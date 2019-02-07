Долги поселений, интересы депутатов и другие «тараканы»: зачем кировчанам городские округа?

Процесс запущен: к 1 января 2020 года поселки Богородское и Санчурск превратятся в городские округа. Это позволит создать в каждом районе единые (единственные) главу, бюджет, думу - сократить, в общем-то, чиновничий аппарат и сохранить, возможно, немалые денежные суммы. Но так ли все просто?

Какие плюсы и минусы даст статус городского округа? Что местные жители думают о происходящем? С какими проблемами могут столкнуться местные власти? Читайте в материале «Комсомолки».

ЗА КАЖДОЙ БУМАЖКОЙ - В РАЙЦЕНТРЫ

Заксобрание Кировской области одобрило получение Богородским и Санчурском статуса городских округов еще 18 декабря. Споры вокруг этой инициативы были жаркими, но сторонников у нее нашлось гораздо больше, нежели противников.

- Жители одобрили инициативу на публичных слушаниях, - сообщил замминистра внутренней и информационной политики Кировской области Андрей Лучинин. - Такая система управления позволит более оперативно управлять теми ресурсами, которые на сегодня есть.

Депутаты, однако, задавали Лучинину один вопрос за другим: сохранятся ли льготы местных жителей? Что вообще дадут такие изменения жителям районов?

- Не надо забывать, что за этим стоят живые люди, - выступила депутат Татьяна Платунова. - Им придется за каждой бумажкой ездить в райцентры, а это порой и 30, и 50 километров. А автобусы не каждый день ходят!

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ

Суть проста: административно-территориальные единицы (районы) будут сохранены, а в их границах появятся городские округа. Округ будет решать все местные вопросы и заниматься другими функциями, возложенными федеральными законами и законами Кировской области. Однако чиновников там станет меньше: глава округа заменит разом глав района, поселков и сел. Дума также останется одна, поселковые, сельские и районные думы исчезнут. Управление всей территорией района будет максимально централизовано.

Сельские, поселковые и районные думы исчезнут вместе с должностями депутатов. Фото: bogorodskoe43.ru

Меньший аппарат чиновников - меньшие затраты. Деньги можно будет направить на социальные нужды. Для связи с населением на местах останутся небольшие территориальные отделы, они и будут решать все текущие вопросы.

Льготы и компенсации сохранятся. Тарифы (они устанавливаются исходя из затрат ресурсников и не зависят от статуса населенного пункта) не изменятся. Федеральные и областные целевые программы станут ближе.

ЕСТЬ КОЛОНИИ, ЕСТЬ ДЕПУТАТЫ

Богородское и Санчурск - исключение из правил, единичные случаи районов, решившихся на получение статуса городских округов. Остальные пока рассматривают такие идеи лишь гипотетически. Так, в Верхнекамском районе, по словам его главы Андрея Олина, пока лишь «прощупали» депутатов - пытались выяснить, одобрят ли они такой переход.

- Плюсы перехода неоспоримы, - поделился с «Комсомолкой» Андрей Васильевич. - Льготы и другие преимущества тогда сохранятся, но откроются и новые возможности. Если депутаты районной думы решат, что нам нужно превратиться в городской округ, - так тому и быть. Но пока мнения разделились.

Глава Верхнекамского района Андрей Олин уже обсудил с депутатами возможный переход на городской округ. Фото: верхнекамский-район.рф

Все проблемы, считает Олин, заключаются в организации процесса смены статуса.

- В целом, по идее, нужно реформировать сразу 9 крупных поселений Верхнекамского района, - пояснил Андрей Олин. - Тогда придется корректировать все уставы и генплан, менять собственников объектов - это не так уж и легко.

На самом деле, проблемных вопросов будет больше.

Так, власти городского округа должны обеспечить доступность проезда во все его населенные пункты, если они официально не признаны отдаленными и труднодоступными. Дорога в центр округа и обратно должна укладываться в рамки рабочего дня.

- Мелкие территориальные отделы не смогут осуществлять воинский учет молодых людей, - подчеркнул Андрей Васильевич. - Услуги нотариуса также окажутся менее доступными. Возможно, поднимется земельный налог - он зависит от кадастровой стоимости и ставки, которую устанавливает местная дума.

В любом деле важны детали. По словам Андрея Олина, в случае с Верхнекамским районом их слишком много, потому речи о превращении его в городской округ пока не идет.

- У района внушительная площадь и малочисленное население, - рассказал Андрей Васильевич. - Есть колонии, это вообще особенные объекты. Есть сельские и поселковые депутаты, у каждого - местнические интересы, они не захотят лишаться должностей. Есть поселения с большими долгами, которые руководству округа придется взять на себя. Есть и другие «тараканы», их много и их нельзя будет не учесть.

Что касается преобразования Богородского и Санчурска в городские округа, Андрей Олин считает, что все окончится благополучно.

- Территории там размером с наперсток, а люди инициативные, - заключил глава Верхнекамского района. - У них все получится.