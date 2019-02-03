2019-02-03T14:06:31+03:00
Общество

Меньше коррупции, но больше злоупотреблений. Какие преступления совершали кировчане

За год в области произошло больше 20 тысяч преступлений, из них каждое третье - кража
Александр ЧАРУШИН
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Прокурор Кировской области Николай Васильевич Журков .Возглавляет ведомство с 8 июня 2015 года. Ранее возглавлял прокуратуру Брянской области. Фото: предоставлено прокуратурой Кировской областиПрокурор Кировской области Николай Васильевич Журков .Возглавляет ведомство с 8 июня 2015 года. Ранее возглавлял прокуратуру Брянской области. Фото: предоставлено прокуратурой Кировской области
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В прокуратуре Кировской области подвели итоги деятельности за 2018 год. Как выяснилось, борьба со многими преступлениями ведется успешно, однако в регионе остались и «болевые точки» - сферы, в которых кировчане по-прежнему часто нарушают закон.

«Комсомолка» рассказывает о работе прокуроров.

В 2018 году в Кировской области

51 838 раз были нарушены федеральные законы

8 995 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, а

2 329 человек - к административной

5 677 исков направлено в суд

Прокуратура подвела итоги работы за 2018 год Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Прокуратура подвела итоги работы за 2018 годФото: Валентина РОГАЧЕВА

За год в регионе

20 357 преступлений совершено, из них

1 117 - особо тяжких

6 817 краж зафиксировано, а это

33,5% от общего числа преступлений

Каждое четвертое преступление было совершено нетрезвыми кировчанами, а в

73 случаях преступники были под действием наркотиков

Среди преступлений зафиксировали и подделку денег Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди преступлений зафиксировали и подделку денегФото: Иван МАКЕЕВ

По сравнению с 2017 годом

На 2,5% выросло число нарушений закона

На 25% меньше исков ушло в суд

На 26,3% меньше фактов коррупции зафиксировано

На 168,8% чаще кировчане злоупотребляли служебными полномочиями

Кировчане стали чаще злоупотреблять своим служебным положением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане стали чаще злоупотреблять своим служебным положениемФото: Алексей БУЛАТОВ

В сфере оплаты труда

8 167 нарушений закона выявлено

3 043 иска ушло в суд

15 уголовных дел возбуждено, а это на

44,4% меньше, чем за 2017 год

9 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили хоккеистам кировской «Родины»

5 лет колонии назначили Сергею Лобовикову, топ-менеджеру Белохолуницкого машзавода - он не выдал работникам зарплаты на 8 миллионов рублей

Количество уголовных дел в сфере оплате труда сократилось почти вдвое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество уголовных дел в сфере оплате труда сократилось почти вдвоеФото: Алексей БУЛАТОВ

В сфере ЖКХ

6 811 раз были нарушены законы

704 иска ушло в суд

15 уголовных дел возбуждено

В Дороничах две компании не перечислили миллион рублей, собранных по счетам за отопление и горячую воду - в августе на них завели уголовное дело

ООО «УК Вятка Уют» по схожей схеме не перечислило поставщикам 300 тысяч рублей - в сумме с другими нарушениями она «наработала» на статью уголовного кодекса

В сфере ЖКХ почти семь тысяч нарушений. Фото: архив «КП Киров»

В сфере ЖКХ почти семь тысяч нарушений. Фото: архив «КП Киров»

В сфере охраны окружающей среды и природопользования

1 925 раз нарушены законы

116 раз прокуроры выходили с протестом, еще

651 раз - вносили представления об устранении нарушений

В Тужинском районе прокуроры нашли 15 свалок - их ликвидацией пришлось заняться местным властям

В Радужном в речку Чахловицу сливали бетон и строительные отходы. Выяснить, какое предприятие нарушало закон, прокурорам не удалось

Дело о сливе бетона в реку в Радужном зашло в тупик. Фото: province.ru

Дело о сливе бетона в реку в Радужном зашло в тупик. Фото: province.ru

37 520 обращений получили сотрудники прокуратуры Кировской области за год

12 542 преступления было раскрыто, а это

60,4% от числа всех совершенных преступлений

2 535 раз СМИ рассказали о работе прокуроров

2 535 раз СМИ рассказали о работе прокуроров. Фото: nashinovosti.com

2 535 раз СМИ рассказали о работе прокуроров. Фото: nashinovosti.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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