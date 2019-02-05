Настоящий полковник: «Каждую судьбу сотрудников пропускаешь через себя»

В уголовно-исполнительной системе есть служба, в которой численность лиц, состоящих на ее обслуживании, постоянно и неуклонно растет. Эта служба занимается пенсионным обеспечением бывших сотрудников и членов их семей. Она была образована 1 сентября 1998 года.

У истоков создания пенсионного подразделения стояла полковник внутренней службы в отставке Роза Гертнер.

Роза Ильинична родилась в Москве. После окончания школы поступила во Всесоюзный юридический заочный институт в Кирове. Одновременно с учебой начала свою трудовую деятельность в Первомайском РОВД города Кирова УВД Кировской области.

После получения диплома юриста-правоведа пришла на службу в органы внутренних дел на должность инспектора исправительных работ. В ее обязанности входили: надзор за состоявшими на учете осужденными, посещение их на дому, работе, в школе, общение с их родными и близкими.

Роза Ильинична признается, что отдавала этой деятельности все свои профессиональные навыки и знания по соблюдению законных прав людей, делилась с ними заботой, вниманием и добротой. Пропускала через себя каждую судьбу осужденного, воспринимала их проступки, как личное горе, и, несмотря на годы работы, чувство сострадания не притупилось.

СЛУЧАЙ В СОЧИ

Однажды ей пришлось ехать за своей подопечной аж в Сочи. Молодая кировчанка, стоявшая на учете в инспекции за мелкую кражу, ударилась в бега. Задержали ее коллеги-милиционеры у моря. Пришлось Розе Ильиничне отправляться в южный город. На дворе декабрь, а 18-летнюю девчонку выводят из ИВС в легком платьице и «мыльницах» (вид пляжной обуви. - Ред.). Поняв, что в Киров, где было -30, она ее не довезет, сходила, купила девушке теплые шерстяные носки, раздобыла куртку, в которой молодая преступница буквально утонула. В таком виде они и полетели домой. Судьба этой молодой девочки задела Розу Ильиничну за душу. После отправки к месту отбывания наказания она поддерживала контакт с начальником отряда колонии, отправляла девушке посылки с теплыми вещами, продуктами, нашла место работы на ткацкой фабрике.

Все эти человеческие качества, накопленный опыт общения с людьми очень ей пригодились в дальнейшем.

РАБОТА В ПЕНСИОННОМ ОТДЕЛЕ

В течение 16 лет Роза Ильинична возглавляла пенсионный отдел УФСИН России по Кировской области.

Работать в пенсионной службе непросто. Специфика заключается в постоянном общении с людьми разного возраста. Забота о них - первейший долг каждого специалиста, и это не только работа, это норма жизни. Вся деятельность направлена на то, чтобы сотрудники всегда чувствовали заботу и внимание. Постоянно приходится повышать свой профессиональный уровень, быть в курсе изменений в законодательстве, нормативных документах, регламентирующих деятельность пенсионной службы. Еще и большая ответственность. Пенсия - это же деньги.

Сотрудники пенсионной службы с максимальной точностью обеспечивают реализацию пенсионного права. Своевременное назначение пенсий, пособий и компенсаций уволенным сотрудникам и членам их семей; перерасчет назначенных пенсий; рассмотрение заявлений и обращений; социальное обеспечение пенсионеров; осуществление взаимодействия с органами соцзащиты населения, Пенсионного фонда - это лишь небольшой перечень решаемых службой задач.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ

В коллективе Роза Ильинична пользуется заслуженным авторитетом у коллег и подчиненных. Всегда придет на помощь в решении трудных профессиональных задач, житейских ситуаций.

Проявляет заботу по отношению не только к пенсионерам, но и к коллегам. После увольнения со службы остается незаменимым советчиком, не теряет связь с подразделением, свой бесценный опыт передает молодым сотрудникам. Роза Ильинична обладает даром заряжать коллег неуемной энергией, дарит коллективу только положительные эмоции.

- Можно с уверенностью сказать, что коллектив отделения пенсионного обеспечения, опираясь на традиции, заложенные Розой Ильиничной, с честью выполняет свои обязанности и уверенно держит руку на пульсе пенсионной службы. За эти годы коллектив пополнился молодыми кадрами, появились новые задачи в пенсионном обеспечении, но наши ветераны всегда с нами, они в наших сердцах, - отметила начальник отделения пенсионного обеспечения УФСИН России по Кировской области Елена Морозова.

ВАЖНО

За многолетнюю добросовестную службу полковник внутренней службы в отставке Роза Ильинична Гертнер была отмечена многочисленными медалями, знаками отличия, является ветераном уголовно-исполнительной системы. Роза Ильинична много сделала для развития пенсионной службы. Для молодого поколения специалистов она стала носителем жизненной мудрости, моральных ценностей и традиций.