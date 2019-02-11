Где в Кирове бесплатно вылечить зубы?
ВЗРОСЛАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1. Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кировский клинический стоматологический центр»
В поликлинике ведется прием по следующим стоматологическим направлениям:
- ортодонтия;
- ортопедическая стоматология;
- профилактическая стоматология;
- терапевтическая стоматология;
- хирургическая стоматология.
Адрес: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 92.
Телефон: (8332) 64-26-51.
2. Поликлиника № 1
В поликлинике ведется прием по следующим стоматологическим направлениям:
- ортопедическая стоматология;
- профилактическая стоматология;
- терапевтическая стоматология;
- хирургическая стоматология.
Адрес: г. Киров, ул. И. Попова, 24а.
Телефоны: (8332) 63-14-88, 56-67-00.
3. Поликлиника № 3
Поликлиника осуществляет работу по терапевтической стоматологии.
Адрес: г. Киров, Октябрьский пр-т, 47.
Телефон: (8332) 58-28-30.
4. Поликлиника № 3
В поликлинике ведут прием специалисты по хирургической стоматологии.
Адрес: г. Киров, ул. Дзержинского, 64/2.
Телефон: (8332) 23-59-66.
5. Поликлиника № 3
Врачи поликлиники ведут прием по следующим стоматологическим направлениям:
- стоматология общей практики;
- ортопедическая стоматология;
- терапевтическая стоматология;
- хирургическая стоматология.
Адрес: г. Киров, ул. Производственная, 10.
Телефон: (8332) 62-17-77.
6. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2», поликлиника № 1
Стоматологическое лечение осуществляет средний медперсонал поликлиники.
Адрес: г. Киров, ул. Советская (Нововятский район), 89.
Телефон: (8332) 41-01-79, доб. 403.
7. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2», поликлиника № 2
Поликлиника ведет работу по направлениям:
- стоматология;
- стоматология общей практики;
- хирургическая стоматология.
Адрес: г. Киров, мкр Радужный, Мира, 2.
Телефон: (8332) 41-01-82, доб. 501.
8. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2», стоматологическая поликлиника
Стоматологическая поликлиника осуществляет лечение по направлениям:
- детская стоматология;
- стоматология общей практики;
- ортопедическая стоматология;
- хирургическая стоматология.
Адрес: г. Киров, Тренера Пушкарева, 1.
Телефон: (8332) 41-01-92, доб. 701.
9. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5», взрослая поликлиника
Персонал поликлиники ведет прием по направлениям:
- стоматология (осуществляется средним медперсоналом);
- стоматология общей практики;
- терапевтическая стоматология.
Адрес: г. Киров, Семашко, 2.
Телефон: (8332) 40-24-68, 40-24-83.
10. КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 им. В. И. Юрловой», поликлиника № 3
Стоматологическое лечение осуществляет средний медперсонал поликлиники.
Адрес: г. Киров, мкр Лянгасово, Гражданская, 27.
Телефон: (8332) 60-52-38.
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1. Детская поликлиника
В детской поликлинике стоматологами осуществляется прием по направлениям:
- профилактическая стоматология;
- терапевтическая стоматология;
- хирургическая стоматология.
Адрес: г. Киров, Октябрьский проспект, 56.
Телефон: (8332) 64-95-38.
2. Детская поликлиника
В поликлинике стоматологами ведется прием по направлениям:
- детская стоматология;
- терапевтическая стоматология.
Адрес: г. Киров, ул. Производственная, 8.
Телефон: (8332) 69-24-72.
3. Детский стоматологический кабинет
В стоматологическом кабинете осуществляется прием по направлению терапевтическая стоматология.
Адрес: г. Киров, ул. Дзержинского, 64/2.
Телефон: (8332) 23-59-66.
4. КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5», детская поликлиника
В детской поликлинике стоматологический прием ведется средним медперсоналом.
Адрес: г. Киров, Павла Корчагина, 221/1.
Телефон: (8332) 40-83-56, (8332) 40-80-18.
= ВАЖНО
Все данные содержатся на сайте электронной регистратуры Кировской области egisz.medkirov.ru.
ИННОВАЦИИ КИРОВСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Реставрация зубов
Стоматологическое направление в медицине непрерывно развивается. Одним из современных этапов стала возможность создать полноценный зуб. Например, пломба выпала прямо с зубом, или зуб скололся, или он у вас отсутствует. Клиники Кирова предлагают реставрацию зубов. Это процедура, предполагающая восстановление формы, цвета и анатомии зуба. Она может быть как прямой (восстановление зуба непосредственно в полости рта), так и непрямой (протезирование выполняется в лаборатории, а потом в стоматологии). В процессе реставрации укрепляется опорная часть зуба, а следовательно, увеличивается и прочность будущего зуба. Наращивание зубов прямым или непрямым методом не гарантирует сохранение целостности зуба на долгие годы. Однако в случае бережного отношения к здоровью, зуб может прослужить до десяти лет.
Виниры
Также кировские стоматологические клиники предлагают изменить форму, цвет зуба с помощью тонкой пластинки - виниров. Если вас не устраивает форма зуба, его цвет или положение в ротовой полости, то все это можно изменить с помощью виниров. Цена в платных клиниках стартует от 4500 рублей.
Чистка зубов
Еще одним нововведением в стоматологическом лечении в Кирове является профессиональная чистка зубов «Air Flow». Основой процедуры является струя специального состава. Она подается под сильным давлением на поверхность зубов, с помощью этого налет размягчается и удаляется. Название «Air Flow» переводится с английского, как «воздушный поток». Для чистки используется абразивное средство (питьевая сода), вода и сжатый воздух. С помощью такой технологии чистка может осуществляться как по природной зубной ткани, так и по искусственным конструкциям (коронкам, имплантам и др.). Эта процедура безопасна и безболезненна, с помощью нее зубы становятся белее, также данная чистка помогает при профилактике многих заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU