любви.

В этот день по телевизору, на просторах интернета мелькают милые однотипные истории любви и признания, забавные шутки про одиночество и тонны фотографий в обнимку, с подарками и поцелуями. Теперь этот день стал важным для миллионов людей.

История Кристины и Евгения Ереминых овеяна своеобразной магией чисел. Молодые кировчане вместе уже четыре года, женаты - три, узнали, что станут родителями, - два, видели впервые прекрасную доченьку - год назад. Вся их жизнь логична, по ступенькам. А залогом такой мирной счастливой жизни они считают даты их рождения... У Кристины и Евгения разница ровно два года: они оба родились 31 декабря.

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ, НО…

Познакомилась пара в колледже. Кристина была студенткой второго курса, Евгений - уже практикующим специалистом, некогда учившимся там же. Молодой человек пришел на несколько занятий «на замену» (по счастливой случайности преподаватель заболел). Пара, две, три... Кристина приглянулась практиканту: она была старше своих однокурсников на год, и вела себя по-другому, и разговаривала, и смотрела.

После очередной пары Евгений решился проводить Кристину до дома. А дальше все, как в фильме: гуляли, болтали, смеялись. На прогулке молодой человек признался, что «запал» на девушку и что больше не придет к ним на занятия: преподаватель выздоровел. Но на этом их общение не прекратилось. Молодые люди переписывались, он встречал ее из колледжа, гуляли, проводили вместе время.

Кристина и подумать не могла, что это все всерьез. Но через месяц Евгений пригласил ее на малую родину, в Белую Холуницу, представить родителям.

- Когда мы общались, я и не думала, что все это приведет к знакомству с родственниками, - рассказывает девушка. - Но я согласилась. Приехали мы в Белую Холуницу, а там рядом с его домом есть пруд, пошли туда гулять. Гуляем, уток кормим, и Женя предлагает мне встречаться. Согласилась. А он потом, радостный, спрашивает меня, когда я родилась, мол, к дню рождения своей девушки надо подготовиться серьезно. Я ему и говорю: «Жень, ты не поверишь, но я родилась 31 декабря». Он встал как вкопанный. И точно так же мне и говорит: «Кристин, ты не поверишь, но я тоже...» Я подумала, что он надо мной издевается.

Тогда Евгений сквозь смех рассказал, что он родился 31 декабря 1990 года, около полуночи. Врачи его маме предложили записать сына на 1 января 1991 года и гордиться тем, что он стал первенцем в новом году. Так и получилось.

Чтобы поверить в такое совпадение, они показали друг другу паспорта: в графе рождения у нее - 31 декабря 92-го, у него - 1 января 91-го (про себя читать: 31 декабря 1990).

Наверное, это судьба.

Друзья семьи признаются: пара похожа не только внешне, но и характерами. Фото: Предоставлено героем публикации

НАДО БЫЛО ДЛЯ ПРИЛИЧИЯ СКАЗАТЬ, ЧТО Я ПОДУМАЮ

Предложение руки и сердца Кристина получила не в обычный день, а как раз в День всех влюбленных - 14 февраля. На тот момент пара была вместе девять-десять месяцев.

- Женя, как обычно, позвал в гости, - смущаясь рассказывает девушка. - Я зашла и сразу же увидела указательные стрелки. Пошла по ним. Привели они меня в комнату. Я смотрю, а там муж стоит, вокруг все так красиво: свечи, лепестки роз, цветы и много-много шаров. Я такого не ожидала. Он встретил меня, подарил цветы, а потом сказал, что мой подарок спрятан где-то среди шаров. А их было так много! Я начала искать. Долго искала. Даже Женька забыл, где именно «мой подарок». Вместе осматривали каждый шар. А он потом нашел и направлял меня: «Да вот там! Подними голову! Вправо, ну, не туда!»

После долгих поисков Кристина все же нашла «подарок» - кольцо.

- Женя встал передо мной и сказал, что я все, что для него сейчас важно и необходимо, - улыбаясь вспоминает девушка. - И вот он, помолчав (волновался, наверное), спросил, буду ли я его женой. Надо было ради приличия сказать, что я подумаю, но я, как у многих это бывает, сразу же выпалила: «Да!»

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Я НА КУХНЕ, МУЖ В МАГАЗИНЕ

Теперь муж с женой в один день отмечают сразу три праздника: свои дни рождения и Новый год. И, как правило, праздники сопровождаются богатым застольем: для тройного торжества, пожалуй, стоит устраивать пир на весь мир.

- Не было бы у нас ребенка, семьи такой большой, отмечали бы по-другому, наверное, - задумалась Кристина. - Сейчас у нас все традиционно, по-семейному. 31 декабря меня можно найти только на одном месте - на кухне. Весь день рождения проходит за готовкой: не вижу ни мужа, ни ребенка. А вот Женя ходит по магазинам, покупает то, чего не хватило, гуляет с дочкой, занимается ей. А вечером к нам приходят родственники. Пьем чай, отмечая день рождения, а под конец вечера открываем с ними бутылку шампанского. С друзьями мы уже собираемся после второго января - так проще всем.

Несмотря на совмещенные праздники, пара не страдает от совместных подарков: друг другу они стараются готовить всегда разные сюрпризы и на день рождения, и на Новый год. Поэтому конец года у семьи Ереминых выходит накладным: 31 декабря - два дня рождения, Новый год, а 30 ноября Кристина и Евгений стали родителями.

- Не знаю как, но муж со всеми торжествами справляется, - продолжает Кристина. - А так как расходов у нас много, начиная с ноября, то он шутит, что новый год начинаем с чистого листа и кошелька.

ЖИВЕМ ДУША В ДУШУ - КОЗЕРОГИ ЖЕ

- А живем мы мирно и счастливо! - признается девушка. - Я где-то читала, что союз двух козерогов - один из самых крепких. Мы, конечно, упрямые оба, любим стоять на своем. Но любовь, наверное, помогает. Мы еще ни разу не ругались, представляете! Мы спорим, решаем какой-то вопрос: один говорит одно, второй - другое. И когда мы не можем решить, что да как делать, то замолкаем. А потом кто-то из нас пойдет на компромисс - и мы снова в мире. Да и наши товарищи говорят, что мы очень похожи, как по характеру, так и внешне. Мне кажется, что все эти совпадения - удача, которая, надеюсь, всегда будет с нами.

КОММЕНТАРИЙ НУМЕРОЛОГА

Таролог и нумеролог Анна Васько считает, что влюбленным повезло родиться в один день. Фото: Екатерина АРАСЛАНОВА

- Этим людям очень повезло родиться в один день, - рассказала нам о судьбе пары профессиональный таролог и астролог Анна Васько. - Гороскопически это крайне благоприятно, поскольку муж и жена одного знака зодиака и соответствуют стихии. Их стихия - Земля, поэтому они оба практичные, хозяйственные, умеющие зарабатывать деньги, трезво смотрящие на жизнь. У них будет полное взаимопонимание по этим и другим вопросам. Они счастливчики.