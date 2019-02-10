«Крепостное право на Вятке»: министерство образования запретило школам общаться с журналистами

В редакции региональных СМИ попал неоднозначный документ за подписью министра образования Кировской области Ольги Рысевой, запрещающий сотрудникам учебных заведений общаться с журналистами без согласования с правительством.

Отныне директора, ученики, преподаватели и даже уборщицы любых учебных заведений не имеют права распространять информацию, касающуюся их деятельности. А журналистам теперь и вовсе при любом чрезвычайном происшествии придется писать «старости», а не новости: ведь без официального запроса никому ничего не скажут.

Письмо, запрещающее сотрудникам школ общаться с журналистами, попала в СМИ и вызвало резонанс.

Скан документ вызвал много вопросов не только у самих журналистов, но и общественности. Каким образом данный приказ, пусть и министерства, может полностью противоречить закону о СМИ? Как теперь обычным обывателем, листающим новостную ленту или бабушкам, внимающим телеэкрану знать о том, что происходит в этот мире, если «глас народа затыкают такими указами»?

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О СМИ

- Министерству образования подведомственны 140 областных государственных организаций, - прокомментировало ситуацию с запретов депутат ОЗС Ольга Сыкчина. - Это не только школы, гимназии лицеи, но и школы-интернаты, учреждения для детей-сирот и другие. На каком основании Правительство ограничивает доступ к информации о деятельности указанных организаций? Почему преподавателям, воспитателям «закрывают рот»? Какими нормами права, в данном случае, руководствуется региональное Министерство? Какую «тайну» планируется охранять? Или же «это» является попыткой скрыть фактическое состояние дел в сфере образования на территории Кировской области? Ответы на свои вопросы, через соответствующие инстанции, надеюсь получить в кратчайшие сроки...

Ольга Николаевна, министр образования Кировской области, по профессии - финансист. Фото: социальные сети

- Кировские школы засекретят от родителей, общественности и журналистов, - спрашивает в своем блоге кировский юрист Ярослав Михайлов. - По всей видимости ссор у них накопилось много.

Спустя день после распространения указа юрист добавил, что в прокуратуру уже направлено обращение с требованием проверить законность этого документа и деятельности министерства.

- В прокуратуру направлено обращение с требованием проверить на состав преступления , предусмотренного ст.144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» - прим. Ред), и на соответствие с Федеральным законом О СМИ, рекомендации «не выносить сор из избы без согласования», пока еще местного министра образования Рысевой, не имеющей, кстати, педагогического образования, но тем не менее возглавляющей минобр области.

Если говорить прямо, то данный документ нарушает целый ряд статей в Федеральном законе о средствах массовой информации. К примеру, статья 38 гласит, что граждане имеют право на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц.

Пожалуй, в этом пункте самое главное - это оперативность информации. Однако о какой скорости подачи информации может идти речь, если полученный указ велит журналистам загодя бить челом, чтобы добыть хоть какую-нибудь информацию о деятельности школ, интернатов и других учебных заведениях.

ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Однако на своем канале в социальных сетях правительство Кировской области опубликовало оправдательный пост, сообщая, что данный указ - это лишь рекомендации для школ.

- В связи с распространением в интернете письма от министерства образования руководителям общеобразовательных учреждений Кировской области, поясняем следующее, - написано в сообщении. - Данное письмо было инициировано профильным министерством с целью регламентирования взаимодействий со СМИ. Никаких официальных распоряжений или постановлений от управления массовых коммуникаций по данному вопросу не было. Письмо не имеет правовой силы и не является правовым актом. Любые действия в рамках данного письма имеют рекомендательный характер и предназначены для получения более точной информации. Ключевой задачей выстраивания регламентированных отношений со средствами массовой информации в вопросах системы образования является защита безопасности детей и подростков, а также формирование безопасной среды в общеобразовательных учреждениях. Данный документ не может стать основанияем для воспрепятствования получения информации представителями средств массовой информации.

Однако, в самом письме нет ни единого слова о том, что это всего лишь рекомендация.

Напомним, что подобная ситуация была пару лет назад, когда больницы, поликлиники получили подобное письмо от регионального министерства здравоохранения.