Погода в Кирове на месяц: февраль будет аномально холодным

В ближайшие дни жителей Кировской области ожидает суровая зимняя погода. Поблажек от природы ждать не стоит. Холод и метели будут править в регионе весь февраль.

ДВЕ ВОЛНЫ СНЕГОПАДОВ

Ситуация на погодном фронте к началу месяца сложилась таким образом, что Кировская область продолжительное время будет открыта для северных воздушных потоков. Арктические ветры принесут нам две большие волны снегопадов. Осадков выпадет столько, что работникам коммунальных служб придется запастись силами, терпением и грузовиками.

Как сообщают кировские метеорологи-любители, количество осадков в феврале ожидается в пределах 70-100% от нормы. Однако весь снег может выпасть буквально за два «подхода».

Первая волна осадков уже пришла в регион. С 1 по 3 февраля в области может выпасть до трети месячной нормы (для Кирова она составляет 33 мм). Вторая «атака» снегопадов не заставит себя долго ждать. Уже 5-6 февраля вероятно выпадение большого количества осадков. К концу недели на улице будет лежать добрая половина месячной нормы снега.

ЗИМА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ

Например, в Западной Сибири февраль предполагается самым холодным за последние 50 лет. В Кировской области температура воздуха будет держаться ниже среднемесячной на 3-5 градусов. Таких холодов в феврале не было с 2012 года.

Если прогнозы синоптиков окажутся верными, то в Кирове среднемесячная температура воздуха в феврале 2019 года достигнет отметки -15 градусов, тогда как в остальные годы она была около -11 градусов.

Первая декада месяца будет самой морозной. 4-6 февраля в городе будет не только снежно, но и морозно. Температура воздуха может опуститься до -33 градусов при прояснениях. Вторая волна морозов прокатится по региону в конце первой декады.

КОМПЕТЕНТНО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» заявил, что жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну. Специалисты предсказывают, быстрого схода снега не будет. Наоборот, толщина снежного покрова будет увеличиваться в течение двух месяцев. Погода в это время покажет свои самые непредсказуемые стороны: морозы сменятся оттепелями и наоборот.