Где в Кирове бесплатно вылечить зубы?

ВЗРОСЛАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

1. Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Кировский клинический стоматологический центр»

В поликлинике ведется прием по следующим стоматологическим направлениям:

- ортодонтия;

- ортопедическая стоматология;

- профилактическая стоматология;

- терапевтическая стоматология;

- хирургическая стоматология.

Адрес: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 92.

Телефон: (8332) 64-26-51.

2. Поликлиника № 1

В поликлинике ведется прием по следующим стоматологическим направлениям:

- ортопедическая стоматология;

- профилактическая стоматология;

- терапевтическая стоматология;

- хирургическая стоматология.

Адрес: г. Киров, ул. И. Попова, 24а.

Телефоны: (8332) 63-14-88, 56-67-00.

3. Поликлиника № 3

Поликлиника осуществляет работу по терапевтической стоматологии.

Адрес: г. Киров, Октябрьский пр-т, 47.

Телефон: (8332) 58-28-30.

4. Поликлиника № 3

В поликлинике ведут прием специалисты по хирургической стоматологии.

Адрес: г. Киров, ул. Дзержинского, 64/2.

Телефон: (8332) 23-59-66.

5. Поликлиника № 3

Врачи поликлиники ведут прием по следующим стоматологическим направлениям:

- стоматология общей практики;

- ортопедическая стоматология;

- терапевтическая стоматология;

- хирургическая стоматология.

Адрес: г. Киров, ул. Производственная, 10.

Телефон: (8332) 62-17-77.

6. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2», поликлиника № 1

Стоматологическое лечение осуществляет средний медперсонал поликлиники.

Адрес: г. Киров, ул. Советская (Нововятский район), 89.

Телефон: (8332) 41-01-79, доб. 403.

7. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2», поликлиника № 2

Поликлиника ведет работу по направлениям:

- стоматология;

- стоматология общей практики;

- хирургическая стоматология.

Адрес: г. Киров, мкр Радужный, Мира, 2.

Телефон: (8332) 41-01-82, доб. 501.

8. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2», стоматологическая поликлиника

Стоматологическая поликлиника осуществляет лечение по направлениям:

- детская стоматология;

- стоматология общей практики;

- ортопедическая стоматология;

- хирургическая стоматология.

Адрес: г. Киров, Тренера Пушкарева, 1.

Телефон: (8332) 41-01-92, доб. 701.

9. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5», взрослая поликлиника

Персонал поликлиники ведет прием по направлениям:

- стоматология (осуществляется средним медперсоналом);

- стоматология общей практики;

- терапевтическая стоматология.

Адрес: г. Киров, Семашко, 2.

Телефон: (8332) 40-24-68, 40-24-83.

10. КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 им. В. И. Юрловой», поликлиника № 3

Стоматологическое лечение осуществляет средний медперсонал поликлиники.

Адрес: г. Киров, мкр Лянгасово, Гражданская, 27.

Телефон: (8332) 60-52-38.

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

1. Детская поликлиника

В детской поликлинике стоматологами осуществляется прием по направлениям:

- профилактическая стоматология;

- терапевтическая стоматология;

- хирургическая стоматология.

Адрес: г. Киров, Октябрьский проспект, 56.

Телефон: (8332) 64-95-38.

2. Детская поликлиника

В поликлинике стоматологами ведется прием по направлениям:

- детская стоматология;

- терапевтическая стоматология.

Адрес: г. Киров, ул. Производственная, 8.

Телефон: (8332) 69-24-72.

3. Детский стоматологический кабинет

В стоматологическом кабинете осуществляется прием по направлению терапевтическая стоматология.

Адрес: г. Киров, ул. Дзержинского, 64/2.

Телефон: (8332) 23-59-66.

4. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5», детская поликлиника

В детской поликлинике стоматологический прием ведется средним медперсоналом.

Адрес: г. Киров, Павла Корчагина, 221/1.

Телефон: (8332) 40-83-56, (8332) 40-80-18.

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Все данные содержатся на сайте электронной регистратуры Кировской области egisz.medkirov.ru.

ИННОВАЦИИ КИРОВСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Реставрация зубов

Стоматологическое направление в медицине непрерывно развивается. Одним из современных этапов стала возможность создать полноценный зуб. Например, пломба выпала прямо с зубом, или зуб скололся, или он у вас отсутствует. Клиники Кирова предлагают реставрацию зубов. Это процедура, предполагающая восстановление формы, цвета и анатомии зуба. Она может быть как прямой (восстановление зуба непосредственно в полости рта), так и непрямой (протезирование выполняется в лаборатории, а потом в стоматологии). В процессе реставрации укрепляется опорная часть зуба, а следовательно, увеличивается и прочность будущего зуба. Наращивание зубов прямым или непрямым методом не гарантирует сохранение целостности зуба на долгие годы. Однако в случае бережного отношения к здоровью, зуб может прослужить до десяти лет.

Виниры

Также кировские стоматологические клиники предлагают изменить форму, цвет зуба с помощью тонкой пластинки - виниров. Если вас не устраивает форма зуба, его цвет или положение в ротовой полости, то все это можно изменить с помощью виниров. Цена в платных клиниках стартует от 4500 рублей.

Чистка зубов

Еще одним нововведением в стоматологическом лечении в Кирове является профессиональная чистка зубов «Air Flow». Основой процедуры является струя специального состава. Она подается под сильным давлением на поверхность зубов, с помощью этого налет размягчается и удаляется. Название «Air Flow» переводится с английского, как «воздушный поток». Для чистки используется абразивное средство (питьевая сода), вода и сжатый воздух. С помощью такой технологии чистка может осуществляться как по природной зубной ткани, так и по искусственным конструкциям (коронкам, имплантам и др.). Эта процедура безопасна и безболезненна, с помощью нее зубы становятся белее, также данная чистка помогает при профилактике многих заболеваний.