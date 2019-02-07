Мэрия: «Наша школа» умалчивает о том, что мы предупреждали о выселении

Мы уже писали о том, что родителям детей из частной «Нашей школы» объявили о переселении в другое здание. Новость, безусловно, их возмутила. Дело в том, что в здании на Гайдара, 4а, раньше располагался детский садик. Сейчас власти планируют обустроить второй корпус детского сада № 137. Взамен школе дают помещение на Крутикова, 2б, который был арендован спортивным центром «Гармония». Со слов директора частной школы Антона Хохрина и родительского актива, новое здание непригодно для ведения образовательной деятельности и переехать туда - означает лишиться лицензии.

Негодующие папы и мамы стали стучаться во все инстанции и обивать пороги министерств и департаментов, чтобы дети смогли спокойно продолжить обучение.

Ситуацию прокомментировал начальник городского департамента образования Александр Петрицкий.

- «Наша школа» - частная организация, которая сегодня арендует помещения у муниципалитета, - сказал Александр Львович. - Пока собственник не нуждался в этих помещениях, они сдавались в аренду. Сейчас город остро нуждается в создании новых детских садов. В связи с чем ведется не только их строительство, но и процедура возврата в систему образования тех зданий, в которых много лет назад также размещались детские сады.

Сейчас городские власти, как полноправный собственник, следуя букве закона, отзывает аренду принадлежащих ему помещений, тех, где можно проводить образовательную деятельность.

Помимо этого в администрации уверяют, что речь о возврате здания на баланс города шла еще два года назад. Руководителю частной школы предоставили на выбор несколько зданий, в том числе и по улице Крутикова, 2б, где необходим ремонт.

- Сначала директор школы согласился на такой вариант, однако в конце июля прошлого года заявил о своем отказе, - отметил Петрицкий. - Разумеется, тогда, всего за месяц до начала нового учебного года, мы не стали «выселять» частную школу. Но еще раз предупредили ее руководство о том, что в следующем - 2019 году - здание необходимо освободить под муниципальные нужды. Конкретно - под создание здесь детского сада.

Также сообщается, что решение об открытии на ул. Гайдара, 4а, детского сада принято внутренними документами администрации города, с этими документами собственник здания не обязан знакомить арендатора.

Помимо этого, в администрации поясняют, что в их обязанность не входит поиск альтернативных вариантов по подбору помещений для частных организаций. Причем само руководство школы «не делало движений в эту строну». Департамент образования занимался этим, войдя положение родителей, и предлагал те варианты помещений, которые находятся в собственности.

Более того, в здании на ул. Крутикова, 2б, в которое предлагается переехать «Нашей школе», за счет бюджета заменят окна и смонтируют систему отопления. Вдобавок деньги, которые «Наша школа» вложит в ремонт, вычтут из арендной платы. К слову, на перепланировку, по словам директора Антона Хохрина, требуется внушительная сумма 5-6 млн руб. Таких средств у образовательного учреждения нет.

- Тезис о том, что якобы дети, посещающие «Нашу школу», могут в итоге остаться без обучения, также не выдерживает критики: в случае необходимости все 53 ребенка будут распределены в муниципальные школы, - заключил Петрицкий. - Директор «Нашей школы» также знает об этом. Добавим, что педагоги, родители учеников и бывшие выпускники готовы отстаивать свою позицию до конца - 8 февраля они вышли на пикет у городской администрации с требованием оставить здание.