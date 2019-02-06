2019-02-06T15:39:11+03:00
Общество

Тарифы на воду могут увеличиться в несколько раз

Неутешительные прогнозы строят в Министерстве охраны окружающей среды
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На реконструкцию очистных сооружений в регионе потребуется 9, 6 млрд. руб. Фото: пресс-службы городской администрацииНа реконструкцию очистных сооружений в регионе потребуется 9, 6 млрд. руб. Фото: пресс-службы городской администрации
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Такое предположение высказала региональный министр охраны окружающей среды Алла Албегова на заседании правительства области. Это связано с изменениями в природоохранном законодательстве. С 2020 года в четыре раза увеличатся штрафы для предприятий за сброс загрязняющих веществ. Почему за это должен расплачиваться потребитель - в этом разбиралась «Комсомолка».

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Для того чтобы предприятия не загрязняли окружающую среду, на них устанавливают очистные сооружения. Правда, в Кировской области в полном соответствии с законом работают только единицы. Причина банальна - нет денег: оборудование дорогое, да и содержание недешевое. Например, на Орловском «Водоканале» произошел казус. В 2015 году там установили современные биологические очистные сооружения. На дорогостоящее оборудование «скидывались» бюджеты разных уровней, сумма затрат составила 160 миллионов, из них 107,5 миллиона дала область, но предприятие оказалось не в силах оплачивать счета энергетикам. В итоге сооружения фактически не функционируют и «Водоканал» продолжает сливать неочищенную воду в реки.

Есть, конечно, и положительные примеры. Так, в Коминтерне горожане постоянно жаловались на загрязнение реки Плоской. Результаты экологической экспертизы в 2013 году были плачевными: берега загрязнены соединениями хрома и сульфидов. Виновниками патовой ситуации были кожевенное предприятие и коммунальщики. Власти смогли «надавить» на нарушителей и заставили реконструировать сооружения биологической очистки, после чего ситуация кардинально изменилась и качество воды улучшилось.

НЕВЕСЕЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Министр охраны окружающей среды Алла Албегова строит неутешительные прогнозы по поводу нашего недалекого будущего. Если мы не возьмемся за очистные сооружения сейчас, то через два года к предприятиям будут принимать повышенные штрафные санкции.

* Ситуация негативно скажется на платежах потребителей - суммы могут увеличиться в разы, - сообщила Алла Викторовна. - Большинство предприятий, сбрасывающих сточные воды, - это объекты ЖКХ (например, водоканалы, которые обеспечивают водоснабжение и водоотведение). В худшем случае непринятие мер по реконструкции и ремонту очистных повлечет банкротство предприятий и, как следствие, невозможность местным властям оказывать услуги по водоотведению.

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ

Для наглядности в Министерстве окружающей среды посчитали, во сколько обойдутся повышающие коэффициенты при выставлении штрафов. Взяли четыре предприятия, которые занимаются водоснабжением и водоотведением.

Таким образом, повышающий коэффициент повлечет увеличение размера платы в среднем в 4 раза:

* плата ККС может увеличится на 24 млн руб. (с 8 млн 263 тыс. руб. до 32 млн 203 тыс. руб.);

* МУМП «Лянгасово» - на 1,7 млн руб. (с 561 тыс. руб. до 2 млн 244 тыс. руб.);

* МПЖКХ «Вахруши» - на 1,3 млн. руб. (с 432 тыс. руб. до 1 млн 784 тыс. руб.);

* на 1,2 млн руб. - Котельничский «Водоканал» (с 387 тыс. руб. до 1 млн 512 тыс. руб.).

Для того чтобы реконструировать неработающие очистные в области, нужно 9,6 миллиарда рублей. К слову, это чуть больше годового бюджета Кирова. Разумеется, денег в казне на это не предусмотрено, а ждать от федералов бессмысленно: программ, заточенных на спасение очистных, не придумали. Вот и уповают власти на наши кошельки - заплатим мы в виде тарифа на водоснабжение и водоотведение либо им удастся заставить предприятия модернизировать очистные. Но как быть коммунальщикам и социальным учреждениям: у таких предприятий лишних денег в загашнике не значится - вопрос остается открытым.

В министерствах, конечно, пытаются решить задачу, как без денег реконструировать то, что в 1970-80-х было заброшено.

Министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин поручил всем муниципалитетам провести ревизию всех очистных, проанализировать их состояние и просчитать необходимые затраты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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