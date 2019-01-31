В Кировской области задержали восемь тысяч преступников

За 12 прошедших месяцев на территории региона было совершено 20357 преступлений. Это на 786 криминальных происшествий меньше по сравнению с 2017 годом. Силовики задержали более восьми тысяч преступников.

Сегодня, 30 января 2019 года начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин подвел итоги прошедшего года и рассказал СМИ о том, как проходила работа министерства внутренних дел в прошедшем году.

МЕНЬШЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Силовики отмечают: нарушений стало меньше. Особенно, положительная тенденция отмечается в сфере преступлений против личности.

- Количество умышленных убийств сократилось на 37% до 67 инцидентов в 2018 году, - пояснил начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин. - Уменьшение преступлений наблюдается и по другим направлениям. Число случаев причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 11% в сравнении с 2017 годом, изнасилований - на 44%, побоев - на 27%, истязаний - на 12%, угроз убийства - на 16%.

В области стали меньше грабить, вымогать, заниматься разбоем и угоном авто. Однако, в других сферах не все так гладко. Например, в 2018 году выросло число краж на 0,3% в сравнении с предыдущим годом, случаев мошенничества - на 4%. А вот поджигателей стало больше. Инцидентов с их участием прибавилось на 44%. Если в 2017 году было совершено 119 поджогов, то за 2018 год подобные инциденты произошли 169 раз.

Одно из ЧП произошло в августе 2018 года. Оно вызвало неоднозначную реакцию областного сообщества. 54-летний кировчанин, называющий себя Леонидом I, по дороге домой поджег автокран. Сделал он это из-за того, что никто не захотел его подвезти.

Мужчину возмутило, что его никто не хочет подвезти до дома. Фото: vk.com/kirovmp

В абсолютных цифрах мошенничество гораздо «популярнее» среди кировских преступников. За прошлый год полицейские завели 2609 дел по этой статье, больше только по кражам - 6817.

Зачастую пострадавшие слишком поздно замечают, что их обокрали или лишили денег на банковском счете. В таких случаях нужно реагировать как можно скорее, потому что по горячим следам найти преступников гораздо проще.

О том, как защитить свои деньги от дистанционных мошенников, читайте в нашей статье.

В целом, раскрываемость преступлений в Кировской области составила 60%. В полиции отмечают, что этот показатель выше среднего по России и округу.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ И ВЗЯТОЧНИКИ

Незначительное сокращение наблюдается и в сфере экономических преступлений. Если в 2018 году зафиксировано 786 случаев, то в предыдущий год их было 848. Самой популярной статьей стала «Присвоение или растрата». По ней завели 119 дел. В 2017 году таких случаев было меньше - 105. А вот взяточников стало чуть ли не в три раза меньше: 52 инцидента против 145. Увеличилось только количество дел со значительными денежными суммами. Силовики зафиксировали 19 случаев крупного взяточничества в 2018 году, а вот в 2017 году их было 15.

Фальшивомонетчики региона тоже не хотят отступать. В регионе произошло 110 инцидентов с их участием в прошедшем году, а в 2017 году их было на два больше.

Молодые люди успели обменять девять пятитысячных купюр. Фото: СУ СКР России по Кировской области

Кстати, в некоторых успели поучаствовать и несовершеннолетние. 16-летний кировчанин платил за свои покупки фальшивыми пятитысячными купюрами. Как минимум, один раз он привлек к этому преступлению своего товарища, который еще не достиг возраста уголовной ответственности. Теперь молодой человек пойдет под суд. Ему грозит восемь лет тюрьмы.

ЦЕЛЬ - СБЫТЧИКИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Насколько серьезно обстоят дела в сфере наркопреступлений, было известно еще в декабре 2018 года. Тогда начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью ОВД прокуратуры Кировской области Алексей Шевнин подвел промежуточные итоги года и рассказал о том, какая иерархия существует у преступников в этой области.

За месяц показатели повысились. Так, в 2018 году было совершено 1351 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, а за год до этого - 1394. Силовики изъяли свыше 32 кг запрещенных веществ и привлекли 398 человек к ответственности. Главной проблемой, по словам Константина Никандровича, стали организаторы наркобизнеса. За год удалось раскрыть только десять сбытчиков, распространявших незаконные вещества среди населения области из других регионов. Для наркобизнеса считается нормальной схемой, когда организатор находится где-нибудь в Коми, Удмуртии, Калуге, Украине или южной стране и нанимает фасовщиков и раскладчиков уже в «целевой» области.

Львиная доля наркопреступлений приходится на областной центр (Данные на 1 ноября 2018 года)Фото: Алексей Гмызин

Именно на таких преступников начальник полиции приказал нацелиться своим подчиненным. Если их не отлавливать, то число потребителей будет расти в геометрической прогрессии.

Несознательные граждане распространяют наркотики через интернет, поэтому их так трудно отследить. Кстати, с незаконной информацией о способах изготовления наркосодержащих веществ и местах их приобретения силовики тоже борются. Кировская полиция заблокировала 464 подобных ресурса в Сети.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Большая часть преступлений в Кировской области, да и по России тоже, совершается в состоянии алкогольного опьянения. «Зеленый змей» одурманивает голову и снижает степень критического мышления. Это приводит к тому, что потенциальные правонарушители идут на необдуманные поступки.

В сфере оборота алкоголя тоже не все так просто. За 2018 год полицейские пресекли 887 случаев незаконной торговли спиртосодержащей продукцией. Силовики изъяли порядка 8,7 тысяч литров незаконного алкоголя.

Вся сложность заключается в том, что продавцам, которые торгуют в неположенное время «светит» всего две тысячи рублей штрафа, а предпринимателям - четыре тысячи. Суммы настолько маленькие, что за одну смену магазины могут «отбить» ее за одну смену, ведь за алкоголем идут круглосуточно. Правда, продавать его можно только в определенное время.

- Первостепенной задачей на 2019 год стало оперативное реагирование на все заявления от граждан, - поделился начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин. - Полиция обязана защищать интересы и права граждан и пресекать любые правонарушения.