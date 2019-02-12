В Кировской области зарегистрировано 34 500 владельцев гражданского оружия

В преддверии профессионального праздника мы пообщались с заместителем начальника управления Росгвардии по Кировской области - начальником Центра лицензионно-разрешительной работы полковником Игорем Сунцовым.

Основные задачи «разрешителей»: предоставление госуслуг по выдаче лицензий и разрешений в сфере оборота оружия, а также государственный контроль за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью.

С 2016 года подразделения лицензионно-разрешительной работы включены в структуру Росгвардии.

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ОРУЖИЕМ СОКРАТИЛОСЬ

На сегодняшний день на учете в подразделениях ЛРР Управления Росгвардии по Кировской области зарегистрировано 34 500 владельцев гражданского оружия и более 80 объектов торговли, производства, хранения, использования оружия и патронов.

За 12 месяцев 2018 года сотрудниками ЛРР Росгвардии совместно с органами внутренних дел проведено более 30 000 проверок владельцев оружия на предмет соблюдения условий хранения по месту жительства.

В результате профилактических мероприятий на территории Кировской области за прошлый год на 28,6% сократилось количество совершенных преступлений с применением зарегистрированного огнестрельного оружия (с 7 до 5).

В течение прошлого года подразделениями ЛРР Управления Росгвардии принято более 17 000 заявлений. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии по Кировской области

В целом по области за различные нарушения в сфере оборота оружия граждан и юридических лиц сотрудниками подразделений ЛРР и органов внутренних дел составлено 1 986 протоколов об административных правонарушениях.

- Одно из важнейших направлений деятельности ЛРР - обеспечение доступности и надлежащего качества оказываемых государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, - рассказывает Игорь Сунцов. - Всего в течение прошлого года подразделениями ЛРР Управления Росгвардии принято более 17 000 заявлений от граждан и юридических лиц на получение разрешительных документов в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности. Около 80% из них - в электронном виде через единый портал государственных услуг.

В ПРИОРИТЕТЕ - ЗНАНИЕ ЗАКОНА

Также Центром ЛРР Управления Росгвардии по Кировской области осуществляется работа по использованию потенциала частных охранных организаций в мероприятиях по обеспечению правопорядка.

На учете в подразделениях ЛРР управления зарегистрировано 3 негосударственных образовательных учреждения и 124 частные охранные организации, из них 39 используют в своей деятельности гражданское и служебное оружие. Общая численность сотрудников ЧОО составляет более 3 400 человек, ими охраняется более 8 400 объектов.

С руководителями ЧОО заключено 124 соглашения о взаимодействии. Частные охранные организации принимают активное участие в обеспечении охраны общественного порядка: группы быстрого реагирования осуществляют патрулирование улиц города Кирова и Кировской области с целью защиты граждан от преступных посягательств. В среднем в сутки для охраны общественного порядка в регионе привлекается 871 частный охранник.

Служба в подразделении лицензионно-разрешительной работы требует от сотрудника обширных знаний законодательства, технических познаний, умения находить общий язык с людьми, ведь оборот оружия - это очень ответственное направление деятельности Росгвардии и важнейшая сфера в жизни общества.

- Но интересы наших сотрудников не ограничиваются служебными, мы регулярно участвуем в социальных акциях Росгвардии, - рассказывает Сунцов. - А недавно наш сотрудник стал донором костного мозга для больного лейкозом малыша, процедура происходила в Кировском НИИ гематологии.

В полувековой юбилей службы хотелось бы поздравить «разрешителей»: действующих сотрудников и ветеранов - тех, кто стоял у истоков создания подразделений, формировал высокий профессиональный уровень нынешних росгвардейцев, - с праздником, пожелать крепкого здоровья, семейного тепла, понимания близких и успехов в нелегком труде.

А гражданам - соблюдать сроки продления необходимых документов, не нарушать законодательство в сфере оборота оружия, чтоб видеться с сотрудниками лицензионно-разрешительной службы только по положительным поводам.