Меньше коррупции, но больше злоупотреблений. Какие преступления совершали кировчане
В прокуратуре Кировской области подвели итоги деятельности за 2018 год. Как выяснилось, борьба со многими преступлениями ведется успешно, однако в регионе остались и «болевые точки» - сферы, в которых кировчане по-прежнему часто нарушают закон.
«Комсомолка» рассказывает о работе прокуроров.
В 2018 году в Кировской области
51 838 раз были нарушены федеральные законы
8 995 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, а
2 329 человек - к административной
5 677 исков направлено в суд
Прокуратура подвела итоги работы за 2018 годФото: Валентина РОГАЧЕВА
За год в регионе
20 357 преступлений совершено, из них
1 117 - особо тяжких
6 817 краж зафиксировано, а это
33,5% от общего числа преступлений
Каждое четвертое преступление было совершено нетрезвыми кировчанами, а в
73 случаях преступники были под действием наркотиков
Среди преступлений зафиксировали и подделку денегФото: Иван МАКЕЕВ
По сравнению с 2017 годом
На 2,5% выросло число нарушений закона
На 25% меньше исков ушло в суд
На 26,3% меньше фактов коррупции зафиксировано
На 168,8% чаще кировчане злоупотребляли служебными полномочиями
Кировчане стали чаще злоупотреблять своим служебным положениемФото: Алексей БУЛАТОВ
В сфере оплаты труда
8 167 нарушений закона выявлено
3 043 иска ушло в суд
15 уголовных дел возбуждено, а это на
44,4% меньше, чем за 2017 год
9 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили хоккеистам кировской «Родины»
5 лет колонии назначили Сергею Лобовикову, топ-менеджеру Белохолуницкого машзавода - он не выдал работникам зарплаты на 8 миллионов рублей
Количество уголовных дел в сфере оплате труда сократилось почти вдвоеФото: Алексей БУЛАТОВ
В сфере ЖКХ
6 811 раз были нарушены законы
704 иска ушло в суд
15 уголовных дел возбуждено
В Дороничах две компании не перечислили миллион рублей, собранных по счетам за отопление и горячую воду - в августе на них завели уголовное дело
ООО «УК Вятка Уют» по схожей схеме не перечислило поставщикам 300 тысяч рублей - в сумме с другими нарушениями она «наработала» на статью уголовного кодекса
В сфере ЖКХ почти семь тысяч нарушений. Фото: архив «КП Киров»
В сфере охраны окружающей среды и природопользования
1 925 раз нарушены законы
116 раз прокуроры выходили с протестом, еще
651 раз - вносили представления об устранении нарушений
В Тужинском районе прокуроры нашли 15 свалок - их ликвидацией пришлось заняться местным властям
В Радужном в речку Чахловицу сливали бетон и строительные отходы. Выяснить, какое предприятие нарушало закон, прокурорам не удалось
Дело о сливе бетона в реку в Радужном зашло в тупик. Фото: province.ru
37 520 обращений получили сотрудники прокуратуры Кировской области за год
12 542 преступления было раскрыто, а это
60,4% от числа всех совершенных преступлений
2 535 раз СМИ рассказали о работе прокуроров
2 535 раз СМИ рассказали о работе прокуроров. Фото: nashinovosti.com
ИСТОЧНИК KP.RU