«Алиса» 30 лет назад: как известные жители города приняли группу с революционными текстами

«Алисе» в этом году исполняется 35 лет. После такого многолетнего творческого пути группа пустилась в юбилейный тур по городам. И Киров она не забыла. Ведь здесь приверженцы настоящего русского рока три десятилетия назад радушно и с любовью встретили коллектив.

Юбилейный концерт пройдет в ночном клубе GAUDI

«Комсомолка» собрала от известных людей Кировской области истории о том, как давным-давно «Алиса» вошла в их сердца и навсегда прижилась там.

ВЛАДИМИР ШАБАРДИН: «КИНЧЕВ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ФИЛОСОФОВ РУССКОГО РОКА»

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин

- «Энергия», «БлокАда», «Шестой лесничий» - с этого «Алиса» началась для меня 15-летнего и продолжается до сих пор… А Кинчев был и остается одним из главных философов русского рока. Жесткий неисправимый романтик - от «Дождя» и «Плача» до «Красного на черном» и «Моего поколения». В начале 90-х мне посчастливилось побывать в закулисье Свердловского рок-клуба и увидеть двух абсолютно разных Кинчевых: до и после выхода на сцену. Фантастическое перерождение человека при первых аккордах. Песни «Алисы» - вне времени, а живые концерты - одни из самых мощных по энергетике. «Битва за жизнь или жизнь ради битв - все в наших руках».

ВЛАДИМИР СИЗОВ: «СЕГОДНЯ ПЕСНИ АЛИСЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНЫ»

Профессор, доктор экономических наук, ректор ВСЭИ Владимир Сизов

- «Алиса» 80-х - это эпатаж, «взрыв мозга», мистика, тайна, аллюзия на «Кiss». Это было нечто невероятное, непохожее на все остальные музыкальные группы, которые нам были известны до этого. В то время я бы не решился однозначно выделить, кто меня восхищает больше: «Алиса», «Аквариум» или «Кино». Их тексты были столь актуальны и злободневны, что мы с друзьями даже поставили первый в городе рок-балет на их песни на сцене КГПИ. И начинался он, конечно, со знаменитой композиции Константина Кинчева «Красное на черном». Сегодня песни Алисы «потяжелели», это настоящий хард-рок, но по-прежнему с актуальными, практически революционными текстами, которые заставляют задуматься, призывают действовать.

СТАНИСЛАВ СЫРЧИН: «ВСЯ УЧЕБА И ДИПЛОМ ПРОХОДИЛИ ПОД РОК»

Руководитель юридической компании «Вердикт плюс» Станислав Сырчин

- 90-й год, я, абитуриент Уральской государственной юридической академии, всегда мечтал попасть на рок-фестиваль в Екатеринбурге, где постоянно выступала «Алиса» и «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф». Билетов было не достать, но помог приятель, доставший заветные билеты! Я был молод и безумно счастлив! Вся учеба и диплом проходили под рок, под песни Кинчева! Компромисс не для нас!

АНДРЕЙ ПУШКАРЕВ: «АЛИСА» - ЭТО НАША СУДЬБА

Создатель компании IMLIGHT Андрей Пушкарев

- В этом году «Имлайт» отмечает 30 лет, одним из мотиваторов создания компании стал знаменитый концерт в кировском ТЮЗе группы «Алиса» в 1988 году, который кто-то сравнил и назвал «концертом Пинк Флойда уездного масштаба»! Да это была бомба! Со сцены шла такая энергетика, что директор театра Ольга Алексеевна Симонова пришла - если не прибежала - в пультовую с просьбой «не качать так сильно зал светом и звуком», иначе зрители разнесут его. Это было действительно очень драйвово. Спустя 30 лет на юбилей компании «Имлайт» снова «Алиса»! Это будет круто! Это наша судьба!

СЕРГЕЙ ОРЛОВ: «НЕБО ЗА НАС!»

Мотопутешественник, член Вятского Интеллектуального клуба Сергей Орлов

- Первое выступление Кости Кинчева в Вятке состоялось 16 января 1988 года, в уже несуществующем кафе «Глобус» (ул. Воровского, 94). Там было объединение «Молодежный досуг» со студией звукозаписи, во главе всего стоял Виктор Баженов. Афиш не было. Билеты тайно распространялись среди своих, и на концерт попали немногие. А на следующий день, 17 января, в Театре юного зрителя при поддержке Андрея Пушкарева и его друзей прошло еще одно, уже большое выступление! Это был праздник света, звука и настоящего рока! Зал был полон, подойти к сцене было невозможно, и 2,5 часа пролетели, как секунда! В этот день, на мой взгляд, был первый настоящий рок-концерт, сделанный создателем компании «Имлайт» Андреем Пушкаревым! Прошло ровно 30 лет, и «Алиса» с уникальным юбилейным концертом опять в Вятке! Спасибо создателям за «Алису» и 30 лет настоящего рока! Небо за Нас!