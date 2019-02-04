Консервация, реконструкция, демонтаж: какая судьба ждет большой трамплин

Сносить невыгодно, строить заново - тоже, оставить до лучших времен - тем более. На совещании в администрации Кирова разгорелась нешуточная дискуссия на тему: быть ли трамплину К-90 и какая его ждет участь?

«ВАРИАНТОВ СНОСА НЕТ»

Чиновники, представители общественности, спортсмены - все считают, что большой трамплин нужно сохранить. Не даром у многих Киров ассоциируется с этим спортобъектом - он стоит при въезде в город со стороны нового моста. Но нужен, конечно, не для того, чтобы им любоваться. Сейчас объект не используется по назначению. Последние крупные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина провели 11 лет назад. С тех пор большой трамплин пережил как минимум два пожара - в 2011 и 2017 годах. Оба раза горел деревянный настил. А ведь строение уже немолодое - через два года ему «стукнет» 70 лет.

Отсюда и вопрос дня: нужен ли большой трамплин Кирову?

- В планах города нет вариантов, при которых объект снесут, - заявил глава администрации Кирова Илья Шульгин. - Сейчас важно определить с дальнейшими действиями. В первую очередь нужно создать рабочую группу, которая соберет необходимую информацию по объекту и разработает дальнейший план действий.

На совещании создалась неразбериха. Инициатором стал научно-производственный центр «Витрувий» - организация, которая занималась в 2017 году обследованием конструкций. Тогда трамплин признали аварийным и дали рекомендации. Чтобы в дальнейшем использовать его, нужно заварить швы конструкций и вместо дерева постелить металлический профнастил.

ДАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Но на совещании в администрации директор центра заявил, что объект признали аварийным не просто так.

- Если бы мы не вынесли такой вердикт, то никаких действий в дальнейшем никто и не предпринял бы, - признался директор научно-производственного центра «Витрувий» Сергей Лямшин. - Если его привести в порядок в соответствии с нашими рекомендациями, то трамплин простоит еще долгие годы. По подсчетам, восстановление обойдется в 120 миллионов рублей, а строительство нового - 400 миллионов.

У многих участников совещания встал вопрос: зачем признавать объект аварийным? Только для того, чтобы привлечь внимание? Некоторые засомневались в компетенции экспертизы центра и попросили делать объективные выводы.

Сити-менеджер предложил провести еще одну экспертизу с привлечением лабораторных исследований, не разрушающих конструкцию. По итогу нужно будет решить, пригоден к использованию или нет.

Подпись: Сейчас трамплин не эксплуатируется в ожидании своей участи. Фото: Сергей ПЕРЕШЕИН

ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ

«Дело трамплина» предложили отложить до лучших времен. Объект можно законсервировать. На это уйдет порядка 6,38 миллиона рублей.

- По расчетам «Витрувия», демонтаж конструкций обойдется бюджету в 10,5 миллиона рублей, - поделился своим мнением вице-президент комиссии по ледолазанию Международной федерации альпинизма Павел Шабалин. - Дешевле проверить и заварить стальные швы конструкции и ограничить доступ на нее. В таком виде трамплин простоит хоть 100 лет.

Для федерации альпинизма такой исход, в самом деле, не самый худший. «Сосульку» ведь никто не закроет. На ней можно будет заниматься и дальше. Однако тут слово взяла министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. Она заявила, что консервация означает полное закрытие объекта. После такой процедуры его совсем нельзя будет использовать, пусть даже «сосульку» признают пригодной для любых соревнований.

«МЛАДШИЕ БРАТЬЯ»

Последнее слово на совещании осталось за главой администрации. Он предложил провести надлежащую экспертную проверку большого трамплина. А рабочая группа должна выяснить, что нужно сделать для введения в эксплуатацию К-90. Если получится оставить его в действии, то город, по словам Ильи Шульгина, получит уникальный объект двойного назначения: трамплин и альпинистская «сосулька».

А вот по «младшим» братьям К-90 ситуация более ясная. Они менее затратны и смогут принять первых спортсменов уже в конце года. Для того чтобы К-20 возобновил работу из бюджета, по подсчетам «Витрувия», нужно выделить порядка пяти миллионов рублей. При таких затратах спортсмены смогут тренироваться круглый год. В К-40 нужно вложить меньше - около двух миллионов рублей. В этом случае его использование ограничится только зимним периодом.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вопрос о большом трамплине возник не на пустом месте. Сейчас он не действует. Время от времени на его площадке замечают кировчан, которые с высоты любуются окрестностями или просто жгут костры на деревянных перекрытиях. В своем нынешнем виде он представляет опасность.

От того, где будут брать деньги на его восстановление, если все-таки будет такая возможность, зависит и назначение объекта. Если деньги будут выделяться исключительно из городского бюджета, то трамплин нужно «подогнать» под требования Международной федерации лыжного спорта. Тогда на К-90 планируется проводить всероссийские и международные соревнования и тренировать сборную России. Если же деньги принесут инвесторы, то они потребуют отбить затраты. В администрации не исключают возможности коммерциализации этого объекта и в целом этой части города, потому что «профиль» склона позволяет развивать там сноубординг и горнолыжный спорт. Но для этого понадобится создать определенную инфраструктуру, которая потребует очередной «порции» финансовых вливаний.

Однако на сегодняшний день судьба объекта остается неясной.