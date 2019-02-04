В Кировской области врачи несколько часов пробивались на снегоходах через вьюгу, чтобы спасти бабушку-«робинзона»

Деревня Вязовка Орловского района находится в 42 километрах от райцентра, а до трассы с нормальной дорогой, по которой можно проехать, - шесть километров. По данным переписи населения 2010 года, там проживала всего одна семья: муж да жена. Администрация Орловского сельского поселения, ссылаясь на современные миграционные документы, считала, что на постоянном и временном жительстве никто не зарегистрирован. Однако, как оказалось, жизнь там все же теплилась, хоть и нелегальная. Один из заброшенных домов заняла «семья робинзонов» - мужчина и женщина.

2 февраля, в 22.30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от бригады скорой помощи. Их срочно вызвали в Вязовку к больной женщине. Но проехать до населенного пункта машина медиков так и не смогла: дорогу замело, машина забуксовала.

Что неудивительно, на Кировскую область в последнюю неделю января обрушился мощный снегопад. Только за этот месяц в Орловском районе выпало 43 миллиметра осадков.

НА САНЯХ

К месту, где застряла газель «Скорой», немедля приехали сотрудники Кировской специализированной пожарно-спасательной части, доставив на машинах два снегохода с санками.

Спасатели посадили на специализированные сани для перевозки груза и пассажиров медиков и по снежной целине отправились в деревню к пациенту. Первый (негруженый) снегоход прокладывал дорогу, второй - вез врачей. До деревни спасатели смогли добраться уже глубокой ночью.

В доме женщине оказали первую помощь, но этого было недостаточно. Больной необходима была госпитализация. Тогда сотрудники МЧС вместе с врачами одели женщину, усадили на сани и повезли обратно до кареты скорой помощи.

Женщину сначала отправили в центральную районную больницу, после - в Кировскую областную больницу. Состояние здоровья женщины не изветсно.

ОФИЦИАЛЬНО

Данная деревня на картах существует, но по документам в ней никто не проживает, не зарегистрирован, - прокомментировал глава администрации Орловского района Андрей Аботуров. - Из-за этого на проезжей части от деревни до трассы снегоуборочные работы не ведутся - этой дороги просто нет в реестре. Получается, что она не входит в собственность ни района, ни сельского поселения. Скорей всего, кто-то приехал туда сам по себе. Право собственности жильцы не оформили, нашли просто дом и стали в нем жить. По большому счету, эти люди живут там незаконно. Обычно, когда появляются новые жильцы, они проходят через районные территориальные отделы: люди прописываются, оформляют право на жилье. Если в деревне числится хотя бы один человек, то мы обязательно до этого населенного пункта чистим дорогу. С этим проблем у нас нет - никто не жаловался.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Это не единственный случай в регионе, когда неотложка не может проехать к больному. Например, летом из-за размытой дороги Опарино - Маромица в выбоинах застряла машина скорой помощи. Уазик едва не повалился набок, пытаясь выехать из песчано-глиняной ямы, размытой дождем. Из 320 километров проезжей части здесь нормальных только сотня. Больному проще самому пешком дойти до поликлиники, чем дождаться, когда через шесть часов к нему приедет неотложка.